PA e AI: c’è sempre più bisogno dei processi

Il Dipartimento per la trasformazione digitale lancia le sperimentazioni territoriali per portare l’intelligenza artificiale nei servizi pubblici. Ma la vera sfida non è tecnica: è organizzativa. L’AI genera valore – in tutti i settori ma in particolare nella PA – solo se integrata nei processi, nelle responsabilità, nei dati. Non se resta un layer esterno, per quanto sofisticato.

Reg4IA rappresenta un cambio di paradigma nel modo in cui l’Italia pensa la modernizzazione della PA. Non è solo un’ennesima iniziativa sulla trasformazione digitale: è il riconoscimento esplicito che l’intelligenza artificiale non è un optional, ma una leva strutturale per riprogettare come le amministrazioni pubbliche servono i cittadini e le imprese.

Il timing non è casuale. L’Europa sta definendo il quadro normativo con l’AI Act, gli investimenti del PNRR hanno accelerato negli scorsi anni e stanno continuando ad accelerare la digitalizzazione dei servizi, e le PA italiane iniziano a comprendere che il gap competitivo non è più sulla tecnologia, ma sulla capacità di integrarla dentro l’organizzazione. Reg4IA canalizza questa consapevolezza verso sperimentazioni concrete, territoriali e con responsabilità chiare.

Ma qui emerge una domanda critica: quando parliamo di IA nella PA, sappiamo realmente quale posto deve occupare? Molte amministrazioni la pensano come un servizio da aggiungere ai processi esistenti—una sorta di supporto esterno. La realtà è diversa.

Il vero problema dell’IA pubblica non è l’AI, è l’organizzazione

Nella PA italiana l’intelligenza artificiale funziona solo se è progettata insieme alla reingegnerizzazione dei processi, all’utilizzo estensivo ed intelligente dei propri dati e ad una definizione chiara delle responsabilità, non parallela a essi. Questo non è un dettaglio implementativo. È il discrimine tra un progetto di IA che genera valore e uno che diventa un costo ricorrente senza benefici misurabili.

Perché? Perché la PA non è un’azienda commerciale dove l’errore si traduce in perdita di revenue. È un’organizzazione dove l’errore si traduce in ingiustizia amministrativa, ricorsi, contenzioso, ma soprattutto perdita di fiducia dei cittadini (aggiungerei immagine del paese). L’IA in questo contesto non può essere una black box. Non può essere “sufficientemente accurata”, deve essere trasparente, auditable, sempre capace di spiegare il perché di una decisione. E quella trasparenza non nasce dalla tecnologia dell’IA. Nasce da come l’IA è cucita dentro i processi organizzativi.

Dai processi alla tracciabilità: i fondamenti invisibili dell’IA pubblica

La PA che incorpora l’IA scopre subito che non bastano algoritmi sofisticati. Servono quattro pilastri organizzativi:

Orchestrazione: l’AI deve conoscere lo stato attuale del procedimento, le responsabilità assegnate, le dipendenze fra uffici. Se non è integrata ne i processi genera risultati che non corrispondono a nessun punto decisionale reale. L’architettura richiede che l’AI entri in punti specifici del flusso, alimenti direttamente il passo successivo e registri ogni output come parte della traccia decisionale.

Tracciabilità: nella PA, ogni atto amministrativo deve essere documentato e giustificabile. Quando l’AI entra nel processo, la tracciabilità non è un optional—è un requisito fondamentale di compliance. Se l’AI non è integrata nel sistema documentale centrale dell’ente, si crea un rischio di governance critico: l’amministrazione non può spiegare il ragionamento dietro una decisione, il cittadino non ha accesso alla documentazione completa, e in caso di ricorso l’ente è esposto legalmente. L’architettura deve registrare ogni inferenza dell’AI come parte del fascicolo, mantenendo una traccia completa della decision-making chain. Questo consente sia accountability interna che trasparenza verso l’esterno.

Supervisione umana: la supervisione non è un livello di controllo aggiunto, ma parte del design de i processi . Il flusso cambia percorso in base alla confidenza dell’AI: alta confidenza (>95%) procede direttamente; confidenza media (70-95%) richiede revisione umana; bassa confidenza (<70%) torna a classificazione manuale. Senza questa architettura, gli operatori eseguono approvazioni formali senza reale supervisione, generando solo costi amministrativi.

Integrazione reale: la maggior parte delle amministrazioni opera con sistemi frammentati—gestione documentale, database non normalizzati, protocolli gestiti da fornitori terzi. L’AI che non integra questi silos usa solo il 20% dei dati disponibili e genera previsioni inaffidabili. L’architettura richiede data mapping fra sistemi diversi, layer di normalizzazione e interoperabilità tra isole IT. Questo non è un progetto tecnologico separato: è il fondamento su cui l’AI produce valore reale.

