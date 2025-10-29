Nxtra sceglie Vertiv per il primo data center in Nigeria

Vertiv, realtà specializzata nelle infrastrutture digitali critiche, sta ampliando la collaborazione con Airtel Africa attraverso Nxtra, la sua divisione Data Center. A partire dalla Nigeria, questa collaborazione rappresenta il primo passo dell’obiettivo strategico di Nxtra di creare una delle più grandi reti di data center ad alta capacità del continente africano, strategicamente posizionata nelle principali città e supportata dalla consolidata esperienza operativa maturata in India.

“Nxtra è un cliente importante da quasi trent’anni”, ha dichiarato Karsten Winther, President di Vertiv per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). “Questo nuovo capitolo della nostra collaborazione conferma il potenziale della sinergia tra il supporto locale in Africa con la capacità di produzione e innovazione a livello internazionale”.

“Poiché stiamo investendo in data center ad alta capacità e di alta qualità per l’Africa, era fondamentale collaborare con un fornitore in grado di unire competenze globali e una forte presenza locale”, ha affermato Yash Issur, CEO di Nxtra by Airtel Africa. “L’ampia esperienza multinazionale di Vertiv, insieme al suo team Service già attivo in Africa, ci garantisce l’affidabilità e il supporto di cui abbiamo bisogno. Siamo felici di indicare Vertiv come vendor principale per il primo progetto in Nigeria e di estendere la collaborazione dall’India all’Africa”.

La crescita di Nxtra pianificata in tutta l’Africa

La facility nigeriana, con una capacità di 42 megawatt (MW), sarà completata attraverso un processo di realizzazione in quattro fasi, con piena operatività prevista entro il 2028. Vertiv fornirà soluzioni di thermal management e gruppi di continuità (UPS) con batterie, segnando l’inizio di un piano triennale di sviluppo in Africa volto a offrire infrastrutture efficienti dal punto di vista energetico, scalabili e affidabili. Vertiv fornirà inoltre servizi di collaudo, consegna e manutenzione quinquennale, supportati dal proprio team Service già operativo in Nigeria. Questo garantirà ai data center Nxtra un forte supporto locale per le operazioni a lungo termine.

Wojtek Piorko, Managing Director per l’Africa di Vertiv, ha sottolineato: “La popolazione africana in crescita e affamata di dati è un fattore chiave della crescita digitale nel continente, e per soddisfare questa domanda sono necessari più data center. La nostra collaborazione con Nxtra segna una tappa significativa nel potenziamento delle infrastrutture digitali critiche in Africa. Insieme stiamo portando in Nigeria (e oltre) competenze globali consolidate e tecnologie avanzate”.

Oltre al sito in Nigeria, Vertiv sta collaborando con Nxtra anche su progetti futuri nei mercati in cui opera Airtel Africa, con una struttura a Nairobi che si prevede supererà per dimensioni quella nigeriana.