Hybrid Identity Protection (HIP) arriva in Europa: appuntamento a Francoforte il 10 febbraio

La conferenza internazionale Hybrid Identity Protection (HIP), dedicata alla protezione delle identità ibride e alla sicurezza di Active Directory, si terrà nel 2026 in Europa a Francoforte, segnando un appuntamento importante per una community globale che riunisce CISO, responsabili IT e InfoSec, architetti e professionisti della sicurezza impegnati ad affrontare le sfide più critiche del panorama cyber contemporaneo.

Nata come iniziativa pensata da Semperis per favorire un dialogo vendor-neutral e di pari livello tra CISO e leader senior della sicurezza, HIP è diventata negli anni uno spazio di dialogo aperto ai professionisti del settore e pensato per condividere esperienze reali, lezioni apprese e strategie efficaci contro le minacce legate alle identità digitali. In un contesto sempre più caratterizzato da ambienti ibridi e multi-cloud e da attacchi sempre più sofisticati, HIP mira a rafforzare la resilienza delle organizzazioni attraverso la collaborazione e la conoscenza condivisa.

Il keynote di apertura dell’edizione europea sarà affidato a Simone Pezzoli, EMEA Chief Security Advisor di Microsoft, che prenderà parte per la prima volta a HIP. Nel suo intervento, intitolato “From Breach to Bulletproof: Flipping the Script on AI-Driven Identity Attacks”, Pezzoli analizzerà come l’intelligenza artificiale stia trasformando il panorama delle minacce alle identità, illustrando — attraverso casi reali — come una strategia di orchestrazione proattiva dell’identità possa fare la differenza tra incidente e vantaggio difensivo.

«L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo in cui attaccanti e difensori operano. Se da un lato i fallimenti nelle architetture di identità hanno portato a incidenti di grande impatto, dall’altro forniscono anche il modello per la rivincita definitiva. Attraverso un’orchestrazione proattiva dell’identità si possono neutralizzare anche gli exploit AI più sofisticati.HIP rappresenta un’occasione unica per discuetere di questi temi con esperti del settore e confrontarsi apertamente su ciò che funziona davvero e su come costruire una sicurezza delle identità più resiliente e pronta per il futuro», ha dichiarato Simone Pezzoli.

Per ulteriori dettagli sull’evento, sul programma e sulle modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale di HIP Europe.