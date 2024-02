Analog Devices al Mobile World Congress 2024

Il Mobile World Congress 2024 (Barcellona, Spagna; 26-29 febbraio 2024) riunirà i maggiori esponenti del settore delle comunicazioni, offrendo un’opportunità ideale di collaborazione, discussione e formazione in ogni mercato, dall’automotive al consumer, all’industriale e oltre. Analog Devices (ADI) sarà presente al Pad. 2, stand #2B18 e racconterà ai visitatori il suo approccio unico alle sfide e alle opportunità del settore. Con il più ampio portfolio di tecnologie wireless innovative, ADI lavora a stretto contatto con clienti, partner e leader del settore per migliorare le prestazioni complessive e l’efficienza energetica per l’Intelligent Edge, la connettività e il 5G.

Collaborando insieme, è possibile creare innovazione in tutto l’ecosistema fornendo soluzioni di connettività avanzate per l’Intelligent Edge, consentendo reti più sostenibili e domando la complessità nella RAN.

La presenza di ADI al MWC2024 non si limita alle demo delle tecnologie in mostra allo stand ma consiste anche in un intenso programma di conferenze nell’ambito del Programma Partner MWC24 durante tutta la manifestazione.

Cloud e Intelligent Edge: dare forma al futuro del 4IR

Martedì, 27 febbraio dalle 14:45 alle 15:45, Pad. 6, MWC Stage A

La fabbrica digitale di nuova generazione, per raggiungere il livello 4.0 deve essere realizzata ponendo un’attenzione particolare alla sostenibilità. Poiché questa si basa sulla capacità di raccogliere e interpretare informazioni fisiche per rendere le operazioni più efficienti, ci si deve basare su tre pilastri fondamentali: connettività ultra affidabile, controllo sincrono flessibile e adattabile e rilevamento preciso all’edge in tempo reale. Tre pilastri che combinati insieme hanno un forte impatto per promuovere miglioramenti dell’efficienza e ridurre l’impronta di carbonio nelle fabbriche del futuro. In primo piano c’è la connettività onnipresente, costruita su solide basi di connettività cablata ultra affidabile, sfruttando i progressi nella tecnica wireless senza soluzione di continuità, ora sufficientemente matura per soddisfare le complesse esigenze all’interno di un ambiente di fabbrica. Questo keynote verrà affrontato da due leader dell’automazione industriale, con prospettive uniche e diverse e che si uniscono per condividere le sfide più grandi che la connettività industriale deve affrontare.

Relatori:

Martin Cotter, President of EMEA and SVP of Industrial and Multi-Markets, Analog Devices

Aurelien Le Sant, CTO and SVP Innovation & Technology Industrial Automation, Schneider Electric

Per registrarsi qui.

L’alba del 5G industriale: dalla teoria alla pratica – Keynote 5G-ACIA

Mercoledì, 28 febbraio dalle 10:00 alle 10:35, Pad. 8, Teatro 2

Sin dagli albori del 5G, ADI ha considerato l’IoT industriale come un focus strategico per l’innovazione delle comunicazioni. 5G-ACIA, la principale alleanza globale per la promozione e la definizione del 5G industriale, è un attore chiave nella standardizzazione di molte funzionalità rilevanti nel 3GPP, come la comunicazione ultra affidabile a bassa latenza, il networking sensibile al fattore tempo, il posizionamento ad alta precisione e le reti private. Nonostante questi sviluppi, l’adozione da parte del mercato del 5G industriale è ancora in ritardo rispetto alle stime iniziali, portando molte parti interessate a chiedersi cosa ci aspetta.

In questa conferenza il Dr. Andreas Mueller, leader 5G e 6G presso Bosch, fornirà una panoramica concisa ma completa su passato, presente e futuro del 5G industriale e sulle principali sfide da affrontare per migliorarne l’adozione e l’efficacia. Mueller parlerà anche della futura transizione dal 5G al 6G, sottolineando l’importanza di integrare le lezioni apprese dal 5G nelle prime fasi dello sviluppo del 6G.

10:00 – 10:05 Introduzione ad ADI e al 5G-ACIA, Joe Barry, Vice President, Systems & Technology at Analog Devices

10:05 – 10:30 L’alba del 5G industriale: dalla teoria alla pratica, Dr. Andreas Mueller, Project Director 6G, Robert Bosch GmbH

10:30 – 10:35 Q&A

10:35 – 11:00 Rinfresco

Per registrarsi qui.

Il Business del 5G: favorire le opportunità di monetizzazione del 5G

Mercoledì, 28 febbraio dalle 11 alle 12.30, Pad.8, Teatro 2

Le implementazioni iniziali del 5G hanno dato priorità al miglioramento dell’esperienza della banda larga mobile attraverso una maggiore velocità e capacità. Le versioni successive del 5G hanno introdotto funzionalità avanzate, disegnando nuove strade per arricchire le funzionalità, incrementare le entrate e razionalizzare i costi. In questa sessione si esploreranno le crescenti opportunità derivanti da questi ultimi sviluppi del 3GPP, approfondendo lo straordinario potenziale che si prospetta per la monetizzazione del 5G.

Questo panel rappresenta quindi la possibilità di analizzare le modalità con cui gli operatori avranno nuove opportunità per acquisire valore significativo nei prossimi 12-24 mesi.

Relatori:

ADI: Andy McLean, CVP, Communications & Cloud

Dell: John McCready, Senior Director, 5G Solutions Product Management

DISH: Sidd Chenumolu, VP of Technology Development, DISH

Nokia: Mark Atkinson, SVP & BU Head of Radio Access Networks

Azita Arvani, Former CEO Rakuten Symphony NA, Board Member, Entrepreneur

Moderatore:

Deloitte: Dan Littmann, Principal, Technology, Media & Telecommunications

Per registrarsi qui

Queste le demo delle tecnologie ADI che si terranno presso lo stand #2B18 al Pad. 2:

Small Cell gNode B integrata: ADI e Edge Q presentano una soluzione Small Cell integrata gNode B (split zero!) per casi d’uso interni ed esterni. Questo dispositivo ad alta efficienza energetica include radio e stack L1, L2 e L3 per una connettività plug and play semplificata.

Stazione di accesso wireless fisso on premise : come le soluzioni mmW di ADI abilitano questo terminale mmW 2T2R on premise. Progettato per rispondere a un mercato attento ai costi, offre accesso wireless fisso ad alta velocità e capacità elevata per l’implementazione urbana e suburbana.

Attraverso lo spettro: una vetrina di radio avanzate, le ultime novità nello sviluppo radio con le soluzioni ADI. Una vasta gamma di radio che evidenziano reti small cell, macro, massive MIMO, mmW, backhaul e non terrestri.

5G Open RU con Commercial Grade O-RAN IP : demo sulla piattaforma radio 5G macro e small cell dalle straordinarie capacità e vincitrice del premio statunitense NTIA 5G Challenge Open RAN Mobility. La demo include un fattore di forma ridotto, una soluzione pronta per la produzione con interoperabilità testata, IP O-RAN di livello commerciale per una rapida implementazione sul mercato.

Per maggiori Informazioni, è disponibile la pagina di ADI dedicata al MWC24.