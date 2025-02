NetApp ASA: nuovi aggiornamenti per soddisfare nuove esigenze

NetApp, azienda specializzata nelle infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato aggiornamenti al suo portfolio di storage enterprise, espandendo la serie NetApp ASA A-Series con nuovi sistemi progettati per accelerare e consolidare i carichi di lavoro a blocchi per organizzazioni di qualsiasi dimensione. Insieme all’annuncio di nuove funzionalità di cyber-resilienza, questi sistemi consentono ai clienti di creare un’infrastruttura dati senza silos, ottimizzata anche per l’intelligenza artificiale.

Le aziende devono ripensare la propria strategia dati per ottenere la flessibilità e l’affidabilità necessarie per modernizzare con successo le operazioni IT e promuovere l’innovazione in modo efficiente. Oggi, NetApp ha introdotto tre nuovi sistemi di storage enterprise che offrono ai clienti ancora più opzioni per uno storage semplice, potente ed economico, parte di un’infrastruttura dati intelligente in grado di soddisfare le esigenze attuali e future dei carichi di lavoro.

Caratteristiche nei sistemi NetApp ASA

I nuovi sistemi NetApp ASA A20, A30 e A50, sono soluzioni ideali per aziende di piccole e medie dimensioni, uffici remoti o filiali e rendono lo storage a blocchi accessibile ad applicazioni mission-critical come database e macchine virtuali.

I sistemi NetApp ASA offrono:

Semplicità: gli utenti possono implementare lo storage in pochi minuti, configurarlo rapidamente e proteggerlo con un solo clic. I flussi di gestione comuni tra ambienti NAS e SAN garantiscono una semplicità nel tempo.

gli utenti possono implementare lo storage in pochi minuti, configurarlo rapidamente e proteggerlo con un solo clic. I flussi di gestione comuni tra ambienti NAS e SAN garantiscono una semplicità nel tempo. Potenza: prestazioni costanti con la flessibilità di iniziare in piccolo e scalare fino a petabyte di capacità. La continuità operativa integrata, la garanzia di disponibilità del 99,9999% e la protezione avanzata contro i ransomware riducono i rischi operativi.

prestazioni costanti con la flessibilità di iniziare in piccolo e scalare fino a petabyte di capacità. La continuità operativa integrata, la garanzia di disponibilità del 99,9999% e la protezione avanzata contro i ransomware riducono i rischi operativi. Convenienza: costi iniziali ridotti del 30-50% rispetto ai sistemi concorrenti, minore consumo energetico (fino al 97% in meno) e minore complessità operativa grazie alla transizione verso soluzioni all-flash.

I nuovi sistemi NetApp ASA saranno disponibili anche all’interno dell’infrastruttura convergente FlexPod, offrendo ulteriori vantaggi per la gestione semplificata del data center e per un’implementazione rapida delle applicazioni aziendali attraverso architetture pre-testate e validate.

Ulteriori novità in arrivo da NetApp

NetApp continua a migliorare le funzionalità di cyber-resilienza integrate nel suo portfolio di storage enterprise. Più avanti nel corso dell’anno, NetApp rilascerà NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection con intelligenza artificiale (ARP/AI) per Block, un aggiornamento che estenderà le attuali capacità di ARP/AI, il primo sistema di rilevamento e risposta in tempo reale per NAS, anche agli ambienti SAN.

Per ridurre ulteriormente i rischi operativi, NetApp introduce il Programma di Rilevamento Ransomware, che fornisce supporto per il recupero dei dati attraverso i Servizi Professionali NetApp senza costi iniziali nel caso in cui determinati attacchi ransomware non vengano rilevati.

Dichiarazioni

“In meno di un anno, NetApp ha rinnovato l’intero portfolio dello storage a blocchi e oggetti, confermando l’impegno per l’innovazione continua“, ha dichiarato Davide Marini, Country Manager NetApp Italia. “Con la gamma di storage più completa del settore, integrata con funzionalità di cyber-resilienza, offriamo sistemi NetApp ASA più veloci, semplici, scalabili ed economici rispetto alla concorrenza, adatti a qualsiasi esigenza di carico di lavoro o budget. NetApp consente ai clienti di affrontare le sfide della gestione moderna dei dati con un’infrastruttura intelligente che ottimizza le operazioni, riduce i rischi e accelera la trasformazione AI.”

“NetApp, fornitore di riferimento per le infrastrutture dati di Aruba, sta migliorando la nostra offerta IT con un’infrastruttura dati intelligente, che ci aiuta a ottimizzare le soluzioni di data center e a favorire l’innovazione su scala europea“, ha dichiarato Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director, Aruba. “Man mano che espandiamo le nostre operazioni per rispondere alla crescente domanda di servizi cloud, la scalabilità e la flessibilità diventano elementi fondamentali. NetApp ONTAP si distingue per la sua straordinaria semplicità, consentendoci di destinare risorse tecniche al servizio clienti anziché a complesse operazioni IT“.