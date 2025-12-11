Lo storage di Lenovo è AI-ready

Lenovo ha annunciato un nuovo ampio portafoglio di soluzioni per data storage, virtualizzazione e gestione dati, progettati per aiutare i clienti a modernizzare la propria infrastruttura IT e dati per alimentare applicazioni aziendali e funzionalità pronte per l’AI. Le novità includono nuove soluzioni per data storage e virtualizzazione Lenovo ThinkSystem e ThinkAgile, annunciate in parallelo con i servizi di gestione dati. Questa offerta è studiata per fornire una base moderna per le aziende e le imprese di medie dimensioni nell’era dell’innovazione AI e l’annuncio combina offerte complementari di hardware, software e servizi per implementare, gestire e infine sbloccare il pieno potenziale dei dati aziendali.

Secondo una ricerca Gartner il 63% delle aziende ammette di non avere o non è sicura di disporre delle giuste policy per la gestione dei dati per l’AI. I dati proprietari garantiscono un vantaggio competitivo e risultati più accurati, tuttavia l’80% dello storage distribuito negli ultimi 5 anni si basa su hard disk più lenti (secondo report di IDC) e non è ottimizzato per l’AI. Allo stesso tempo, i clienti sono alle prese con nuove esigenze di virtualizzazione e containerizzazione che impongono soluzioni aperte. Le aziende devono mitigare questo rischio assicurando che i propri sistemi e le pratiche per la gestione dei dati siano in grado di supportare scenari applicativi più evoluti.

“I cambiamenti radicali nelle strategie di virtualizzazione enteprise e la necessità di rendere i dati adeguati ai carichi di lavoro più esigenti spingono le aziende a superare le proprie infrastruttura legacy con soluzioni aperte”, ha affermato Stuart McRae, Executive Director e General Manager di Data Storage di Lenovo. “La nostra nuova offerta fornisce la sicurezza, la flessibilità e le prestazioni per ottimizzare le applicazioni e consentire alle aziende di trarre il massimo valore dai propri dati.”

Flessibilità e libertà di scelta per la virtualizzazione e dati

Oggi le aziende richiedono sistemi che sappiano bilanciare efficienza e resilienza con alte prestazioni, semplicità e scalabilità e la possibilità di scegliere tra implementazioni on-premise e ibride in modo che i dati possano rimanere in loco garantendo la compliance mentre i carichi di lavoro AI vengano eseguiti nell’ambiente più idoneo. Lenovo ha introdotto nuove offerte Lenovo ThinkSystem e Lenovo ThinkAgile Enterprise ottimizzate per AI, virtualizzazione e colli di bottiglia dello storage. Tra queste:

Storage Array Lenovo ThinkSystem DS Series : sistemi di storage a blocchi SAN (Storage Area Network) all-flash e protetti, semplici da implementare e gestire per ambienti virtualizzati, che migliorano le prestazioni e l’efficienza per la virtualizzazione e la modernizzazione dei dati.

Lenovo ThinkAgile FX Series : infrastruttura iperconvergente (HCI) che offre un’architettura aperta che supporta la conversione senza soluzione di continuità tra soluzioni HCI selezionate senza sostituire l’hardware, offrendo la massima protezione dell’investimento e flessibilità.

Lenovo ThinkAgile MX Series per storage disaggregato per Microsoft Azure Local : in qualità di fornitore di appliance integrate di infrastruttura iperconvergente (HCI) con Microsoft, stiamo espandendo il supporto per SAN (Storage Area Networks) Fibre Channel esterni disaggregati per fornire un maggiore supporto di storage aziendale per i clienti di virtualizzazione.

Lenovo ThinkAgile MX Series con NVIDIA RTX Pro 6000 : supporto GPU di nuova generazione integrato per alimentare capacità di prestazioni AI avanzate per l’inferenza aziendale con Microsoft Azure Local.

Lenovo ThinkAgile HX Series per AI: l’offerta HCI di Lenovo presenta lo stack software Nutanix Enterprise AI (NAI) per consentire ai clienti che operano in ambienti virtualizzati e containerizzati distribuiti di implementare, eseguire e scalare modelli AI in pochi minuti.

“In tutta l’area EMEA, sia le grandi imprese che le PMI avvertono la necessità di tenere il passo con la rapida accelerazione dell’era dell’AI, una sfida che richiede un’infrastruttura moderna e proiettata al futuro”, ha commentato Marco Pozzoni, Director of EMEA Storage Sales di Lenovo. “Con l’aumentare della complessità dei carichi di lavoro, una solida strategia per la gestione dei dati diventa imprescindibile. Le nuove soluzioni di data storage Lenovo offrono alle aziende le basi necessarie per implementare l’AI con sicurezza, garantire un’operatività scalabile ed efficiente e sfruttare appieno il valore dei propri dati.”

Servizi storage completi per il ciclo di vita, ottimizzati per carichi di lavoro avanzati, inclusa l’Intelligenza Artificiale

Per consentire ai clienti di sfruttare appieno il potenziale dei loro nuovi sistemi e preparare i loro dati per l’AI, Lenovo prosegue sulla spinta di questa innovazione con un ampio portfolio di servizi per il cloud ibrido e per la gestione del ciclo di vita dei dati. Questi servizi sono progettati per modernizzare gli ambienti, aumentare l’affidabilità e supportare le esigenze in continua evoluzione dello storage e dei carichi di lavoro legati all’AI. La nuova offerta comprende i servizi Hybrid Cloud Advisory di Lenovo per ThinkAgile e ThinkSystem che aiutano le organizzazioni ad accelerare il time to market grazie a un’implementazione più efficiente dell’infrastruttura. Include inoltre una gamma di servizi per lo storage, fruibili sia singolarmente sia attraverso il modello flessibile TruScale di Lenovo, pensati per migliorare le prestazioni, l’agilità e l’innovazione lungo l’intero ciclo di vita dei dati.

Per definire strategie di lungo periodo, i servizi Hybrid Cloud Advisory di Lenovo supportano le aziende nel garantire che i loro ambienti, on-premise o ibridi, soddisfino i requisiti di conformità, protezione dei dati ed efficienza operativa. Allo stesso tempo, i servizi di migrazione di Lenovo aiutano le organizzazioni a ottimizzare dati e carichi di lavoro, unendo la flessibilità del cloud alla solidità della loro infrastruttura esistente.

Come parte del portfolio ampliato di servizi Lenovo per il data management, Lenovo Premier Enhanced Storage Support offre un’esperienza specializzata e focalizzata sullo storage per i team IT che gestiscono carichi di lavoro critici. Con accesso diretto agli esperti Lenovo, i clienti beneficiano di monitoraggio proattivo, ottimizzazione delle prestazioni e risoluzione guidata dei problemi, contribuendo a garantire che i sistemi funzionino in modo affidabile, siano meglio protetti e mantengano la resilienza necessaria per supportare l’innovazione AI e la crescita del cloud ibrido.