Appian: come orchestrare la trasformazione organizzativa

Appian nasce dalla sfida di orchestrare processi complessi. Quando guidiamo la trasformazione della PA—dalla sanità alle concessioni territoriali, dal catasto ai permessi commerciali, dalla gestione dei tributi all’assegnazione di alloggi —non automatizziamo il presente, lo riprogettiamo. E in questi casi l’IA non è un componente aggiunto: è parte integrante del sistema.

Appian affronta cinque dimensioni critiche:

L’IA vive nei processi: non è una libreria back-end da chiamare, ma integrata nella struttura stessa del processo. La decisione intelligente è parte della geometria del flusso, non un servizio esterno. Tracciabilità nativa: ogni suggerimento dell’AI rimane visibile nel fascicolo come parte del sistema, non come post-processing. La PA mantiene sempre capacità di giustificazione. Sovranità del dato: tutti i dati del cliente restano di proprietà e nella disponibilità esclusiva del cliente, e saranno utilizzati per migliorare i motori di IA esclusivamente di quel cliente, senza mai uscire dalla propria sfera di appartenenza; è quello che in Appian chiamiamo Private AI. : tutti i dati del cliente restano di proprietà e nella disponibilità esclusiva del cliente, e saranno utilizzati per migliorare i motori di IA esclusivamente di quel cliente, senza mai uscire dalla propria sfera di appartenenza; è quello che in Appian chiamiamo L’uomo nel controllo: l’AI suggerisce, il flusso attende le decisioni critiche. È intelligenza aumentata dove serve responsabilità, non automazione che elude il controllo. Integrazione da inizio: non chiediamo “centralizzate i dati, poi aggiungiamo l’IA”. Chiediamo “dove vivono i vostri dati?” e costruiamo i bridge fra i sistemi esistenti.

Questo è come Appian trasforma la PA: non aggiungendo tecnologia, ma riprogettando il modo in cui i processi pensano sé stessi. Ciò che è esattamente avvenuto, ad esempio nei progetti realizzati con il Comune di Milano e con il Comune di Genova.

Una PA intelligente: l’orizzonte di Reg4IA

Se Reg4IA realizza il suo potenziale, fra un paio d’anni le amministrazioni partecipanti raggiungeranno quattro risultati strategici che trasformano il modo in cui operano:

Visione operativa unificata : oggi la PA è frammentata in silos informativi che non comunicano. Con l’IA integrata, i dati fluiscono fra sistemi, l’intelligenza connette i punti, l’amministrazione conosce il suo stato in tempo reale. Non è solo visibilità: è consapevolezza operativa completa.

Processi auto-consapevoli : i processi non solo esegue le transazioni, ma impara da sé stesso. Sa dove il lavoro si accumula, riconosce i pattern di errore ricorrenti, identifica dove l’IA può migliorare ulteriormente. Questo genera feedback continuo che migliora il processo stesso.

Trasparenza radicale verso il cittadino : accesso online completo al percorso della pratica, alle valutazioni che l’IA ha fornito quando è entrata nel flusso, alle decisioni umane che hanno seguito. Fine della PA come black-box: il cittadino comprende esattamente come la sua richiesta è stata gestita.

Ciclo virtuoso di apprendimento : ogni decisione amministrativa genera dat i . Ogni dato educa l’IA. Ogni versione migliorata dell’IA incrementa ulteriormente la qualità del processo. È un ciclo autoalimentato di miglioramento continuo.

Capacità di giustificazione legale: in casi di ricorso, l’amministrazione non si difende per approssimazione. Mostra il flusso completo, il tracciato decisionale, le responsabilità di ogni passo. La accountability non viene delegata all’IA: viene amplificata dalla trasparenza.

Non è solo efficienza operativa. È una trasformazione di governance che cambia il rapporto fra PA e cittadino.

La vera sfida: progettare, non solo aggiungere

Mentre le sperimentazioni di Reg4IA prendono forma, la sfida reale non è tecnica: è architetturale. La domanda non è “Funziona l’IA?” (funziona, se costruita bene). La vera domanda è: “Abbiamo riprogettato i processi amministrativi perché l’IA sia parte integrante e non un layer aggiunto?” Perché la trasformazione non accade nell’algoritmo. Accade nel modo in cui la PA riconfigura il suo funzionamento—le responsabilità, i flussi decisionali, la relazione con il cittadino. L’IA è la leva di questa trasformazione. Amplifica il cambio organizzativo, genera valore, crea circoli virtuosi di apprendimento. Ma solo se è architettata dentro il sistema, altrimenti diventa un costo ricorrente senza benefici misurabili.