EU AI Cloud: la visione unificata SAP per il futuro sovrano dell’AI e del cloud in Europa

SAP ha presentato la nuova fase della sua visione per la sovranità digitale europea con il lancio di EU AI Cloud. SAP riunisce ora tutte le tappe raggiunte finora in un unico quadro strategico: un’offerta sovrana di AI e cloud progettata per l’Europa. SAP offre ora una soluzione cloud sovrana completa a tutti i livelli, consentendo ai clienti di scegliere il grado di sovranità e il modello di deployment più adatto alle proprie esigenze, sia nei data center SAP, sia su infrastrutture europee affidabili, sia come soluzione completamente gestita on-site.

EU AI Cloud supporta la residenza dei dati nell’UE e garantisce piena sovranità, contribuendo ad assicurare che ogni organizzazione possa soddisfare i propri requisiti normativi e operativi specifici.

Cohere: sbloccare funzionalità di AI sovrana, agentica e multimodale per le imprese europee

SAP e Cohere uniscono le forze per offrire funzionalità avanzate di AI agentica con Cohere North, ampliando le esistenti innovative funzionalità multimodali attraverso l’EU AI Cloud e le soluzioni sovrane. Cohere North sarà integrato nella SAP Business Technology Platform (SAP BTP), permettendo ai clienti con esigenze di residenza dei dati, in tutti i settori, di integrare un’AI solida e pronta per la produzione nei processi aziendali core. Insieme, SAP e Cohere aiuteranno le aziende a ottenere insight più approfonditi, un supporto decisionale più accurato e un’automazione più intelligente di workflow complessi, senza compromettere sovranità, conformità o prestazioni.

Un ecosistema solido e in continua crescita

EU AI Cloud è alimentata da un ecosistema solido e in espansione composto da partner europei e globali di primo piano. Integrando modelli e applicazioni di AI avanzati di partner come Cohere, Mistral AI, OpenAI e altri direttamente all’interno di SAP BTP, EU AI Cloud offre un percorso per creare, distribuire e scalare applicazioni basate sull’AI. I clienti possono utilizzare le soluzioni dei partner in modalità SaaS, PaaS o IaaS, distribuendole con flessibilità sull’infrastruttura SAP o su partner europei affidabili.

Questo approccio collaborativo assicura che le imprese europee e le organizzazioni del settore pubblico possano beneficiare delle innovazioni dell’AI più recenti in modo sicuro, rispettando pienamente gli standard europei e con il livello di sovranità e flessibilità di cui hanno bisogno.

Opzioni di deployment per ogni profilo di sicurezza

EU AI Cloud offre opzioni di deployment flessibili tramite SAP Sovereign Cloud, garantendo ai clienti pieno controllo su infrastruttura, piattaforma e software, in base ai loro requisiti normativi e operativi. I modelli di AI vengono eseguiti sul livello di astrazione software di SAP (SAP Cloud Infrastructure + SAP BTP) nei data center europei, garantendo conformità e indipendenza dagli hyperscaler statunitensi.

SAP Sovereign Cloud su SAP Cloud Infrastructure (UE) è l’Infrastructure-as-a-Service (IaaS) di SAP, sviluppata con tecnologie open source e gestita all’interno della rete di data center europei di SAP. Tutti i dati rimangono all’interno dell’UE per garantire la conformità alle normative europee sulla protezione dei dati.

SAP Sovereign Cloud On-Site : infrastruttura gestita da SAP all’interno di un data center di proprietà del cliente o scelto comunque dal cliente. Offre i massimi livelli di sovranità legale, tecnica, operativa e dei dati, mantenendo l’innovazione e l’architettura cloud di SAP.

Hyperscaler selezionati per mercato : per i clienti che scelgono di eseguire il SaaS commerciale di SAP su provider cloud globali, con funzionalità di sovranità secondo necessità.