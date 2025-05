Colosseum: il supercomputer NVIDIA DGX AI più grande al mondo

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha avviato una collaborazione con NVIDIA e il leader dell’AI iGenius per l’implementazione di Colosseum, uno dei supercomputer NVIDIA DGX AI più grandi al mondo, dotato dei Superchip NVIDIA Grace Blackwell. Previsto in Italia entro la fine del 2025, Colosseum ridefinirà il contesto digitale grazie a un data center AI Sovereign, unico nel suo genere per i carichi di lavoro soggetti a regolamentazioni.

Colosseum soddisfa le esigenze di settori a elevata regolamentazione come finanza, sanità e pubblica amministrazione e rappresenterà il connubio tra potenza di calcolo avanzata, efficienza energetica e sovranità dei dati, nel rispetto dei più severi requisiti per la sicurezza dei dati.

Colosseum, un NVIDIA DGX SuperPOD, è l’ultima novità di una pluriennale collaborazione fra Vertiv e NVIDIA. È strategicamente posizionato nel sud Italia per soddisfare le esigenze delle amministrazioni regionali, segnando una pietra miliare nel contesto dell’AI in Europa.

“Sfruttando la potenza dell’elaborazione accelerata all’avanguardia di NVIDIA e l’esperienza innovativa di Vertiv nelle infrastrutture, Colosseum testimonia le potenzialità evolutive dell’AI di tipo Sovereign”, ha dichiarato Uljan Sharka, CEO di iGenius. “È la dimostrazione di come i sistemi modulari e le interfacce software consentano una nuova era di AI mission-critical”.

Il design di Colosseum è modulare ed è progettato per l’efficienza

Colosseum coniuga l’esperienza di Vertiv nella realizzazione delle infrastrutture, il computing accelerato di NVIDIA e l’Omniverse Blueprint di NVIDIA per la progettazione e l’operatività dei data center AI. L’implementazione sfrutterà la piattaforma di infrastruttura Vertiv 360AI per l’alimentazione e il raffreddamento dei data center, progettata per NVIDIA GB200 NVL72, sviluppata in collaborazione con NVIDIA e rilasciata a fine 2024.

Questo sistema modulare e scalabile consente a iGenius di implementare uno dei più veloci supercomputer hyperscale di AI e uno dei più grandi in grado di supportare l’AI Sovereign.

Vertiv ha anche ampliato la libreria di design di riferimento del proprio AI Hub con il design co-sviluppato per l’alimentazione e il raffreddamento dei data center per NVIDIA GB300 NVL72. Rimanendo un passo avanti rispetto alla generazione di GPU, Vertiv consente ai clienti di pianificare l’infrastruttura prima dell’arrivo del silicio, con design pronti che prevedono una maggiore densità di potenza dei rack e modelli replicabili per le AI factory su larga scala.

“L’unità di calcolo non è più il singolo chip, è il sistema, l’AI Factory”, ha sottolineato Karsten Winther, president di Vertiv in EMEA. “Grazie alle collaborazioni con NVIDIA e iGenius, azienda visionaria nell’AI, confermiamo l’efficienza e la maturità a livello di sistema nell’offrire un data center come unità di calcolo, favorendo la rapida adozione di un’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento nativa per l’AI, che fungono da catalizzatore per l’adozione dell’AI su larga scala”.

Simulazione con NVIDIA Omniverse. Fornitura con velocità

“L’AI sta ridefinendo il contesto dei data center, richiedendo nuovi standard di scalabilità, efficienza e adattabilità per le AI factory globali”, ha affermato Charlie Boyle, Vice President of DGX Platform di NVIDIA. “Grazie ai digital twin a struttura fisica abilitati dalle tecnologie NVIDIA Omniverse e al design modulare di Vertiv per il data center iGenius DGX SuperPOD, Colosseum stabilisce un nuovo standard per la realizzazione di supercomputer per l’era dell’AI”.

Colosseum è co-progettato come digital twin di precisione dal punto di vista fisico, sviluppato utilizzando le tecnologie NVIDIA Omniverse, che consente la collaborazione in tempo reale fra Vertiv, iGenius e NVIDIA, accelerando le decisioni a livello di sistema e riducendo il ciclo design-to-deploy. Omniverse Blueprint offre simulazioni in tempo reale, permettendo agli ingegneri di testare e perfezionare il design all’istante, riducendo i tempi dei processi di simulazione da mesi a ore. Le fasi di produzione e integrazione nello stabilimento di Vertiv riducono i tempi di implementazione fino al 50% rispetto alla realizzazione dei tradizionali data center.

Il design collaborativo in 3D ha convalidato l’intero stack delle infrastrutture, consentendo la modellazione predittiva del carico termico, del flusso elettrico e del layout del sito, dai rack raffreddati a liquido da 132 kW ai sistemi di alimentazione modulari, prima ancora che venisse realizzato ogni singolo modulo.

Colosseum è stato progettato con intelligenza e ottimizzato dal software

La soluzione modulare prefabbricata per data center di Vertiv, pronta per l’AI, è progettata, realizzata, consegnata, installata e collaudata da Vertiv. Comprende soluzioni per l’alimentazione, il raffreddamento, la gestione, il monitoraggio, l’assistenza e la manutenzione, con una capacità di alimentazione e raffreddamento che inizialmente supporta fino a 132kW/rack, con la possibilità di scalare in base alle esigenze future. L’architettura dell’edificio integra all’interno aree di white space pronte all’uso e all’esterno quelle per il grey space modulare completo. Questo approccio offre eccezionale scalabilità ed efficienza energetica, rivoluzionando il modo in cui i data center vengono realizzati e implementati.

Colosseum sfrutterà NVIDIA Mission Control per le attività e l’orchestrazione dei data center e Vertiv Unify potrà semplificare e sincronizzare la gestione degli edifici per le AI factory. Vertiv Unify offre:

Orchestrazione dei servizi di alimentazione, raffreddamento e calcolo in real-time;

Sincronizzazione del digital twin per l’ottimizzazione a circuito chiuso;

Capacità AI-ready che supportano il processo decisionale autonomo.

Grazie all’integrazione delle tecnologie NVIDIA Omniverse, Vertiv Unify è in grado di aggiornare in real-time i dati dei sistemi fisici e dei modelli digitali, consentendo la manutenzione predittiva, le simulazioni “what-if” e la verifica degli ambienti prima che si verifichino rischi operativi.

Blueprint per la realizzazione delle AI Factory a livello globale

Colosseum è molto più di un data center. È il prototipo per strutture di AI scalabili, replicabili e di tipo Sovereign. Coniugando densità a livello di cloud, controllo locale dei dati e implementazione modulare, indica la fase futura dell’AI in base alla quale l’inferenza deve essere certa, veloce, conforme e distribuita.

Non si tratta di un progetto isolato, ma è un punto di riferimento. iGenius realizza con Colosseum un modello destinato a essere ripetuto a livello globale, con Vertiv e NVIDIA in perfetta sintonia sul supporto delle piattaforme future, compresi i sistemi DGX GB300 e non solo. Il futuro dell’AI Sovereign non è più teorico: è in corso di realizzazione.