Data Transfer Essentials: il multicloud senza costi in UE e UK

Google Cloud ha annunciato che eliminerà le tariffe di trasferimento dati multicloud grazie alla nuova offerta Data Transfer Essentials, creata in risposta ai principi di interoperabilità e scelta del cloud delineati nell’UE Data Act. La modifica entra in vigore immediatamente per tutti i clienti in Europa e nel Regno Unito.

Scopri di più nel blog post di Jeanette Manfra, Senior Director, Global Risk and Compliance, Google Cloud che condividiamo di seguito.

Buona lettura!

Presentiamo Data Transfer Essentials, servizio multicloud senza costi per i clienti nell’UE e nel Regno Unito

In Google Cloud, i nostri servizi sono progettati tenendo in conto le esigenze di interoperabilità e apertura, per consentire ai clienti di avere libera scelta e abilitare strategie multicloud. Siamo stati pionieri nel data warehouse multicloud, consentendo l’esecuzione dei carichi di lavoro su più cloud. Inoltre, siamo stati la prima azienda a fornire soluzioni di sovranità digitale ai governi europei e a rinunciare alle commissioni di uscita per i clienti che smettono di utilizzare Google Cloud.

Portiamo avanti questo approccio aperto con il lancio odierno del nostro nuovo servizio Data Transfer Essentials per i clienti nell’Unione Europea e nel Regno Unito.

Creato in risposta ai principi di interoperabilità e scelta del cloud delineati nell’UE Data Act, Data Transfer Essentials è una soluzione nuova e semplice per il trasferimento dei dati tra Google Cloud e altri cloud provider. Sebbene la normativa consenta ai fornitori di servizi cloud di trasferire i costi sui clienti, Data Transfer Essentials è oggi disponibile a costo zero.

Progettato per l’elaborazione “in parallelo” dei carichi di lavoro appartenenti alla stessa organizzazione che sono distribuiti su due o più cloud provider, Data Transfer Essentials consente di creare strategie multicloud flessibili e di utilizzare le migliori soluzioni disponibili tra i diversi fornitori. Tutto questo favorisce una maggiore resilienza operativa digitale, senza incorrere in costi di trasferimento dati in uscita da Google Cloud.

Per iniziare, è possibile consultare la nostra guida alla configurazione e scoprire come aderire e specificare il proprio traffico multicloud. Il traffico multicloud idoneo sarà conteggiato separatamente e comparirà in fattura con prezzo pari a zero, mentre tutto il resto del traffico continuerà a essere fatturato secondo le tariffe del Network Service Tier esistenti.

La promessa originaria del cloud è quella di essere aperto, elastico e libero da lock-in artificiali. Google Cloud continua a sostenere questa apertura e la possibilità per i clienti di scegliere il cloud provider che meglio risponde alle esigenze dei loro carichi di lavoro.

di Jeanette Manfra, Senior Director, Global Risk and Compliance, Google Cloud