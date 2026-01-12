FS: il piano di trasformazione digitale è gestito da FSTechnology e SAP Italia

Oltre 30 sistemi produttivi core migrati in cloud in soli 8 mesi, con un impatto diretto su circa 15.000 utenti e su oltre 50.000 dipendenti complessivi, e un programma di adozione dell’intelligenza artificiale per la gestione delle stazioni, la manutenzione delle infrastrutture e la gestione della sicurezza dei cantieri e degli ambienti del Gruppo FS. Sono questi i principali risultati della collaborazione tra FSTechnology, società del Gruppo FS Italiane, e SAP Italia.

Una collaborazione di lungo periodo che unisce competenze tecnologiche e conoscenza dei processi industriali complessi, con l’obiettivo di supportare l’evoluzione del modello operativo del Gruppo FS, sostenere l’attuazione del Piano Strategico del Gruppo e rendere la tecnologia un abilitatore per la crescita, l’affidabilità e la qualità del servizio.

“Il Gruppo FS è tra le realtà industriali più avanzate nell’utilizzo di sistemi informativi ad alta complessità tecnologica. La tecnologia è una leva strategica che supporta i processi di business e contribuisce in modo determinante allo sviluppo del mercato e alla crescita del Gruppo”, ha dichiarato Marco Iacomussi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FSTechnology e Responsabile dell’HUB ICT di Gruppo. “In questo percorso di innovazione, FSTechnology svolge un ruolo centrale: garantisce lo sviluppo e il presidio tecnologico attraverso soluzioni ICT integrate e resilienti, gestendo infrastrutture e applicazioni IT e fornendo servizi avanzati per assicurare efficienza, sicurezza e qualità. La nostra missione è accompagnare l’evoluzione digitale dell’intero Gruppo FS, creando valore e sostenendo la trasformazione della mobilità”.

“La collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa sostenere la trasformazione di realtà industriali complesse e strategiche per il Paese. Con RISE with SAP e le nostre soluzioni cloud stiamo affiancando Gruppo FS in un percorso che non riguarda solo la modernizzazione dei sistemi, ma l’evoluzione dell’intero modello operativo, rendendolo più agile, resiliente e orientato al dato”, ha dichiarato Enzo Pagliaroli, Services and Public Sector Sales Director di SAP Italia. “L’integrazione di funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale e la creazione di un ambiente digitale comune consentono al Gruppo FS di accelerare l’innovazione, valorizzare le competenze interne e offrire servizi sempre più efficienti”.

Una collaborazione per un modello di business che passa dal Cloud

SAP collabora con il Gruppo FS da oltre 25 anni, fornendo soluzioni cloud d’avanguardia a supporto dei principali processi di business, sia in ambito corporate per Finance, Real Estate, HR e Procurement, sia in aree strategiche come manutenzione, logistica, produzione ed investimenti.

La transizione dei sistemi del Gruppo dalle sedi fisiche al cloud è stata concepita come un cambiamento strutturale del modello operativo che favorisce velocità e innovazione. Un percorso graduale e governato, guidato dal valore, che ha previsto una mappatura del perimetro applicativo e la definizione di un modello operativo cloud chiaro in termini di governance, sicurezza, gestione dei costi, competenze interne, processi di provisioning e monitoraggio. La parte più strategica è portare nel cloud ciò che genera valore, per offrire nuovi servizi, accelerare i rilasci e sostenere il business, attraverso un percorso controllato, sicuro e allineato agli obiettivi del Gruppo.

L’evoluzione in cloud dei sistemi del Gruppo è stata avviata con il programma RISE with SAP, con al centro SAP Cloud ERP e, contestualmente, è stata realizzata una piattaforma di servizi comuni basata sulle soluzioni cloud SAP Datasphere, SAP Analytics Cloud e SAP Business Technology Platform (BTP). Un ecosistema che consente di semplificare e ottimizzare i processi core, armonizzare la gestione e l’analisi dei dati, unificare l’interfaccia utente. Ad oggi sono oltre 1.500 gli utenti già operativi su SAP BTP.

L’intelligenza artificiale, un programma che parte dalla strategia del dato

All’interno del percorso di innovazione digitale intrapreso con RISE with SAP, il Gruppo FS ha introdotto un programma di adozione dell’Intelligenza Artificiale, fondato su una solida strategia del dato e orientato a generare impatti concreti sulla performance operativa. L’approccio prevede l’integrazione di funzionalità di AI e GenAI nelle soluzioni software già esistenti e lo sviluppo di casi d’uso specifici, già in fase di testing, relativi alla gestione delle stazioni, alla manutenzione delle infrastrutture, alla sicurezza dei cantieri e degli ambienti del Gruppo, fino alle risorse umane per la definizione dei piani di sviluppo e formativi.

Un ambizioso piano industriale per potenziare le infrastrutture tecnologiche

Il Gruppo FS è una delle principali realtà industriali del Paese e il fulcro della mobilità nazionale, con oltre 96.000 dipendenti, quasi 10.000 treni gestiti ogni giorno e una rete di oltre 17.600 chilometri. Con il Piano Strategico 2025-2029, e il relativo aggiornamento, il Gruppo FS prevede un investimento di oltre 100 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, che saliranno a circa 195 miliardi entro il 2034, per potenziare le infrastrutture ferroviarie e stradali, rendere la rete più resiliente e migliorare la qualità del servizio; accelerare la sostenibilità con l’obiettivo Net Zero entro il 2040; e investire in innovazione tecnologica e digitalizzazione, adottando l’ERTMS come standard nazionale per la gestione del traffico ferroviario.