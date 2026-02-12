Palo Alto Networks completa l’acquisizione di CyberArk

Palo Alto Networks, specialista globale nella cybersecurity, ha completato l’acquisizione di CyberArk, stabilendo così l’Identity Security come pilastro fondamentale della propria strategia di platformization. L’integrazione della CyberArk Identity Security Platform permette a Palo Alto Networks di proteggere ogni identità in azienda – umane, agentiche e macchina.

La sicurezza delle identità è diventata fondamentale per proteggere l’azienda moderna. Man mano che le organizzazioni estendono l’utilizzo di cloud, automazione e AI, l’identità – spinta dalla rapida crescita di quelle umane, macchina e AI che operano continuamente con accessi elevati – è emersa come principale vettore di attacco. Oggi le identità macchina superano quelle umane in un rapporto di oltre 80 a 1, e il 75% delle aziende riconosce che le proprie identità umane siano governate da modelli di privilegio obsoleti ed eccessivamente permissivi. Gli attaccanti sfruttano sempre più queste debolezze, rendendo abuso di credenziali e privilegi eccessivi i vettori di minaccia dominanti. Quasi il 90% delle organizzazioni ha già subìto una violazione incentrata sull’identità.

L’acquisizione di CyberArk affronta questo cambiamento, estendendo i controlli di sicurezza dei privilegi oltre un ristretto gruppo di admin a ogni identità in azienda. Democratizzando gli accessi privilegiati tra identità umane, macchina e AI, le organizzazioni possono ridurre i privilegi permanenti, limitare il movimento laterale e bloccare più velocemente gli attacchi basati su identità. Le aziende che utilizzano questa tipologia di controlli possono accelerare la risposta alle violazioni fino all’80%, impedendo agli attaccanti di abusare di credenziali e accessi eccessivi.

Le soluzioni di Identity Security di CyberArk continueranno a essere disponibili come piattaforma autonoma. Parallelamente, è in corso l’integrazione delle avanzate funzionalità di CyberArk nell’ecosistema di Palo Alto Networks. I clienti esistenti non subiranno interruzioni e beneficeranno di una roadmap accelerata, focalizzata su resilienza, efficienza operativa e miglioramento dei livelli di sicurezza.

“L’emergente ondata di agenti AI richiede la protezione di ogni identità – umana, macchina e agentica. Per questo abbiamo agito con decisione, annunciando la nostra intenzione di acquisire CyberArk lo scorso luglio, e sono entusiasta che l’integrazione dei prodotti abbia inizio. Per i nostri clienti, questo significa la fine dei “silos di identità”. Ora possono gestire gli accessi privilegiati nel loro ambiente cloud ibrido, rivolgendosi alla stessa azienda di cui si fidano per la protezione della rete e le security operations, con la garanzia di essere protetti nell’era dell’AI,” sottolinea Nikesh Arora, Chairman e CEO di Palo Alto Networks.

“L’unione con Palo Alto Networks conduce alla creazione del cyber difensore assoluto per l’azienda moderna. Si tratta di una condizione vantaggiosa per tutti: i nostri clienti ottengono accesso al portfolio di sicurezza più completo al mondo, i nostri dipendenti si uniscono a un motore di innovazione globale. Insieme, stiamo creando la combinazione di tecnologie comprovate più robusta del mercato per fermare le violazioni basate su identità,” afferma Matt Cohen, CEO di CyberArk.

Palo Alto Networks annuncia l’intenzione di una doppia quotazione sulla Borsa di Tel Aviv (TASE)

Facendo leva sull’eredità di CyberArk e sulla posizione di Israele quale polo globale della cybersecurity, Palo Alto Networks annuncia l’intenzione di procedere con una quotazione secondaria alla Borsa di Tel Aviv (TASE). Nell’ambito di questa mossa storica, la società prevede di adottare il ticker “CYBR” sulla TASE, rendendo così un tributo di risonanza mondiale al marchio costruito da CyberArk e garantendo che la sua identità rimanga un caposaldo della strategia globale.

Palo Alto Networks continuerà a essere quotata e scambiata con il ticker “PANW” sul NASDAQ Global Select Market. Questa quotazione posizionerebbe Palo Alto Networks come la maggiore società quotata sul TASE per capitalizzazione di mercato. Tale impegno rafforza ulteriormente il centro di R&S israeliano dell’azienda,

già il più grande al di fuori della Silicon Valley, quale primario hub globale di innovazione dedicato a proteggere il futuro dell’era dell’AI.

Dettagli della transazione

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di CyberArk hanno diritto a ricevere 45,00 dollari in contanti e 2,2005 azioni ordinarie di Palo Alto Networks per ogni azione ordinaria di CyberArk.