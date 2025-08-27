Broadcom accelera l’innovazione AI e la sicurezza del cloud privato a VMware Explore 2025

Broadcom ha presentato a VMware Explore 2025 un portafoglio di novità che ridefinisce il ruolo del cloud privato moderno, puntando su intelligenza artificiale, produttività degli sviluppatori e sicurezza avanzata.

Tanzu Data Intelligence: dati AI-ready per accelerare l’innovazione

Con l’annuncio di VMware Tanzu Data Intelligence, Broadcom introduce una piattaforma multimodale di data lakehouse che offre accesso unificato e a bassa latenza ai dati aziendali, strutturati e non, su larga scala . La soluzione punta a ridurre i silos, rendendo i dati immediatamente disponibili per applicazioni GenAI e flussi agentici.

La piattaforma si integra con Tanzu Platform 10.3, che introduce nuove funzionalità come la modernizzazione automatizzata del portafoglio applicativo, la dashboard di vulnerabilità e i piani di servizio granulari per modelli AI. L’obiettivo è semplificare lo sviluppo di applicazioni intelligenti e rendere più prevedibili costi e prestazioni nel cloud privato.

VMware Cloud Foundation 9: AI nativa e produttività per gli sviluppatori

Al centro della strategia Broadcom c’è VMware Cloud Foundation (VCF) 9.0, ora dotata di VMware Private AI Services come componente standard, trasformando VCF in una vera piattaforma nativa per l’intelligenza artificiale .

I nuovi servizi includono GPU Monitoring, Model Runtime, Vector Database e Agent Builder, progettati per semplificare la gestione dei modelli AI e offrire l’AI privata come servizio sicuro e scalabile.

Sul fronte developer, Broadcom introduce:

VCF Intelligent Assist, un copilota AI per il troubleshooting IT.

GitOps, Argo CD e Istio per distribuzioni sicure e osservabili.

Native vSAN S3 Object Store per lo storage unificato di dati non strutturati.

Collaborazioni strategiche con NVIDIA e AMD rafforzano inoltre la capacità di VCF di supportare carichi AI su diverse GPU e architetture, garantendo prestazioni elevate senza sacrificare flessibilità e sicurezza.

Cyber-resilienza e conformità: la risposta alle nuove minacce

Sul fronte della sicurezza, Broadcom ha annunciato VCF Advanced Cyber Compliance, un nuovo servizio avanzato che combina automazione della compliance, cyber recovery end-to-end e incident response integrata .

Le principali novità includono:

Compliance automatizzata su larga scala con VCF SaltStack.

Cyber recovery in clean room isolate per garantire ripristino rapido dopo attacchi ransomware o blackout.

vDefend con sicurezza laterale Zero Trust per carichi di lavoro AI agentici e difesa contro malware fileless.

Avi Load Balancer con crittografia post-quantistica (PQC) e protezione del traffico MCP per ridurre le nuove superfici d’attacco legate all’AI.

Un cloud privato moderno, sicuro e AI-ready

Le innovazioni presentate a VMware Explore 2025 mostrano come Broadcom stia guidando l’evoluzione verso un cloud privato più intelligente, produttivo e sicuro, in grado di integrare AI nativa, supporto multimodale ai dati e resilienza cyber di livello enterprise.

“Con VMware Cloud Foundation e Tanzu, stiamo offrendo alle imprese la piattaforma necessaria per affrontare la prossima ondata di innovazione AI con la sicurezza, la governance e l’efficienza che il mercato richiede”, hanno dichiarato i responsabili Broadcom.

Le nuove collaborazioni di Broadcom

Oltre a questi annunci Broadcom ha annunciato durante il VMware Explore Las Vegas 2025 nuove collaborazioni.

Si tratta di collaborazioni strategiche con NVIDIA, Canonical e Walmart, che rafforzano e sottolineano ulteriormente l’impegno di Broadcom nell’aiutare le imprese a innovare e ad adottare modelli cloud moderni, sicuri e ottimizzati per le nuove generazioni di workload.

Broadcom accelera l’innovazione nell’AI nel cloud privato moderno con NVIDIA

Broadcom sta lavorando per portare le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale di NVIDIA all’interno di VMware Cloud Foundation (VCF). Grazie a questa collaborazione con NVIDIA, le imprese e i cloud service provider potranno creare, distribuire e scalare modelli di AI di nuova generazione su server AI all’avanguardia all’interno dei loro ambienti di cloud privato moderno. Tutto questo sfruttando al contempo l’esperienza operativa consolidata di VCF.

Broadcom e Canonical ampliano la partnership per ottimizzare VMware Cloud Foundation per i carichi di lavoro moderni di container e AI

Broadcom e Canonical hanno esteso la loro collaborazione per aiutare i clienti a distribuire applicazioni moderne basate su container e applicazioni AI in modo più rapido e sicuro. L’iniziativa unisce l’affidabilità del software open-source di Canonical con VMware Cloud Foundation (VCF).

Walmart sceglie Broadcom come fornitore strategico di soluzioni software di virtualizzazione

Broadcom e Walmart annunciano una collaborazione strategica per realizzare un ambiente cloud privato ed edge moderno. Broadcom è stata scelta come fornitore strategico di soluzioni software di virtualizzazione. La collaborazione sfrutta VMware Cloud Foundation (VCF) per contribuire a unificare le operazioni globalmente distribuite di Walmart.