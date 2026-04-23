Dell Technologies realizza il supercomputer IT4LIA presso il DAMA Tecnopolo di Bologna

Il supercomputer IT4LIA, il calcolatore ottimizzato per l’intelligenza artificiale cofinanziato da Euro HPC JU e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, si aggiungerà a breve all’infrastruttura di calcolo gestita da CINECA al DAMA Tecnopolo di Bologna. Nato all’interno dell’omonimo network italiano dell’AI Factory europea, avviato nel 2025 per sostenere lo sviluppo di un’infrastruttura di IA sicura e sovrana, il nuovo sistema è progettato principalmente per servire le startup e le PMI, ma sarà aperto e accessibile anche alla più ampia comunità di ricerca, consentendo lo sviluppo, l’implementazione e la gestione di applicazioni di intelligenza artificiale, in conformità con gli standard di sovranità dei dati e privacy dell’UE.

L’infrastruttura è progettata per supportare importanti carichi di lavoro di IA, combinando prestazioni elevate, scalabilità ed efficienza energetica in un ambiente affidabile e sicuro. Inoltre, una partizione europea sarà dedicata all’inferenza consentendo l’uso di grandi modelli IA in maniera ottimizzata e contribuirà a rafforzare le capacità europee in materia di Intelligenza Artificiale.

Il supercomputer IT4LIA sarà composto da una partizione principale basata su server Dell PowerEdge XE8712 raffreddati a liquido con NVIDIA GB200 NVL4 forniti tramite Dell Integrated Rack Scalable Systems e sarà integrato da E4 Computer Engineering con le altre componenti e partizioni del sistema. Combinando le CPU NVIDIA Grace con le GPU NVIDIA Blackwell e scalando tramite il networking NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand, si prevede che il sistema raggiunga oltre 160 Exaflops di peak AI inference performance. Il supporto al deployment ed alle operations sarà fornito da E4 Computer Engineering e da Dell Technologies tramite i servizi ProSupport for AI e Dell Residency per supportare il deployment e le operation. Il supercomputer integrerà la piattaforma VAST Data, abilitando un data layer unificato per i workloads AI, e includerà anche una partizione dedicata all’inferenza dotata di specifici acceleratori di inferenza ottimizzati per l’AI prodotti dalla società europea Axelera AI e con CPU SiPearl progettate in Europa.

Il progetto IT4LIA AI Factory

IT4LIA AI Factory è stata selezionata nel dicembre 2024. È coordinata da CINECA e realizzata in collaborazione con Academic and Research Network of Slovenia (ARNES), Advanced Computing Austria ACA GmbH e AIT Austrian Institute of Technology GmbH.

Il progetto italiano fa parte di una rete più ampia europea: EuroHPC JU sta supervisionando l’implementazione di 19 AI Factory che offrono supporto gratuito e personalizzato a PMI e startup, integrate da ulteriori 13 AI Factory Antennas.

IT4LIA AI Factory beneficia di un investimento totale di circa 420 milioni di euro, con il contributo paritario della Commissione Europea attraverso l’impresa comune EuroHPC e del Governo italiano. L’azione è stata promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), con il contributo di Austria e Slovenia e altre istituzioni di rilievo: la Regione Emilia-Romagna, il Consorzio Cineca, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Agenzia ItaliaMeteo, la Fondazione AI4Industry e la Fondazione Bruno Kessler. All’iniziativa partecipano inoltre altri partner strategici: l’ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data e Quantum Computing, quattro università (Modena e Reggio Emilia, Bologna, Torino e Sapienza), Confindustria, ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna) e la Fondazione Internazionale Big Data and Artificial Intelligence for Human Development (IFAB).

Da aprile 2025, IT4LIA fornisce risorse e servizi di calcolo IA alle PMI e alle startup europee attraverso l’infrastruttura gestita dal Consorzio Interuniversitario CINECA al DAMA Tecnopolo di Bologna, in particolare sfruttando il supercomputer Leonardo. La Factory italiana offre servizi specializzati in settori verticali chiave quali agritech, sicurezza informatica, meteorologia, clima e manifattura, rispondendo alle esigenze specifiche di ciascun settore.

A complemento di queste offerte verticali, IT4LIA fornirà anche una suite completa di servizi orizzontali a supporto di tutti gli stakeholder dell’ecosistema IA, quali strumenti per la gestione e l’analisi sicura dei dati, la creazione di metadati e la verifica della conformità alle normative italiane ed europee sull’uso dei dati e sull’intelligenza artificiale. Queste offerte includono lo sviluppo di competenze, iniziative di formazione e il sostegno all’innovazione, consentendo a startup, PMI e organizzazioni di ricerca di accedere a capacità di calcolo avanzate e competenze tecniche.

