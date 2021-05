Webhelp annuncia oggi la centralizzazione e il potenziamento della gestione delle risorse umane con la soluzione Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM). Questa implementazione è un elemento chiave del programma pluriennale di trasformazione digitale di Webhelp, a sostegno della crescita globale dell’azienda.

Con sede in Francia, Webhelp è un fornitore globale di gestione dei processi aziendali, customer experience e servizi di outsourcing. Essendo un’organizzazione internazionale con più soluzioni legacy a causa della sua rapida espansione globale, Webhelp cercava di consolidare il suo software HR con un’unica applicazione che fornisse ai dipendenti un’esperienza utente migliore e l’accesso a un sistema HR robusto per soddisfare le esigenze della forza lavoro globale in rapida evoluzione dell’azienda. Come azienda che mette al primo posto le persone, un elemento chiave della cultura di Webhelp è quello di poter garantire ai propri dipendenti un’esperienza di prim’ordine in tutto, compreso l’uso dei sistemi di supporto. Dopo aver esaminato diverse soluzioni di fornitori, ha selezionato Oracle Cloud HCM.

“Abbiamo scelto Oracle Cloud HCM per la sua flessibilità e l’esperienza utente, nonché per le somiglianze tra la cultura aziendale di Oracle e la nostra. Ora saremo in grado di semplificare i nostri processi, risparmiare tempo grazie all’automazione e migliorare la qualità dei dati che raccogliamo”, spiega Elisabeth Coeffe, Global HR IS (Sistemi Informativi per l’HR) Director di Webhelp.

“Siamo orgogliosi di sostenere Webhelp nel suo processo di trasformazione di un processo aziendale critico in un moderno ambiente Cloud”, ha dichiarato Patrice Barbedette, Senior Vice President per le soluzioni HR di Oracle. “Si tratta di un’implementazione ambiziosa che fornirà a Webhelp una base unica e coerente per tutti i dati HR di tutta la sua forza lavoro globale, consentendole di accelerare il processo decisionale e di rendere più fluida l’esperienza utente dei loro dipendenti ovunque, soprattutto in un momento di rapida espansione globale come questo, che necessita di far scalare velocemente anche la soluzione scelta”.

Oracle Cloud HCM offre un alto grado di flessibilità e permetterà a Webhelp di raccogliere, analizzare e agire sui dati di tutta l’organizzazione. La piattaforma darà ai responsabili delle risorse umane, ai dipendenti e ai manager un’esperienza utente unificata su tutti i dispositivi, e permetterà al team globale di utilizzare i servizi digitali delle risorse umane da remoto, indipendentemente dalla posizione in cui si trovano. Inoltre, Oracle Cloud HCM favorirà l’ottimizzazione dei costi e migliorerà la qualità dei dati in tutta l’azienda.

L’implementazione di Webhelp comprenderà i moduli Core HR, Time and Activity Management, Talent Management, Mobility e Career Management, oltre quelli di Compensation e Benefits.

L’implementazione di Oracle Fusion Cloud HCM sarà supervisionata dal partner Des Systemes & des Hommes, membro di Oracle PartnerNetwork (OPN), mentre la società di consulenza BearingPoint sarà responsabile del processo di Change Management.