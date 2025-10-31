Nestlé addolcisce il suo futuro digitale con l’aggiornamento a SAP S/4HANA Cloud Private Edition

SAP ha annunciato che Nestlé, azienda alimentare e di bevande, ha completato il suo primo importante aggiornamento a SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Questa fase riguarda 112 paesi, ma presto ne seguiranno altri in Europa e nelle Americhe.

Il primo dei tre aggiornamenti, che ha coinvolto oltre 50.000 dipendenti, è stato completato in meno di 20 ore. Grazie a un’infrastruttura tecnologica standardizzata che ha permesso di ridurre al minimo i tempi di inattività, questa transizione fluida a SAP S/4HANA Cloud Private Edition stabilisce un nuovo punto di riferimento per la trasformazione digitale nel settore dei beni di largo consumo (FMCG).

L’aggiornamento permette a Nestlé operazioni commerciali efficaci

Nestlé, cliente SAP di lunga data, dal 2000 utilizza le soluzioni SAP come sistema unificato per gestire le proprie operazioni globali ed è passata al cloud nel 2022. L’aggiornamento a SAP S/4HANA Cloud Private Edition rappresenta un salto strategico nel suo percorso di trasformazione volto a garantire il futuro dell’azienda, in un contesto in cui le aspettative dei consumatori evolvono e le nuove tecnologie rimodellano il mercato.

Con un portafoglio che include marchi iconici come Nescafé, Kit Kat e Maggi, Nestlé ha scelto di passare a SAP S/4HANA Cloud Private Edition per accelerare il lancio di nuovi prodotti e innovazioni in tutto il gruppo. L’upgrade supporta inoltre l’azienda nella creazione di insight basati sui dati e nel miglioramento dei processi per aumentare l’efficienza e l’efficacia delle operazioni commerciali, per servire al meglio i consumatori di tutto il mondo che ogni giorno si affidano ai suoi prodotti.

Insight in tempo reali grazie all’AI e all’automazione

L’aggiornamento offre anche un solido core digital pronto per l’intelligenza artificiale e l’automazione su larga scala lungo tutta la catena del valore dell’azienda, permettendo a Nestlé di ottenere insight sui dati in tempo reale per un processo decisionale più intelligente. Sfruttando l’intelligenza artificiale e il copilota Joule su larga scala nelle sue operazioni, nella catena del valore e nel portafoglio prodotti, Nestlé può personalizzare il coinvolgimento dei consumatori e ottimizzare le attività con maggiore agilità. Questo approccio garantisce all’azienda di rispondere reattivamente alle mutevoli aspettative dei consumatori e pone le basi per un’esperienza realmente omnicanale.

Dichiarazioni

“Stiamo costruendo un’azienda pronta per il futuro, che lavora in modo più intelligente e veloce”, ha affermato Chris Wright, Head of IT e CIO di Nestlé. “Disporre di un sistema ERP comune come spina dorsale rappresenta già un enorme vantaggio per Nestlé. Fornisce una piattaforma unificata e una base di dati che ci consentono di operare end-to-end lungo tutta la catena del valore e di avere visibilità su tutta l’organizzazione e oltre. Con questo aggiornamento, acquisiamo nuove funzionalità e insight che ci aiuteranno a diffondere più rapidamente i nuovi prodotti a livello globale per rispondere alle esigenze di clienti e consumatori. Grazie all’intelligenza artificiale e all’automazione su larga scala, potremo aumentare efficienza ed efficacia lungo tutta la catena del valore“.

“Il successo del go-live di SAP S/4HANA Cloud Private Edition da parte di Nestlé dimostra come la scalabilità possa rappresentare un vantaggio strategico per l’innovazione”, ha affermato Thomas Saueressig, membro dell’Executive Board di SAP SE, Customer Services & Delivery. “Essendo una delle aziende più riconoscibili e lungimiranti al mondo, Nestlé è un esempio di come le tecnologie all’avanguardia consentano ai marchi globali di anticipare le tendenze dei consumatori, ottimizzare le operazioni e offrire esperienze eccezionali su larga scala”.