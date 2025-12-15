Veeam completa l’acquisizione di Securiti AI

Veeam Software, specialista nella Data Resilience, ha completato l’acquisizione da 1,725 miliardi di dollari di Securiti AI, azienda attiva nel Data Security Posture Management (DSPM), privacy, governance e AI trust.

La combinazione riunisce la principale piattaforma di Data Resilience al mondo – di cui si fidano oltre 550.000 clienti e l’82% delle aziende Fortune 500 – con la piattaforma di sicurezza dei dati, governance e AI Trust più avanzata del settore. Insieme, formano la prima Data Platform unificata e affidabile: un unico sistema per vedere, mettere in sicurezza, governare e recuperare tutti i dati alla velocità dell’AI.

La nuova realtà: l’AI avanza veloce, la fiducia deve muoversi ancora più velocemente

“Gli investimenti nell’AI stanno esplodendo, eppure quasi il 90% delle iniziative aziendali fallisce perché i dati che alimentano l’AI non possono essere considerati affidabili,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Un’AI sicura su larga scala richiede più di ottimi modelli – richiede dati affidabili, governati e recuperabili. Veeam è già leader mondiale nella Data Resilience – senza eguali in termini di quota di mercato, presenza globale e innovazione. Combinando quella base con la leadership di Securiti AI in DSPM, privacy, governance e AI trust, stiamo offrendo la prima piattaforma in grado di vedere tutto, mettere in sicurezza tutto e recuperare qualsiasi cosa in tutto l’ambiente dati.”

L’AI ha trasformato dati non strutturati, precedentemente inattivi, in una fonte di vantaggio competitivo – ma anche in una superficie di rischio ad alta velocità e ad alto impatto. Strumenti frammentati di sicurezza, governance e protezione sono troppo lenti rispetto alla velocità di accesso ai dati delle macchine e al comportamento degli agenti AI.

Insieme, Veeam e Securiti AI offriranno ai clienti:

Visibilità unificata su dati strutturati e non strutturati, primari e secondari

su dati strutturati e non strutturati, primari e secondari Governance e conformità continue con enforcement in runtime basato sull’identità

con enforcement in runtime basato sull’identità Sicurezza zero-trust e resilienza best-in-class su produzione e backup

su produzione e backup Clean recovery dei dati garantita , pipeline, modelli e agenti

, pipeline, modelli e agenti Pipeline di dati affidabili per accelerare in sicurezza l’adozione dell’AI in tutta l’azienda

Resilienza, sicurezza, governance e privacy unite per rendere l’AI sicura, conforme e verificabile su larga scala. Veeam accoglierà 600 dipendenti di Securiti AI, ampliando la sua competenza globale in sicurezza AI, DSPM, privacy engineering e compliance. Rehan Jalil, fondatore e CEO di Securiti AI, entra in Veeam come Presidente di Security and AI.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di Securiti AI,” ha aggiunto Eswaran. “Insieme, ora offriamo l’unica piattaforma che unifica Data Resilience, sicurezza, privacy, governance e AI trust – dando ai clienti il controllo completo sui loro dati e la fiducia per accelerare nell’era dei sistemi intelligenti.”

Jalil ha aggiunto: “Siamo entusiasti di unire le forze con Veeam. Insieme, daremo ai clienti un centro di comando unificato per comprendere, mettere in sicurezza, recuperare e sbloccare il pieno potenziale del loro intero patrimonio dati. Si tratta di abilitare un’AI sicura su larga scala – dando alle organizzazioni la fiducia per innovare senza paura mentre proteggono il loro asset più prezioso.”

Perché è importante

L’adozione dell’AI ha trasformato i dati non strutturati, che costituiscono il 90% dei dati aziendali(1) e si prevede triplicheranno entro il 2029(2), sia in un asset strategico sia in una nuova classe di rischio. Nel frattempo, la maggior parte dei fallimenti dell’AI è causata da dati incompleti, incoerenti o non governati, e le minacce informatiche si intensificano alla velocità dell’AI.

La piattaforma unificata Veeam e Securiti AI offre ai clienti visibilità, sicurezza, governance e capacità di recupero in tempo reale su tutti i dati – produzione, backup, pipeline AI, cloud, on-premises – alla velocità dell’AI.

Cosa offrirà la piattaforma unificata Veeam e Securiti AI

Le organizzazioni saranno in grado di: