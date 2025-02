Quanto pesano le interfacce RPG e COBOL obsolete sulla produttività aziendale?

Le applicazioni tradizionali RPG e Cobol sono il fulcro delle operazioni aziendali di tante realtà, offrendo affidabilità e sicurezza, tuttavia, nell’attuale panorama digitale, queste interfacce possono limitare la produttività e l’esperienza utente. La loro modernizzazione può migliorare significativamente l’operatività aziendale, migliorando l’esperienza dell’utente e favorendo un utilizzo da qualsiasi dispositivo e in mobilità. Se ne parlerà in un webinar organizzato per giovedì 20 febbraio, alle ore 15.00 organizzato da Sisthema (ISCRIVITI QUI) Webgate400 è una suite di strumenti innovativi progettata per trasformare le applicazioni tradizionali RPG e Cobol in soluzioni web full responsive, senza la necessità di riscrivere il codice sorgente.

Questa trasformazione non solo migliora l’interfaccia utente, rendendola più moderna e intuitiva, ma arricchisce anche le applicazioni con funzionalità avanzate, come l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare l’esperienza dell’utente e semplificare l’operatività quotidiana.

Una soluzione che verrà apprezzata da tutti gli utenti dell’applicazione gestionale per l’immediatezza delle logiche di utilizzo. Perché partecipare al webinar del 20 febbraio:

· Miglioramento dell’interfaccia utente: Le interfacce obsolete possono rallentare le operazioni e richiedere competenze specifiche. Durante il webinar, verrà presentato live un esempio di progetto per mettere in luce la semplicità e le potenzialità raggiungibili in termini di efficienza operativa.

· Accessibilità e flessibilità: Le applicazioni legacy spesso non si adattano alle esigenze del lavoro moderno e all’accesso mobile ma, con Webgate400 con pochissimo sforzo e senza attività di programmazione, è possibile renderle accessibili via web e mobile, aumentando la flessibilità per gli utenti.

Cosa aspettarsi con Webgate400:

· Navigazione intuitiva e interfaccia utente moderna: Trasformazione delle schermate verdi in interfacce web user-friendly e dinamiche.

· Tabelle interattive e funzioni avanzate: Implementazione di funzionalità che migliorano l’interazione e l’efficienza dell’utente.

· Integrazione di tecnologie evolute come l’Intelligenza Artificiale: Arricchimento delle applicazioni con AI per migliorare l’esperienza utente e fornire supporto proattivo.

Se vuoi toccare con mano la trasformazione ad alto impatto che è possibile raggiungere con Webgate400, iscriviti al webinar!

WEBINAR | 20 FEBBRAIO ORE 15.00

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI!