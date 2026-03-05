Wolters Kluwer supporta la ricerca dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha annunciato oggi il proprio supporto al progetto di ricerca 2025/2026 dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, riconosciuto punto di riferimento per l’analisi degli sviluppi organizzativi, tecnologici e di mercato che interessano gli studi professionali italiani nei settori della contabilità, della fiscalità e della consulenza.

«Gli Studi professionali stanno rapidamente oltrepassando il loro tradizionale ambito di competenza, in considerazione del fatto che il loro ruolo nel supporto alle PMI sta diventando sempre più strategico», afferma Tomàs Font, Vicepresidente e Direttore Generale della South Region Europe di Wolters Kluwer Tax & Accounting. «Gli Studi che investono in competenze, dati e intelligenza artificiale saranno inevitabilmente avvantaggiati nell’evoluzione dei propri modelli di business, nel consolidamento delle relazioni con i clienti e nello sviluppo di nuove attività ad alto valore in un mercato che si sta rapidamente evolvendo».

In un contesto di profonda trasformazione del sistema economico e dei servizi alle imprese, la ricerca offrirà una panoramica aggiornata dei cambiamenti che stanno plasmando il settore professionale, fondamentale per l’economia italiana. Lo studio si articola in tre aree strategiche: la struttura e le dinamiche di mercato degli Studi professionali, i percorsi di innovazione organizzativa e l’impatto della trasformazione digitale, con particolare attenzione all’adozione dell’intelligenza artificiale e alle relative implicazioni sui modelli operativi, sulle competenze e sulle scelte di investimento.

Il progetto di ricerca è stato avviato ufficialmente con un workshop interattivo tenutosi il 25 febbraio 2026, dedicato ai processi e alle pratiche di innovazione negli studi professionali. I risultati finali della ricerca saranno pubblicati il 2 luglio 2026, nel corso di un Convegno pubblico.

Il supporto di Wolters Kluwer alla ricerca dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale comprende anche la partecipazione attiva a workshop, eventi e iniziative di sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere le migliori pratiche e stimolare un dibattito costruttivo sull’evoluzione futura della professione.