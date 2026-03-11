Naquadria: il servizio Cyber Command ottiene la qualificazione ACN per la Pubblica Amministrazione

La qualifica rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo dell’offerta di sicurezza dell’azienda, che amplia così il proprio portafoglio di servizi certificati destinati alla Pubblica Amministrazione e agli enti che operano con infrastrutture critiche.

Cos’è Cyber Command

Cyber Command è una suite software avanzata dedicata al monitoraggio e alla protezione delle infrastrutture IT. La piattaforma è progettata per offrire una visione completa dello stato di sicurezza di sistemi e reti, integrando funzionalità di analisi delle vulnerabilità, monitoraggio del traffico e rilevamento delle minacce.

Tra le principali capacità della soluzione vi sono:

analisi delle vulnerabilità di sistemi e plugin web diffusi, come WordPress e Drupal;

monitoraggio del traffico di rete e del comportamento degli applicativi;

verifica delle configurazioni di sicurezza, delle password e delle porte aperte;

identificazione di botnet, webshell e potenziali superfici di attacco esposte su Internet.

Il sistema è progettato per individuare rapidamente anomalie e possibili punti di ingresso per attacchi informatici, consentendo alle organizzazioni di intervenire in modo tempestivo per ridurre i rischi.

AI e monitoraggio continuo

Uno degli elementi distintivi del servizio è l’integrazione di un modulo NDR (Network Detection & Response) basato su tecnologie di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, operativo all’interno della rete pubblica Naquadria. Questo componente consente di analizzare il traffico di rete in tempo reale, identificando comportamenti sospetti e potenziali minacce anche quando non corrispondono a schemi di attacco già noti.

Attraverso una dashboard centralizzata, Cyber Command offre una panoramica immediata del livello di sicurezza complessivo dell’infrastruttura monitorata. La piattaforma genera report aggiornati in tempo reale sulla superficie di attacco esterna e suggerisce le azioni prioritarie da intraprendere per mitigare eventuali vulnerabilità.

Il sistema esegue inoltre attività di Continuous Vulnerability Assessment sugli indirizzi IP pubblici, individuando eventuali esposizioni — intenzionali o accidentali — che potrebbero rappresentare un rischio per l’organizzazione.

Un ecosistema di servizi qualificati ACN

Con la qualifica ottenuta da Cyber Command, Naquadria amplia ulteriormente il proprio ecosistema di servizi certificati per la Pubblica Amministrazione. La soluzione si aggiunge infatti ad altre piattaforme già qualificate dall’ACN, tra cui l’infrastruttura Datacenter, il servizio Cloud IaaS e la piattaforma DNS & Web Filtering sviluppata in collaborazione con FlashStart.

L’azienda ha inoltre anticipato che il proprio stack di servizi qualificati è destinato a crescere nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta dedicata alla sicurezza e alla gestione delle infrastrutture digitali, in linea con le esigenze di protezione e resilienza sempre più richieste dal settore pubblico e privato.