Vertiv acquisisce ThermoKey, ampliando la gamma di soluzioni per la dissipazione del calore per le infrastrutture fisiche convergenti

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha siglato un accordo per acquisire ThermoKey, azienda attiva nelle tecnologie di dissipazione e scambio termico con relazioni consolidate con OEM e system integrator. L’operazione rientra nel costante impegno di Vertiv nell’investire in soluzioni di raffreddamento avanzate a supporto dei data center AI ad alta densità. Una volta completata, l’acquisizione dovrebbe ampliare il portfolio di Thermal Management e le capacità produttive di Vertiv, in particolare nell’area EMEA, rafforzando le capacità dell’azienda di offrire soluzioni complete lungo tutta la catena termica per AI Factory e data center ad alta densità.

Al perfezionamento dell’operazione, ThermoKey contribuirà a promuovere il percorso di Vertiv verso un’infrastruttura fisica convergente, ampliando la gamma di tecnologie termiche disponibili per i clienti e migliorando la capacità dell’azienda di supportare architetture termiche integrate a livello di sistema, aiutando i clienti ad anticipare l’evoluzione delle future generazioni di calcolo. Il portfolio di ThermoKey, che include dry cooler e soluzioni di scambio termico basate su microcanali, completa la Thermal Chain end-to-end di Vertiv, offrendo flessibilità per ottimizzare prestazioni, condizioni del sito e crescita.

“Lo smaltimento del calore sta diventando sempre più critico per data center e AI Factory, mentre il settore cerca nuovi modi per aumentare la capacità, migliorare l’efficienza energetica e scalare con sicurezza”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Grazie alla nostra collaborazione con ThermoKey, abbiamo imparato ad apprezzarne le tecnologie distintive di scambio termico, la competenza ingegneristica e le relazioni con OEM e system integrator. Questa acquisizione si prevede ampli le opzioni disponibili per i nostri clienti, supportandoli nell’adozione di strategie di raffreddamento più efficienti e nella realizzazione di infrastrutture progettate per restare al passo con la rapida evoluzione delle esigenze di calcolo.”

Fondata nel 1991 e con sede in Italia, ThermoKey vanta oltre trent’anni di esperienza ingegneristica e produttiva negli scambiatori di calore per il raffreddamento dei data center e altre applicazioni ad alte prestazioni. L’azienda ha sviluppato relazioni durature con produttori e installatori leader a livello globale ed è riconosciuta per il proprio know-how ingegneristico, la competenza applicativa e la collaborazione con i clienti in ambiti quali data center, OEM e process cooling. Le sue capacità ingegneristiche distintive, le tecnologie a microcanali e la compatibilità con refrigeranti a basso GWP e naturali la rendono particolarmente adatta agli ambienti avanzati e ad alta intensità energetica dei data center AI.

Le capacità interne di progettazione e produzione di ThermoKey, insieme al portfolio di scambiatori di calore, dry cooler, condensatori ad aria e sistemi di liquid cooling, dovrebbero rafforzare la base tecnologica termica di Vertiv e la sua flessibilità produttiva. Inoltre, la capacità produttiva disponibile di ThermoKey dovrebbe supportare l’espansione continua del portfolio termico di Vertiv e contribuire a soddisfare la crescente domanda dei clienti nelle infrastrutture termiche critiche.

Per i clienti Vertiv, si prevede che l’acquisizione offra diversi vantaggi, tra i quali:

maggiore supporto per strategie di raffreddamento ad alta efficienza in applicazioni AI e ad alta densità,

migliore integrazione a livello di sistema dell’infrastruttura termica nell’ambito dell’infrastruttura fisica convergente di Vertiv,

possibilità di ottimizzare raffreddamento a liquido, ad aria e dissipazione del calore come una catena termica integrata, incluse capacità ampliate di dissipazione, come i sistemi Vertiv CoolLoop Trim Cooler

maggiore accesso nell’area EMEA a tecnologie avanzate di dry cooling e scambio termico, oltre a un supporto ingegneristico e produttivo potenziato per soddisfare velocità e scalabilità richieste dai data center di nuova generazione.

L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolatorie e dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026.