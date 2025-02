Zilla Security porta valore aggiunto alla piattaforma di CyberArk

CyberArk, leader globale nell’entity security, ha annunciato l’acquisizione di Zilla Security, azienda specializzata in moderne soluzioni di Identity Governance e Administration (IGA). Le innovative funzionalità di IGA basate sull’intelligenza artificiale di Zilla arricchiranno la piattaforma di identity security di CyberArk con un’automazione scalabile che abilita una gestione accelerata della compliance per le identità ed il provisioning in ambienti digitali, massimizzando al contempo sicurezza ed efficienza operativa. Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo in avanti per la strategia di CyberArk volta a fornire la piattaforma di identity security più potente e completa del settore per proteggere ogni identità, umana e macchina, con il giusto livello di controllo dei privilegi.

I termini dell’accordo tra CyberArk e Zilla Security

CyberArk ha acquisito Zilla Security per un valore aziendale di 165 milioni di dollari e 10 milioni di dollari in earn-out legati al raggiungimento di specifici obiettivi.

Sulla scia della trasformazione digitale, le aziende richiedono soluzioni scalabili che possano estendersi facilmente agli ambienti ibridi. I sistemi IGA legacy sono stati creati principalmente quelli on-premise, basandosi in larga misura su processi manuali con implementazioni lente e dispendiose in termini di tempo che lasciano le aziende bloccate e in difficoltà nell’estrarre valore dai propri investimenti. L’IGA moderna è progettata specificamente per il cloud, con processi aziendali basati su intelligenza artificiale e integrazioni pronte all’uso per la visibilità su applicazioni cloud e SaaS, consentendo governance e gestione del ciclo di vita efficaci.

In netto contrasto con i sistemi di IGA legacy, la moderna piattaforma SaaS di Zilla Security è stata creata da zero per rispondere alle esigenze degli ambienti digitali odierni, caratterizzati da una proliferazione di applicazioni SaaS, gestione decentralizzata e minacce alla sicurezza basate sulla compromissione delle identità. Sfruttando la gestione dei ruoli alimentata dall’intelligenza artificiale, Zilla automatizza i processi di compliance e provisioning delle identità, rendendo la governance semplice, intuitiva e completa per l’azienda moderna. Offre, inoltre, il set più completo di integrazioni sia per applicazioni tradizionali che personalizzate, e garantisce un rapido ritorno sull’investimento. I clienti di Zilla Security che hanno esperienza di implementazione di IGA legacy hanno riscontrato come la sua soluzione possa essere implementata cinque volte più velocemente, completare le revisioni degli accessi con l’80% di impegno in meno e abilitare un provisioning più rapido con un numero di ticket di assistenza inferiore del 60%.

Con l’acquisizione di Zilla Security, CyberArk amplia ulteriormente la propria piattaforma, includendo:

Rilevamento e onboarding di tutte le identità con mappatura del contesto e dei rischi;

Applicazione del corretto livello di controlli dei privilegi nella gestione di accessi, sessioni, credenziali e autenticazione

Gestione automatizzata di ciclo di vita, policy, governance e compliance.

Disponibilità

Le moderne funzionalità di IGA di Zilla Security sono ora disponibili tramite CyberArk come offerte standalone, tra cui:

Zilla Comply: semplifica le revisioni degli accessi degli utenti e la documentazione di quanto avvenuto attraverso una solida integrazione e un’automazione in grado di supportare l’intero processo di audit, dall’integrazione delle app al pacchetto di evidenze per gli auditor.

semplifica le revisioni degli accessi degli utenti e la documentazione di quanto avvenuto attraverso una solida integrazione e un’automazione in grado di supportare l’intero processo di audit, dall’integrazione delle app al pacchetto di evidenze per gli auditor. Zilla Provisioning: rivoluziona la gestione degli accessi con un approccio automatizzato e basato su AI per le attività di provisioning come onboarding, transizioni di ruolo e offboarding, garantendo al contempo che tutte le identità ricevano diritti e accessi appropriati al loro ruolo.

Dichiarazioni

“Con le aziende chiamate ad affrontare la proliferazione di privilegi in complessi scenari di gestione delle identità, le moderne funzionalità di IGA diventano fondamentali per proteggere le risorse digitali e mantenere agilità di business. Ampliando la piattaforma CyberArk Identity Security con le moderne funzionalità di IGA di Zilla Security, ridefiniremo la governance delle identità con un’automazione scalabile che garantisce conformità e contribuisce a massimizzare la sicurezza per l’impresa moderna”, ha affermato Matt Cohen, Chief Executive Officer di CyberArk. “Siamo lieti di dare il benvenuto in CyberArk ai co-fondatori di Zilla, Deepak Taneja e Nitin Sonawane, insieme al loro team di grande talento. Le loro esperienze e competenze sono ineguagliabili e saranno fondamentali per aiutarci a plasmare il futuro dell’IGA moderna e della sicurezza delle identità”.

“Ciò che 20 anni era funzionale, oggi chiaramente non lo è più”, ha dichiarato Deepak Taneja, Chief Executive Officer e Co-Founder di Zilla Security. “Zilla porta un cambiamento fondamentale nel modo in cui le aziende possono gestire governance e amministrazione delle identità. Sfruttando la potenza dell’AI, abbiamo automatizzato l’IGA, rendendola più semplice, veloce e conveniente. E ora, offriremo la nostra tecnologia rivoluzionaria come parte della più ampia piattaforma CyberArk Identity Security, potendo raggiungere molti più clienti a livello globale”.