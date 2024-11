HPE, costruttore di supercomputer più veloci al mondo

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ribadisce la sua leadership nel settore costruendo i sistemi di supercalcolo più veloci ed efficienti dal punto di vista energetico al mondo, consentendo agli istituti di ricerca e alle grandi aziende di gestire carichi di lavoro maggiori, accelerando la scoperta e l’innovazione.

El Capitan: la punta di diamante di HPE

El Capitan, costruito per la National Nuclear Security Administration (NNSA) e la Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in collaborazione con AMD, ha raggiunto 1,742 exaflop nell’edizione di novembre 2024 della TOP500, diventando così il supercomputer più potente al mondo. El Capitan si aggiunge alla schiera dei tre sistemi exascale verificati al mondo insieme ad altri due supercomputer costruiti da HPE, Frontier at Oak Ridge National Laboratory (ORNL) al No. 2 e Aurora at Argonne National Laboratory (ANL) posizionata al No.3.

HPE ha condiviso questo storico traguardo all’SC24 di Atlanta, dove le menti più brillanti del high performance computing (HPC), della ricerca, del mondo accademico e della produzione si riuniscono per condividere le conoscenze e far progredire il supercalcolo e l’innovazione scientifica. I supercomputer costruiti da HPE sono collettivamente al primo posto in termini di prestazioni, con oltre 5,75 exaflop nell’elenco TOP500 dei sistemi più veloci al mondo. Tra i primi dieci supercomputer, sette sono basati su soluzioni HPE Cray Supercomputing, leader del settore, che sfrutta la prima architettura di sistema di raffreddamento a liquido diretto 100% fanless del settore.

El Capitan è stato progettato per aiutare gli Stati Uniti a mantenere il loro vantaggio competitivo nella sicurezza nazionale e per promuovere gli investimenti del Paese nell’intelligenza artificiale (IA) per far progredire la ricerca scientifica in settori quali la sicurezza energetica e la modernizzazione della rete elettrica.

Frontier e Aurora: supercomputer abilitati all’AI

Frontier, il secondo supercomputer più veloce con 1,353 exaflop, è stato il primo sistema al mondo a superare la barriera dell’exascale nel 2022. Realizzato da HPE, in collaborazione con l’ORNL e AMD, Frontier ha inaugurato l’era moderna dei supercomputer abilitati all’intelligenza artificiale in tutto il mondo. I ricercatori che utilizzano Frontier sfruttano l’intelligenza artificiale per far avanzare i progressi su una serie di argomenti, tra cui la ricerca sul cancro, la scoperta di farmaci, la fusione nucleare, la scienza dei materiali esotici, la progettazione di motori super efficienti e le supernova.

Al terzo posto c’è Aurora, costruita in collaborazione da Intel e HPE, che sfrutta le tecnologie AI per far progredire la ricerca ad alta intensità di dati sulla progettazione di aeromobili, sui trattamenti del cancro e sull’energia sostenibile. I ricercatori dell’Aurora Early Science Program stanno compiendo importanti passi avanti nella connettomica attraverso la mappatura 3D delle connessioni dei neuroni nel cervello, e sono stati nominati per un Gordon Bell Prize per il loro lavoro di sviluppo di un framework informatico per accelerare la progettazione di nuove sequenze proteiche che possono essere utilizzate nei vaccini o nella scienza dei materiali.

La leadership di HPE nel supercomputing si estende anche all’Europa, con HPE Cray Supercomputing EX che alimenta i tre sistemi AI più potenti del continente

HPC6 di Eni ha fatto la sua prima apparizione nella TOP500 debuttando alla posizione n.5, attestandosi come il supercomputer aziendale più potente al mondo. Costruito da HPE per Eni, uno dei maggiori fornitori di energia al mondo, HPC6 viene utilizzato per far progredire le scoperte e l’ingegneria legate alla transizione energetica. HPC6, situato nel Green Data Center di Eni in Italia, è l’ultimo esempio dell’impegno a lungo termine dell’azienda nel far leva sull’intelligenza artificiale, la modellazione e la simulazione per studiare le fonti energetiche.

