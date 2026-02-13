Proofpoint acquisisce Acuvity per offrire sicurezza e governance dell’AI nell’ambiente di lavoro agentico

Proofpoint, azienda attiva nella cybersecurity e nella compliance, acquisisce Acuvity, azienda innovativa nella sicurezza e governance enterprise dell’intelligenza artificiale. L’operazione rafforza ulteriormente la piattaforma di Proofpoint con visibilità, governance e protezione AI-native in tempo reale, per flussi di lavoro basati su intelligenza artificiale e agenti.

Mentre l’AI generativa rimodella rapidamente il modo in cui si lavora, le organizzazioni stanno implementando copilot, agenti autonomi e applicazioni connesse ai modelli di AI in ogni funzione, dallo sviluppo software e supporto clienti, fino al finance e all’area legale. Sebbene queste tecnologie abilitino livelli di produttività e innovazione senza precedenti, introducono anche nuove categorie di rischio, tra cui la “shadow AI”, esposizione di dati sensibili, perdita di proprietà intellettuale, violazioni normative e attacchi emergenti specifici dell’AI, come “prompt injection” e manipolazione dei modelli.

Proteggere l’AI nell’ambiente di lavoro agentico

Con questa acquisizione, Proofpoint espande la sua piattaforma di sicurezza incentrata su persone e agenti per offrire visibilità, governance e controllo completi all’interno dell’agentic workspace, in cui persone e agenti AI collaborano per eseguire flussi di lavoro business-critical. Le capacità di sicurezza AI-native di Acuvity consentono alle aziende di adottare con fiducia l’AI generativa, garantendo che l’innovazione non metta a rischio sicurezza, conformità o fiducia.

“Gli agenti AI stanno diventando elementi attivi in azienda, accedendo ai dati, eseguendo compiti e prendendo decisioni a fianco delle persone. Proteggere questo nuovo modello operativo richiede la comprensione in tempo reale dell’intento umano, del comportamento degli agenti e del rischio,” spiefa Ryan Kalember, Chief Strategy Officer di Proofpoint. “Insieme, Proofpoint e Acuvity consentono alle organizzazioni di adottare con fiducia strumenti e agenti AI con la governance, la visibilità e il controllo necessari per gestire il rischio. Proteggendo le persone, difendendo i dati e governando l’AI attraverso una piattaforma unificata, Proofpoint si posiziona in modo unico per salvaguardare l’agentic workspace end-to-end, risultato che nessun’altra azienda di cybersecurity è in grado di offriree oggi.”

La prima e solo piattaforma a unificare la protezione per persone, dati e AI

Acuvity introduce nuovi punti di controllo e modelli di rilevamento appositamente creati per l’era dell’AI. La sua piattaforma offre visibilità e applicazione complete su tutta la gamma di utilizzi dell’AI in azienda, dagli endpoint e browser web, fino alle infrastrutture di AI emergenti come server Model Context Protocol (MCP) e strumenti AI installati localmente, ad esempio OpenClaw e

Ollama. In combinazione con modelli di rilevamento basati su AI che comprendono contesto e intento, Acuvity permette alle aziende di gestire e proteggere il modo in cui utenti e sistemi interagiscono con i servizi di AI esterni, difendendo al contempo i modelli e le applicazioni di AI personalizzate sviluppati o implementati in azienda.

Con le funzionalità di sicurezza AI di Acuvity, Proofpoint diventa la prima piattaforma unificata a proteggere in modo completo ogni dimensione dell’agentic workspace.

L’acquisizione rafforza ulteriormente la leadership di Proofpoint presso CISO e CIO, offrendo un portfolio integrato che comprende:

· Collaboration Security: per proteggere le persone dalle minacce human-centric.

· Data Security e Governance: per difendere le informazioni sensibili ovunque si trovino, rendendole disponibili solo alle persone e alle AI autorizzate a usarle.

· AI Security: per governare l’uso aziendale dell’AI e proteggerne modelli e applicazioni.

“L’AI sta rimodellando radicalmente il modo di lavorare e le aziende sono sopraffatte dalla sua velocità di adozione e dalla complessità della sua protezione,” afferma Satyam Sinha, co-fondatore e CEO di Acuvity. “In un mondo accelerato dall’AI, l’intelligenza non è più confinata ad applicazioni o infrastrutture; vive nelle interazioni, nelle decisioni e negli agenti autonomi che agiscono per nostro conto. Proteggere quel futuro richiede un nuovo approccio, che governi il modo in cui l’AI pensa, agisce e impara in tempo reale.”

Le funzionalità di Acuvity sono destinate a migliorare il portfolio di Proofpoint nel difendere il modo in cui persone e agenti AI lavorano, comunicano e interagiscono con i dati, consentendo al contempo alle aziende di adottare l’AI in sicurezza e con fiducia.