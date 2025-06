Experian sceglie AWS come partner per l’AI generativa

Amazon Web Services (AWS), società di Amazon.com, ha annunciato che Experian, specialista nel settore dei dati e della tecnologia, ha scelto AWS per la sua seconda fase di migrazione al cloud. AWS supporterà Experian nel realizzare soluzioni più veloci e scalabili in grado di offrire ai clienti insight più precisi e servizi dati più sicuri.

Experian e AWS: una partnership vantaggiosa

La strategia cloud-first di Experian, in collaborazione con AWS, si propone di accelerare l’innovazione migliorando prestazioni, scalabilità e affidabilità e per servire meglio i propri clienti con prodotti e soluzioni innovative. Migrando dai computer mainframe e spostando più server on-premise sul cloud, Experian centralizzerà le proprie piattaforme tecnologiche nel cloud. Questo consente di utilizzare i propri dati per ottenere insight più approfonditi e capacità predittive. Inoltre, Experian potrà sfruttare la solida infrastruttura di AWS per adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti, garantendo una gestione dei dati sicura ed efficiente.

Nell’ambito di questo nuovo accordo decennale, Experian ha scelto AWS come partner strategico per l’intelligenza artificiale generativa (AI), con l’obiettivo di sviluppare oltre 100 casi d’uso. Questa collaborazione promuoverà l’efficienza operativa, democratizzerà le tecnologie dei dati per i dipendenti e porterà allo sviluppo di nuove offerte di analisi creditizie e finanziarie. Con l’integrazione dell’AI generativa, Experian semplifica il complesso processo di migrazione dei database, automatizzando e ottimizzando il trasferimento di vasti set di dati. Ciò si traduce in una riduzione dei tempi di inattività, un miglioramento dell’accuratezza e un ulteriore consolidando della sua posizione di leader globale nel settore dei dati e della tecnologia.

Data Protection e conformità normativa sono garantite

Sfruttando i robusti controlli di sicurezza e le avanzate capacità di rilevamento e mitigazione delle minacce di AWS, Experian può garantire i massimi livelli di protezione dei dati e conformità normativa. Insieme, Experian e AWS si impegnano a creare esperienze trasformative a vantaggio sia delle aziende che dei consumatori, promuovendo la crescita, la fiducia e l’innovazione nel panorama digitale.

Dichiarazioni

“AWS è lieta di collaborare con Experian per sbloccare opportunità che stimolino l’innovazione, aumentino l’agilità e accelerino la modernizzazione”, ha affermato Scott Mullins, Managing Director, Worldwide Financial Services di AWS. “Con la creazione di piattaforme di dati intelligenti, lo sviluppo di applicazioni all’avanguardia con l’AI generativa e l’acquisizione di informazioni in tempo reale, Experian sta dimostrando come le organizzazioni possano reinventare le proprie operazioni mantenendo la sicurezza, la conformità e la resilienza su larga scala”.

“Le migrazioni completate finora ci hanno consentito di migliorare le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità, convincendoci ad adottare una strategia cloud-first”, ha aggiunto Rodrigo Rodrigues, Chief Technology Officer di Experian. “Avere dati prontamente disponibili nel cloud ci consente di investire in nuove funzionalità come l’intelligenza artificiale generativa e di sviluppare prodotti e soluzioni innovativi per i nostri clienti. Passando ad AWS, abbiamo ridotto i tempi di elaborazione dei dati del 60%, accelerato i tempi di lancio di nuovi prodotti da mesi a settimane e ora possiamo analizzare i dati di credito in tempo reale”.