TeamSystem acquisice Nibol

TeamSystem, tech & AI company italiana attiva nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, acquisisce Nibol, realtà italiana specializzata in soluzioni per il workplace management e la gestione del lavoro ibrido.

L’operazione –che include l’acquisizione di una quota detenuta da CDP Venture Capital SGR S.p.A. per il tramite del fondo “Rilancio”, il quale aveva investito nella società ad aprile 2023– rafforza ulteriormente il posizionamento del Gruppo nel mondo HR, ampliando la suite di servizi dedicati alla gestione delle persone con una soluzione specifica per l’organizzazione e l’ottimizzazione degli ambienti di lavoro, rafforzando un’offerta sempre più completa e coerente con l’evoluzione dei modelli organizzativi e con la strategia del Gruppo di sviluppare soluzioni Cloud integrate a supporto delle imprese.

In un contesto in cui le organizzazioni stanno ridefinendo il ruolo dell’ufficio e cercando l’equilibrio tra presenza e lavoro da remoto, la gestione strutturata degli spazi e delle presenze diventa un elemento centrale per garantire efficienza operativa da una parte e benessere delle persone dall’altra. Il workplace non è più, infatti, solo un luogo fisico, ma una componente strategica dell’organizzazione aziendale, sempre più integrata nei processi HR e nei modelli di governance interna.

Fondata a Milano nel 2018, Nibol nasce da un’intuizione imprenditoriale di Riccardo Suardi legata all’osservazione dell’evoluzione dei modelli lavorativi e alla capacità di intercettare anzitempo una crescente esigenza di flessibilità. Il progetto prende inizialmente forma come una mappa digitale dei migliori caffè con Wi-Fi dove lavorare, per poi evolvere rapidamente in una piattaforma tecnologica pensata per favorire l’organizzazione dei workplace aziendali. Con l’affermarsi dei modelli organizzativi ibridi, Nibol ha consolidato la sua visione, sviluppando una soluzione SaaS per la gestione integrata di scrivanie, sale riunioni, reception e visitatori, affiancata da strumenti di analisi dei dati relativi alle presenze e all’utilizzo degli ambienti. La piattaforma consente oggi alle imprese di governare in modo strutturato la flessibilità dei propri dipendenti e collaboratori, migliorando l’employee experience e ottimizzando l’impiego degli spazi aziendali. Nel 2021, a tre anni dalla fondazione della società, l’essere riuscito ad anticipare una trasformazione destinata a ridefinire il modo di lavorare vale a Suardi l’inserimento nella lista degli Under 30 Italy di Forbes, che rimarca l’importanza e il valore del percorso imprenditoriale avviato con Nibol.

La piattaforma si inserirà nella suite TeamSystem come servizio complementare alle soluzioni per l’amministrazione del personale e la gestione delle risorse umane, contribuendo a costruire un’offerta completa per accompagnare le aziende verso una concreta evoluzione dei modelli organizzativi flessibili.

«Con l’ingresso di Nibol nel Gruppo» ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. «ampliamo ulteriormente la nostra proposta nel mondo HR con una soluzione che ha saputo intercettare una trasformazione strutturale e rivoluzionaria del mondo del lavoro. Oggi le imprese hanno bisogno di strumenti che consentano di governare in modo integrato persone, processi e spazi. Questa operazione rafforza la nostra capacità di rispondere a tali esigenze, consolidando il ruolo di TeamSystem come partner tecnologico di riferimento per la digitalizzazione delle organizzazioni a 360°».

«Nibol è nata nel 2018 dall’idea che fosse necessario ripensare il lavoro in chiave più flessibile e moderna sostenibile», ha commentato Riccardo Suardi, Founder e CEO di Nibol. «Entrare a far parte del Gruppo TeamSystem ci permette di portare questa visione su una scala molto più grande, significa per noi poter sviluppare ulteriormente questa visione, all’interno di una realtà solida e strutturata, che permette di mettere la nostra tecnologia a supporto di un numero sempre più ampio di imprese».