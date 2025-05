Acronis: l’ecosistema che continua a crescere

Acronis, realtà specializzata nella cybersecurity e nella protezione dati, comunica un importante traguardo: il proprio ecosistema tecnologico conta oggi quasi 300 integrazioni, confermandosi tra i più ampi e solidi nel mercato dei Managed Service Provider (MSP). L’azienda continua a supportare MSP e ISV (Independent Software Vendor) fornendo integrazioni strategiche, automazione avanzata e una piattaforma pensata per favorire crescita e innovazione.

Il successo annunciato di Acronis

Fin dal suo avvio, l’Acronis Technology Partner Program, ha registrato una crescita costante con una media di 40 nuove integrazioni l’anno. Con quasi 300 integrazioni attive, gli MSP possono gestire più strumenti da un’unica piattaforma, semplificando la gestione operativa, riducendo la complessità e liberando risorse. Il risultato è una maggiore efficienza, un ampliamento dell’offerta e un incremento della redditività.

Nell’ultimo anno il numero di aziende che producono tecnologie orientate agli MSP e interessate alle integrazioni della piattaforma Acronis è cresciuto in modo significativo. L’offerta dei partner di Acronis abbraccia numerosi ambiti tecnologici, fornendo agli ISV visibilità e accesso alle community degli MSP Acronis, che conta oltre 21.000 partner attivi. Tra i nuovi partner tecnologici troviamo Actifile, Auvik, Josys, RealVNC, SIGNL4, Storage Guardian e Timus Networks. Le integrazioni potenziano le funzionalità di Acronis Cyber Protect Cloud con soluzioni per l’archiviazione dei dati, la crittografia e la prevenzione della perdita di dati (DLP), la gestione dei servizi SaaS, il desktop e l’assistenza remota, il cloud management, il servizio di accesso sicuro all’edge (SASE) e l’accesso zero trust alle reti (ZTNA), nonché funzionalità avanzate di notifica.

Il framework di sviluppo CyberApp Standard consente agli ISV di integrare e distribuire rapidamente le proprie applicazioni all’interno della piattaforma Acronis. Il processo semplificato apre a numerose opportunità di crescita condivisa, offrendo agli ISV l’accesso all’ampia rete globale dell’azienda, costituita da oltre 21.000 service provider, migliorando la visibilità, ampliando la copertura e generando nuove opportunità di business.

Le integrazioni più diffuse nell’ecosistema Acronis includono Atera, ConnectWise, HaloPSA, Microsoft Intune, LogMeIn e Jamf. Dopo aver aderito all’ecosistema, partner come Rewst e Auvik hanno registrato una crescita significativa e nuove opportunità.

Tante le opportunità e le iniziative per i partner

I partner Acronis possono accedere a nuove opportunità di collaborazione, iniziative di marketing congiunte, campagne in co-branding e fondi MDF (Marketing Development Funds) per attività di co-marketing. Acronis eroga anche una serie di programmi concepiti per aiutare i vendor a sfruttare al massimo le integrazioni e a sostenere la crescita del business.

L’ecosistema tecnologico dell’azienda è una rete che comprende quasi 300 partner tra cui ISV, service provider e system integrator. Integrando soluzioni di terze parti in Acronis Cyber Protect Cloud, l’ecosistema estende le funzionalità della piattaforma, promuovendo partnership a lungo termine e offrendo un valore unico agli MSP e ISV di tutto il mondo.

Dichiarazioni da Acronis

“La piattaforma Cyber Protect è pensata per incrementare la produttività e la crescita degli MSP, grazie a funzionalità integrate per la gestione degli endpoint, la protezione dei dati e la cybersecurity, e a un ecosistema aperto che consente di coordinare gli strumenti necessari a soddisfare le esigenze dei clienti“, ha dichiarato Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Molti MSP si affidano ad Acronis per la cybersecurity, il backup e la gestione degli endpoint, ma utilizzano anche soluzioni di altri vendor. Per questo ci impegniamo a integrarci con gli strumenti che già adottano. I nostri partner hanno attivato oltre 11.000 integrazioni, incluse quelle con piattaforme RMM e PSA, nonché con Microsoft Intune, Entra ID e Sentinel”.

“I vendor che investono nella collaborazione con Acronis riescono a massimizzare l’utilizzo delle integrazioni“, ha affermato Denis Cassinerio, Senior Director & General Manager South EMEA di Acronis. “Il nostro Technology Partner Program è ideale per i vendor emergenti e per chi vuole consolidare la presenza nel canale, poiché offre un accesso agevolato allo spazio MSP e alle risorse di marketing proposte da Acronis per accelerare la crescita“.

Testimonianze dei partner

“La collaborazione con Acronis ha rappresentato una svolta per Rewst“, ha sottolineato Charlie Tomeo, CRO di Rewst. “L’ecosistema e l’approccio collaborativo dell’azienda ci hanno permesso di ampliare la presenza sul mercato. Acronis si conferma un’integrazione di valore per gli MSP, che possono automatizzare i flussi di lavoro del backup ed evitare ai tecnici l’installazione manuale degli agent e il monitoraggio dei dispositivi. Quest’anno aumenteremo gli investimenti per supportare un numero ancora maggiore di partner in tutto il mondo e valorizzare al meglio la partnership con Acronis“.

John Harden, Director, Strategy & Technology Evangelism di Auvik, ha aggiunto: “Ci piace essere presenti dove operano i nostri clienti. L’approccio unificato della piattaforma Acronis si integra perfettamente con la nostra soluzione Auvik SaaS Management. Siamo entusiasti di far parte di questo ecosistema dinamico e di contribuire alla sua crescita“.