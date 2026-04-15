Vertiv acquisisce BMarko Structures per espandere la capacità delle soluzioni di infrastruttura prefabbricate e convergenti

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, comunica l’acquisizione di BMarko Structures, un fornitore statunitense di strutture prefabbricate su misura e ingegnerizzate.

Con l’accelerazione delle implementazioni di data center per l’AI, il segmento delle infrastrutture è sottoposto a pressione costante per garantire consegne più rapide e su larga scala. L’acquisizione integra a livello verticale una specializzazione critica nella fabbricazione di strutture all’interno del business Infrastructure Solutions di Vertiv in Nord America, con l’obiettivo di potenziare la capacità produttiva, espandere rapidamente le capacità ingegneristiche e manifatturiere e migliorare la capacità di Vertiv di fornire infrastrutture scalabili, prefabbricate e convergenti con maggiore rapidità, controllo, personalizzazione e disciplina esecutiva.

BMarko ha dimostrato le proprie capacità differenziate nella fabbricazione strutturale, la profondità ingegneristica e la capacità di supportare requisiti infrastrutturali altamente personalizzati, nel corso di precedenti progetti di lunga durata con Vertiv. Si prevede che l’integrazione di queste competenze all’interno dell’azienda rafforzerà l’esecuzione, migliorerà il controllo di materiali e processi e potenziare la capacità di Vertiv di supportare i clienti mentre i requisiti infrastrutturali continuano a evolversi.

“L’AI sta rimodellando i requisiti infrastrutturali, con i clienti che avanzano richieste sempre più esigenti in termini di implementazione, flessibilità ed efficienza a tutti i livelli dell’infrastruttura”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv (in foto). “Questa acquisizione rafforza la capacità di Vertiv di aiutare i clienti ad agire con maggiore rapidità, con prestazioni a livello di sistema migliori e maggiore controllo, mentre la complessità delle esigenze infrastrutturali continua a crescere.”

Fondata nel 2014 e con sede a Williamston, South Carolina, BMarko è specializzata in costruzioni su misura di alta qualità, inclusi telai in acciaio e legno che si adattano bene ai requisiti delle AI Factory e dei data center. BMarko ha recentemente ampliato il proprio impianto di ingegneria e fabbricazione fino a oltre 52.000 metri quadrati. La struttura si trova nelle vicinanze degli impianti produttivi delle soluzioni infrastrutturali di Vertiv presenti nella regione.