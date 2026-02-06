Naquadria integra protezione DNS avanzata grazie alla partnership con FlashStart Group

Naquadria, Internet Service Provider e data center con sede a Piacenza, che nasce per aiutare aziende e organizzazioni a gestire, proteggere e far crescere i propri sistemi e dati digitali in modo sicuro, ha stretto una nuova partnership con FlashStart Group, specialista globale nella cybersecurity con una rete di filtraggio DNS attiva in 161 paesi. La tecnologia avanzata di FlashStart Group garantisce una protezione completa contro malware, minacce online e contenuti non autorizzati, assicurando una navigazione sicura e il contrasto alla pirateria digitale su scala globale.

Grazie alla collaborazione con la infrastruttura Data Center di Naquadria, certificata per garantire continuità operativa, prestazioni elevate e massimi livelli di sicurezza, la piattaforma FlashStart ha ottenuto la qualificazione ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) come servizio Cloud.

Dal 2026 FlashStart è quindi disponibile non solo per ISP e MSP, ma anche per la Pubblica Amministrazione, arricchendo il nostro ecosistema di servizi certificati con la protezione DNS avanzata integrata in modalità SaaS.

Sia i servizi Cloud di Naquadria (che oltre alla certificazione ACN vantano 6 certificazioni ISO) che i servizi FlashStart, potranno essere dunque acquistati anche tramite il voucher Cloud e Cybersecurity promosso dal MIMIT, che prevede contributi a fondo perduto al 50% fino a 20.000 €.

Questa collaborazione con un’azienda del territorio, con cui Naquadria condivide il rispetto degli standard di sicurezza, affidabilità e protezione dei dati, ne rafforza ulteriormente lo stack di servizi di protezione dei dati a valore aggiunto per PMI, liberi professionisti e Pubblica Amministrazione.