Il supercomputer Alps del Centro nazionale svizzero di supercalcolo (CSCS) si è classificato al settimo posto con 434,9 petaflop di prestazioni. I ricercatori sfruttano le capacità dell’intelligenza artificiale su Alps per studiare il clima e il meteo, l’astrofisica, la fluidodinamica computazionale, le scienze della vita, la chimica quantistica e la fisica delle particelle.

Il supercomputer LUMI in Finlandia, costruito da HPE per EuroHPC JU e ospitato dal consorzio LUMI presso il CSC – IT Center for Science, si è classificato all’ottavo posto della classifica TOP500. Supercomputer paneuropeo, LUMI ha eseguito tutte le simulazioni climatiche e meteorologiche per Destination Earth, un’iniziativa della Commissione europea per sviluppare una replica digitale altamente accurata del sistema Terra per informare il processo decisionale sui cambiamenti climatici.

Inoltre, Tuolumne, un sistema di accompagnamento di El Capitan costruito per LLNL, si è classificato al decimo posto con 208,1 petaflop di prestazioni. In quanto sistema non classificato, Tuolumne sarà dedicato all’open science e sarà a disposizione dei ricercatori per compiere progressi nel campo delle biotecnologie, della modellazione climatica, della scoperta di farmaci e dell’energia sostenibile.

Le soluzioni HPE con raffreddamento a liquido diretto al 100% fanless rientrano tra i supercomputer più efficienti dal punto di vista energetico del pianeta

I supercomputer sono progettati sia per la precisione che per la velocità e questo li rende ideali per gli scienziati che cercano di creare nuovi farmaci o per i ricercatori che vogliono comprendere efficacemente il clima o lo spazio. Tuttavia, la crescente domanda di energia dei grandi sistemi HPC/AI rende l’efficienza energetica più importante che mai. Con 50 anni di esperienza nell’implementazione di sistemi affidabili di raffreddamento a liquido diretto per i clienti, i supercomputer HPE sono dotati di otto elementi di raffreddamento che riducono il consumo energetico dell’infrastruttura di raffreddamento fino al 94% rispetto al raffreddamento ad aria[1].

Ulteriori ottimizzazioni integrate nelle soluzioni HPE Cray Supercomputing EX includono l’interconnessione HPE Slingshot raffreddata a liquido, realizzata con la topologia Dragonfly, che consente ai supercomputer di completare i carichi di lavoro più velocemente e di ridurre al minimo i requisiti energetici complessivi. Inoltre, le soluzioni software HPE HPC consentono ai clienti di monitorare e regolare l’utilizzo dell’energia, riducendo il consumo energetico. Insieme all’esperienza di HPE nel raffreddamento a liquido e alla prima architettura di sistema di raffreddamento a liquido diretto 100% fanless, queste soluzioni dimostrano il motivo per cui molti dei supercomputer più efficienti al mondo dal punto di vista energetico sono costruiti da HPE.

8 supercomputer di Hewlett Packard Enterprise presenti nella Green500

Tra i 15 supercomputer più efficienti dal punto di vista energetico della classifica Green500, otto sono stati costruiti da HPE. Questi includono:

3 – Adastra 2 costruito per GENCI-CINES

4 – Isambard-AI fase 1 costruito per l’Università di Bristol

7 – Helios in Polonia, costruito per il Centro di calcolo accademico Cyfronet dell’Università AGH di Cracovia.

10 – rzAdams costruito per LLNL

11 – Frontier TDS presso l’ORNL

12 – Tuolumne costruito per LLNL

13 – El Dorado costruito per i Laboratori Nazionali Sandia

14 – Alps al CSCS

HPE è orgogliosa di aver costruito supercomputer che alimentano le capacità di modellazione e simulazione che consentono agli scienziati di fare scoperte utili alla società. I carichi di lavoro HPC e AI eseguiti sui potenti supercomputer accelereranno le prossime scoperte innovative nei settori dell’agricoltura, della finanza, della scoperta di farmaci, della sanità, dell’energia, del meteo e del clima, della sicurezza informatica e della difesa nazionale. HPE continua a progredire, guidando la prossima ondata di innovazioni nei supercomputer grazie alle sue numerose partnership nel settore pubblico e privato. Queste collaborazioni aiutano i clienti HPE a raggiungere nuovi traguardi che consentiranno ai ricercatori di spingere le loro simulazioni a risoluzioni e proporzioni mai raggiunte prima.