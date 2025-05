Datacloud Global Congress 2025: Vertiv pronta a salire sul palco

Vertiv, leader mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, sarà protagonista alla 20ª edizione del Datacloud Global Congress 2025, che si terrà dal 3 al 5 giugno a Cannes, in Francia, evento di riferimento che sancisce due decenni di crescita dell’ecosistema ICT. Vertiv si unirà a leader del settore e clienti per analizzare le esigenze delle infrastrutture di AI e HPC (High Performance Computing), la crescita dei paesi emergenti e l’evoluzione del profilo dei talenti. Allo stand n.94, Vertiv presenterà le più recenti innovazioni all’insegna delle infrastrutture critiche digitali di nuova generazione, con esperti di rilievo con i quali condividere le competenze su soluzioni e servizi AI-ready.

Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv, durante il keynote panel del Datacloud Global Congress 2025, fornirà una prospettiva sull’impatto dell’AI sui modelli di business dei data center, sulle sfide in termini di scalabilità e sui modelli di implementazione più flessibili e affronterà il tema dell’impatto dell’AI e delle richieste HPC sul futuro dei data center.

Karsten Winther, President di Vertiv EMEA, afferma: “È essenziale per il settore dei data center saper evolvere e adattarsi ai rapidi progressi dell’AI. Adottando design modulari, soluzioni di raffreddamento all’avanguardia e una gestione flessibile dell’alimentazione, i data center possono soddisfare le esigenze di calcolo dell’AI e promuovere una crescita affidabile nell’era digitale”.

Allo stand di Vertiv del Datacloud Global Congress 2025, i visitatori potranno interagire con l’app Vertiv XR, esplorare lo showroom virtuale e seguire tour guidati in modalità VR. Tali percorsi offrono un’interazione virtuale con le più recenti soluzioni di gestione termica e di alimentazione progettate per le applicazioni AI, mostrandone le capacità attraverso la realtà virtuale e aumentata, offrendo ai partecipanti l’opportunità unica di conoscere in anteprima soluzioni e prodotti innovativi di Vertiv, progettati per alimentare e raffreddare i più impegnativi workload di AI.

Gli appuntamenti con Vertiv al Datacloud Global Congress 2025

Vertiv parteciperà a queste importanti sessioni in programma al Datacloud Global Congress 2025:

Talent in Tech: The Incredible Journey of Innovation and Talent

3 giugno, 17:40 – 17:50 CET, Salon Croisette

Stefano Mozzato, vice president marketing di Vertiv in EMEA, condividerà sul palco del Datacloud Global Congress 2025 alcune intuizioni pratiche sullo sviluppo dei talenti nel settore delle infrastrutture digitali, basate sul proprio percorso professionale. In qualità di sponsor dell’iniziativa ‘Talent in Tech’, Vertiv parteciperà anche a workshop dedicati il 4 e 5 giugno, offrendo prospettive sullo sviluppo dei talenti nel settore dei data center in rapida evoluzione.

Keynote Panel: The Future of Data Centres: How are we keeping up with AI and HPC demands?

4 giugno, ore 10:55-11:40 CET, Keynote Theatre, Palais des Festivals,

Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv e altri esperti di settore come CBRE, NTT Global, VIRTUS Data Centers, Digital Realty e Oracle parteciperanno a questa imperdibile sessione incentrata sull’impatto dell’AI sui modelli di business dei data center.

Panel: Data Centre design: Flexibility, scalability, and reliability

4 giugno, 16:15 – 16:55 CET, Keynote Theatre, Palais des Festivals

Insieme a Vedran Brzić, VP infrastructure solutions di Vertiv EMEA, e altri esperti del settore, questa sessione del Datacloud Global Congress 2025 si concentrerà su come i progressi tecnologici stanno influenzando la progettazione dei data center, aumentando la necessità di soluzioni flessibili e scalabili.

Polar DC accelerates AI infrastructure with modular prefabricated solution from Vertiv

5 giugno, ore 11:25 – 11:40 CET, Innovation Stage, Palais des Festivals

Andy Hayes, CEO di Polar DC, Andrew Mitchell, senior director sales strategic accounts EMEA di Vertiv, e Kresimir Krpan, senior director of solution architecture and business development di Vertiv, parleranno al pubblico del Datacloud Global Congress 2025 di come Polar DC stia implementando 12 MW di capacità AI-ready, facilmente scalabili fino a 50 MW. Alimentata interamente da energia idroelettrica, la struttura sfrutta le soluzioni integrate di Vertiv e le innovative tecnologie di alimentazione e raffreddamento per gestire i workload AI e HPC con grande efficienza.

Vertiv è inoltre inserita in ben 5 categorie per i 2025 Datacloud Global Awards: Commitment to Diversity and Talent Development, due nomination per la Best AI Innovation, di cui una con Compass Datacenters; infine, due nomination per il premio “Young Talent of the Year”.