Anders Jensen, direttore esecutivo di EuroHPC JU, ha commentato:

“Questa firma segna un’altra importante pietra miliare per le ambizioni europee in materia di HPC e IA. Con il sistema IT4LIA, stiamo effettuando un investimento significativo in infrastrutture all’avanguardia che consentiranno a startup, PMI e alla comunità di ricerca di sviluppare e implementare applicazioni avanzate di IA su larga scala. IT4LIA non solo amplierà le nostre capacità di calcolo, ma rafforzerà anche la collaborazione all’interno dell’ecosistema europeo dell’innovazione, svolgendo un ruolo importante nel rafforzare la competitività e la leadership dell’Europa nell’IA”.

Gabriella Scipione, Direttrice HPC CINECA, ha dichiarato:

“CINECA è orgoglioso, insieme a tutti i membri del consorzio IT4LIA, di contribuire alla prossima fase dell’IT4LIA AI Factory, una pietra miliare per l’ecosistema europeo dell’IA e un passo significativo nel rafforzamento del ruolo dell’Italia nel panorama tecnologico globale. Con il sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca e attraverso una stretta collaborazione con EuroHPC Joint Undertaking ed E4 Computer Engineering, stiamo costruendo un ambiente sicuro, sovrano e ad alte prestazioni in cui l’innovazione europea possa prosperare, pienamente in linea con i valori europei in materia di privacy dei dati e autonomia tecnologica”.

Il supercomputer IT4LIA: dettagli tecnici

L’offerta congiunta guidata da E4 Computer Engineering insieme a Dell Technologies è stata selezionata a seguito di una gara d’appalto indetta nell’ottobre 2025.

Il nuovo supercomputer ottimizzato per l’IA sarà cofinanziato con un budget totale di 290.000.000 di euro per l’acquisizione, la consegna, l’installazione e la manutenzione del sistema. L’EuroHPC JU finanzierà il 50% del costo totale attraverso il Programma Europa Digitale (DEP). Il progetto è cofinanziato anche dal Ministero dell’Università e della Ricerca italiano (MUR).

In qualità di lead partner del joint tender, E4 avrà la responsabilità della direzione del progetto: dal design dell’integrazione, alla fornitura e installazione delle partizioni del sistema principale insieme a Dell Technologies, in modo completo per la partizione con tecnologie europee, sino all’integrazione dello stack software AI. Nella fase iniziale E4 ha rappresentato il ponte fra le proprie competenze, quelle dei partner enterprise, quelli del mondo della ricerca, come l’Università di Bologna e l’Università di Torino, dei partner per le tecnologie europee di nuova generazione. In fase operativa, E4 assumerà il ruolo di Single Point of Contact (SPOC) verso CINECA per tutti i vendor coinvolti, con presidio fisico permanente presso il Tecnopolo, replicando e ampliando il modello già operativo con i supercomputer Leonardo, Lisa e Gaia.

Dell Technologies affiancherà E4 nella realizzazione del cluster IT4LIA con servizi professionali specializzati e fornirà un servizio dedicato di rack integration, occupandosi dell’assemblaggio completo dei rack attraverso personale altamente qualificato, assicurando elevati livelli di qualità, affidabilità e coerenza dell’implementazione.

Per l’intera durata della manutenzione, Dell Technologies garantirà inoltre un servizio di residenza onsite, accompagnato dalla disponibilità di parti di ricambio e da un ulteriore presidio fisso dedicato esclusivamente agli interventi tempestivi di sostituzione delle componenti guaste, assicurando continuità operativa e tempi di ripristino ottimizzati per un’infrastruttura critica di classe exascale.

Marco Fanizzi, CEO di Dell Technologies Italia, ha dichiarato:

“Le ambizioni dell’Europa nell’ambito dell’AI dipendono da infrastrutture fondamentali in grado di fornire a startup, ricercatori e Pubblica Amministrazione capacità di calcolo e gestione dei dati sicure e ad alte prestazioni di cui hanno bisogno per innovare e scalare. IT4LIA AI Factory rappresenta una pietra miliare per l’ecosistema europeo dell’AI e un passo importante nella sua costruzione; l’installazione prevista presso il DAMA Tecnopolo di Bologna, nel cuore della Data Valley europea, rappresenta un investimento strategico per la competitività, la capacità di innovazione e la sovranità europea. Dell Technologies sta contribuendo a rendere possibile questo impegno insieme a E4 e Cineca attraverso infrastrutture AI avanzate progettate per supportare un’innovazione sovrana, scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico. Insieme, stiamo contribuendo a rafforzare le basi per un progresso affidabile dell’AI in tutta Europa”.

Cosimo Damiano Gianfreda, CEO di E4 Computer Engineering, ha dichiarato:

“L’aggiudicazione ad E4, primi italiani nel contesto delle AI Factory EuroHPC, è per noi un traguardo fondamentale, un riconoscimento che ci consente di portare le nostre competenze ai massimi livelli internazionali. Siamo orgogliosi di essere protagonisti insieme ai nostri partner di IT4LIA, una infrastruttura sovrana che rappresenta una opportunità incredibile per la diffusione dell’AI e per la competitività del nostro paese. Continueremo a lavorare con i nostri partner con cui siamo riusciti a creare una proposizione vincente e continueremo ad investire in ricerca ed innovazione per essere sempre – come in questo caso – sulla frontiera delle tecnologie europee”.