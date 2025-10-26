Sol.Pre.A: “Con Arca Evolution il calcestruzzo parla digitale”

La storia di Sol.Pre.A., realtà di Velletri specializzata nella prefabbricazione in calcestruzzo, è un esempio concreto di come anche una PMI possa diventare una vera fabbrica 4.0. L’intuizione di Rolando Colonnelli, padre dell’attuale amministratore delegato, fu quella di proporre alle imprese agricole della zona di dotarsi di solide strutture prefabbricate in calcestruzzo per favorire la coltivazione ed il raccolto. Al centro della trasformazione della società c’è Arca Evolution, l’ERP di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, che ha digitalizzato ogni aspetto del processo produttivo e gestionale. Ne abbiamo parlato con Alberto Colonnelli, amministratore delegato di Sol.Pre.A.

Sol.Pre.A. nasce oltre cinquant’anni fa. Quando avete iniziato a guardare alla digitalizzazione come leva strategica?

Alberto Colonnelli: “La nostra azienda nasce nel 1968 da un’intuizione di mio padre Rolando. Si era convinto, a ragione, di poter industrializzare la produzione per l’agricoltura locale, partendo dai pali prefabbricati in cemento per i vigneti. Negli anni siamo cresciuti, diversificando l’offerta fino a diventare un punto di riferimento per la prefabbricazione. Ma quando nel 2004 abbiamo scelto di adottare Arca Evolution di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, abbiamo deciso di fare il vero salto di qualità, portare un cuore digitale dentro un’azienda del calcestruzzo.”

Perché avete scelto proprio Arca Evolution?

“Avevamo provato altri software, ma nessuno rispondeva davvero alle esigenze di un produttore come noi. Arca Evolution ci ha convinti sostanzialmente per tre motivi: stabilità, affidabilità e capacità di personalizzazione. È un ERP pensato per la manifattura.

Gestiamo centinaia di articoli, molte varianti e commesse su misura. Con Arca Evolution possiamo strutturare ogni flusso, dal ciclo attivo a quello passivo, fino alla logistica. Possiamo allegare immagini ai prodotti, gestire distinte tecniche personalizzate, note e campi aggiuntivi. Oggi non utilizziamo più fogli Excel, tutto passa da Arca Evolution, in modo tracciabile e integrato.”

Quanto conta la possibilità di analizzare i dati?

“È fondamentale. Da Arca Evolution estraiamo i dati e li analizziamo con Power BI per creare statistiche, monitorare vendite e performance produttive. Questo ci consente di prendere decisioni basate su dati reali.

Arca Evolution non è solo un gestionale, è diventato un motore strategico per la nostra crescita.”

La vostra produzione è fortemente automatizzata. Come dialogano ERP e impianti?

“L’integrazione tra Arca Evolution e il nostro sistema SCADA è uno dei punti di forza dell’azienda.

Ogni giorno l’ERP invia a SCADA i dati di produzione previsti. Al termine del ciclo, SCADA restituisce ad Arca quelli reali, ovverosia quantità prodotte, tempi, eventuali anomalie.

È un flusso continuo che garantisce tracciabilità e controllo permettendoci di realizzare una vera fabbrica 4.0. Senza questa integrazione, i dati resterebbero “prigionieri” dei macchinari. Ora invece diventano patrimonio aziendale, utili anche per la manutenzione predittiva.”

Quanta automazione avete oggi in stabilimento?

“Abbiamo sei robot antropomorfi capaci di sollevare da 210 a 500 kg, in grado di movimentare fino a dieci manufatti da 40 kg ciascuno. La nostra linea può produrre fino a 24.000 blocchetti al giorno con cambi stampo frequenti. Arca Evolution è il cervello che coordina i flussi, mentre SCADA è il braccio che li esegue.

Quando ho iniziato a immaginare questa automazione integrata, mi sembrava un progetto troppo ambizioso. Oggi è la nostra normalità.”

Come ha reagito il personale a questa trasformazione digitale?

“Molto bene, ma è stato un percorso culturale prima che tecnologico. Ho sempre detto ai miei collaboratori: “siate curiosi, esplorate lo strumento”. Arca Evolution è diventato un mezzo di apprendimento. Chi lo usa capisce come migliorare la propria mansione. È uno strumento che aiuta la crescita del singolo e dell’intera azienda. Oggi tutti condividono un obiettivo comune che è la soddisfazione del cliente. E la digitalizzazione è parte integrante di questa motivazione.”

Avete anche intrapreso un percorso green. Che ruolo gioca la tecnologia in questo ambito?

“Un ruolo centrale. Siamo certificati Remade in Italy, utilizziamo aggregati riciclati e progettiamo arredi urbani intelligenti con illuminazione LED integrata. Arca Evolution ci aiuta anche qui, gestendo la distinta base e la documentazione di filiera, per garantire trasparenza e tracciabilità dei materiali. Efficienza e sostenibilità vanno di pari passo, e la tecnologia è la chiave per tenerle unite.”

In sintesi, cosa rappresenta oggi Arca Evolution per Sol.Pre.A.?

“Oggi Arca Evolution è il cruscotto digitale dell’azienda. Insieme a SCADA collega la mente e il braccio della produzione. Wolters Kluwer Tax & Accounting è un partner presente e reattivo: insieme abbiamo costruito un ecosistema integrato che ci consente di affrontare la complessità con lucidità e prontezza. La digitalizzazione non è una moda, è l’unica strada per restare competitivi. E noi, grazie ad Arca Evolution, siamo pronti ad affrontare il futuro.”

Un consiglio a chi vuole intraprendere un percorso simile?

“Investire nella cultura digitale, non solo nella tecnologia. Un ERP come Arca Evolution funziona se c’è una squadra motivata e pronta a imparare. La differenza, oggi come ieri, la fanno le persone che sanno leggere e usare i dati. Il futuro dell’impresa passa da qui.”