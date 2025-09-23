Settore dell’aviazione in alta quota con l’Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando un elemento di svolta per il settore dell’aviazione. Il traffico aereo globale ha superato i livelli pre-pandemici e i ricavi e i profitti dell’industria hanno raggiunto livelli record. Aeroporti, compagnie aeree, motori di ricerca per i viaggi e sistemi di distribuzione globale stanno raccogliendo enormi quantità di dati ricchi di potenzialità, ma complessi da gestire.

Inoltre, ci sono numerose sfide concomitanti: dall’instabilità geopolitica all’aumento dei costi operativi e del carburante, dalle interruzioni supply chain, alla carenza di talenti e alle infrastrutture IT da gestire.

Su tutti questi fronti, l’IA ha il potenziale per trasformare l’esperienza dei viaggiatori, migliorare la sicurezza, aumentare l’efficienza operativa, incrementare la redditività e molto altro, ma le aziende hanno bisogno di una solida strategia per metterla a terra e di una data governance che consenta di sfruttare appieno le opportunità dettate dall’intelligenza artificiale.

Il potenziale dell’Intelligenza Artificiale nel settore dell’aviazione

Secondo Equinix, azienda che gestisce infrastrutture a livello globale, nell’era dell’IA, la collaborazione tra le aziende del settore dell’aviazione, che comprende un vasto ecosistema, è più cruciale che mai.

Il settore dell’aviazione raccoglie enormi volumi di dati da fonti diverse, tra cui sensori sugli aerei, operazioni di volo, video aeroportuali, previsioni meteo, passeggeri e supply chain. Gestire e integrare tutti questi dati è diventato complesso, ma è essenziale per implementare con successo soluzioni AI-based. Inoltre, per supportare l’analisi dei dati in tempo reale e ottenere insight utili, le aziende del settore hanno bisogno delle giuste infrastrutture nei luoghi giusti.

Per essere dunque pronte ad implementare soluzioni basate sull’IA, le organizzazioni del settore dell’aviazione devono potersi connettere tra loro, scambiarsi dati in modo sicuro e in tempo reale, così da raggiungere gli obiettivi comuni. La collaborazione e lo scambio di dati sono i fattori fondamentali per sbloccare il potenziale dell’IA nell’aviazione.

Ma quali potrebbero essere i casi d’uso più immediati?

Equinix ne indica tre:

1. Manutenzione predittiva

Problemi di manutenzione imprevisti sugli aerei o sulle attrezzature aeroportuali possono causare ritardi operativi sia per le compagnie aeree che per gli aeroporti. Essere in grado di anticipare questi problemi può prevenire tempi di inattività non programmati e la conseguente interruzione dei viaggi. Con la manutenzione predittiva basata su IA, le aziende del settore dell’aviazione possono monitorare aerei, sistemi di gestione bagagli, impianti HVAC e altre attrezzature per tracciare gli schemi e prevedere le riparazioni.

La manutenzione predittiva richiede l’elaborazione di dati a bassa latenza in data center vicini alla fonte dei dati. Eseguendo l’inferenza con l’appoggio di un’infrastruttura di edge computing, gli aeroporti possono elaborare i dati in tempo reale da attrezzature come i sistemi di gestione bagagli con latenza ultra-bassa, consentendo previsioni più rapide e una manutenzione proattiva.

2. Gestione dei flussi di passeggeri

Gli aeroporti come gestiscono il complesso flusso di traffico interno?

Raccogliendo e integrando in tempo reale dati provenienti da sensori, telecamere e orari dei voli grazie all’IA. In questo modo, è possibile elaborare le informazioni, prevedere i flussi dei passeggeri e individuare eventuali punti di congestione, ottimizzando la circolazione all’interno dell’aeroporto e migliorando l’efficienza complessiva delle operazioni.

L’analisi in tempo reale per la gestione dei flussi di passeggeri richiede l’integrazione fluida dei sistemi IA con le fonti dati aeroportuali. Come per la manutenzione predittiva, l’implementazione di workload IA vicino ai data source garantisce al settore dell’aviazione risposte più rapide nei periodi di punta e consente aggiustamenti dinamici del personale per mantenere scorrevole il flusso dei passeggeri e migliorare l’esperienza dei viaggiatori.

3. Sicurezza e protezione guidate dall’IA

Nel settore dell’aviazione, l’IA può essere utilizzata per migliorare la sicurezza in diversi modi:

Snellendo i processi di controllo dei passeggeri con sistemi di verifica biometrica

Rilevando più rapidamente gli oggetti proibiti durante i controlli ai raggi X e CT

Monitorando in tempo reale punti di accesso tramite videosorveglianza per identificare comportamenti insoliti e potenziali minacce

Automatizzando ulteriori aspetti riguardanti la rilevazione delle minacce

Poiché i sistemi di sicurezza basati su IA spesso coinvolgono dati sensibili dei passeggeri, è fondamentale che siano progettati per proteggere la privacy e garantire la conformità normativa.

Sfide e opportunità per il settore dell’aviazione

Gli esempi sopra riportati sono solo alcuni dei numerosi casi d’uso emergenti dell’IA nel settore dell’aviazione. Molti altri sono in fase di sviluppo o già in uso. Tra questi troviamo la definizione dinamica dei prezzi, il servizio clienti automatizzato, l’ottimizzazione dell’efficienza del carburante e i servizi personalizzati per i passeggeri. E senza dubbio, secondo Equinix, ne arriveranno molti altri, che però non possono esimersi da un prerequisito fondamentale: collocare l’infrastruttura IA nei giusti edge, vicino alla fonte dei dati, per abilitare una connettività a bassa latenza necessaria per le analisi in tempo reale e le decisioni guidate dall’IA.

Implementare l’infrastruttura IA dove esistono già i più ricchi ecosistemi di aviazione e intelligenza artificiale, favorisce la collaborazione e lo scambio di valore tra i player del settore, essenziali per il successo delle applicazioni di intelligenza artificiale. E sfruttando la piattaforma globale di interconnessione, aeroporti, compagnie aeree e altre aziende del settore dell’aviazione possono sbloccare tutto il potenziale dell’IA per migliorare l’efficienza operativa, l’esperienza dei passeggeri e la sicurezza.