Rubrik Agent Cloud consente un’implementazione sicura dell’AI

La più grande opportunità e contemporaneamente la più grande minaccia per le organizzazioni di tutto il mondo: questo sono gli agenti AI oggi. Rubrik Agent Cloud nasce dall’esperienza di Rubrik, la security e AI Operations company, proprio per accelerare l’adozione degli agenti AI da parte delle aziende e gestire al contempo i rischi legati alle implementazioni AI.

La trasformazione legata all’Intelligenza Artificiale è ormai un passaggio obbligato per la maggior parte delle aziende. Tuttavia, i responsabili IT sono frenati dai potenziali rischi che l’AI agentica comporta, tra cui “allucinazioni” e compromissioni da parte di attori malintenzionati. Rubrik Agent Cloud è progettato per monitorare e controllare le azioni degli agenti, applicare misure di protezione in tempo reale per i cambiamenti realizzati, ottimizzare gli agenti per garantire la precisione e, infine, annullare i loro eventuali errori.

Costruito sulla piattaforma Rubrik che combina in modo unico dati, identità e contesti applicativi, Rubrik Agent Cloud offre ai clienti sicurezza, precisione ed efficienza nella fase di trasformazione delle organizzazioni in aziende basate sull’intelligenza artificiale.

Accelerare l’implementazione e la resilienza dell’AI aziendale con Rubrik Agent Cloud

Rubrik Agent Cloud offrirà funzionalità di gestione degli agenti AI complete che coprono l’intero ciclo di vita, dall’osservabilità e controllo fino alla gestione delle prestazioni e alla simulazione.

Agent Monitor:

Rileva automaticamente agenti sia Infrastructure-as-a-Service (Azure/AWS) sia Platform-as-a-Service (M365/AgentForce).

Rileva e mappa automaticamente gli agenti attivi nei più diffusi strumenti di creazione di agenti come OpenAI, Microsoft Copilot Studio, Amazon Bedrock e altri popolari strumenti di creazione.

Monitora continuamente l’attività degli agenti e l’accesso ai dati e ne mantiene tracce immutabili per un audit in grado di catturare il contesto dai dati, dall’identità e dalle applicazioni.

Agent Govern:

Tiene traccia dell’utilizzo degli agenti, ne valuta le prestazioni rispetto alle istruzioni e fornisce ai team gli strumenti per controllare eventuali azioni distruttive/indesiderate.

Definisce e applica in tempo reale policy relative al comportamento, all’accesso e alle azioni degli agenti.

Garantisce un’integrazione centralizzata con i sistemi di identità aziendali, contribuendo a garantire un’innovazione sicura, conforme e controllata.

Agent Remediate:

Agent Rewind si integra con Rubrik Security Cloud per fornire l’unica soluzione del settore in grado di ripristinare con precisione temporale e raggio d’azione azioni indesiderate o distruttive.

Va oltre l’osservabilità per consentire alle organizzazioni di annullare istantaneamente azioni indesiderate o distruttive, evitando tempi di inattività o perdita di dati.

Il rollback selettivo delle modifiche guidate dall’agente garantisce una protezione continua per dati e sistemi critici e un ripristino immutabile.

Disponibilità

Rubrik Agent Cloud è già disponibile in accesso anticipato limitato per clienti selezionati. Non tutte le funzionalità di Rubrik Agent Cloud sono attualmente disponibili.

Dichiarazioni

“I responsabili IT e della sicurezza spesso non hanno visibilità sulle azioni dei loro agenti AI né sanno come correggere i loro errori. Rubrik vuole aiutarli a rispondere a domande quali: ‘Quali agenti ho a disposizione?’, ‘Cosa sono in grado di fare?’, ‘Come stanno performando?’, ‘Cosa hanno fatto?’ e ‘Posso correggere i loro errori?’”, ha affermato Bipul Sinha, CEO, President e Co-Founder di Rubrik. “Gli agenti AI potrebbero causare danni dieci volte superiori in un decimo del tempo. Con Rubrik Agent Cloud, affrontiamo questa sfida in modo unico sfruttando la nostra leadership in materia di dati, identità e resilienza per aiutare i nostri clienti a implementare gli agenti AI in tutta tranquillità“.