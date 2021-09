Colruyt implementa la rete avanzata basata su cloud con Extreme Networks

Extreme Networks annuncia l’implementazione di una rete avanzata basata sul cloud per collegare i supermercati, i magazzini e gli uffici aziendali di Colruyt, uno dei più grandi retailer europei, presente in Belgio, Lussemburgo, Francia e India. L’implementazione permette a Colruyt di migliorare l’esperienza mobile dei clienti e dei dipendenti. L’azienda sfrutterà anche le informazioni fornite da ExtremeCloud IQ, la soluzione di gestione della rete basata sul cloud per ottimizzare le attività di vendita e gestire l’intera rete attraverso un unico pannello di controllo.

Colruyt gestisce più di 600 negozi e fornisce più di 580 negozi indipendenti in Europa occidentale, oltre ad avere una presenza significativa nel commercio elettronico in tutta Europa. Le filiali della società includono più di 40 marchi di consumo e commerciali, tra cui OKay, Bio-Planet, DATS 24, DreamLand e DreamBaby.

Come conseguenza della sua forte crescita aziendale, Colruyt ha iniziato ad avere un problema di capacità della rete. La precedente infrastruttura, infatti, non era attrezzata per supportare l’aumento dei dispositivi connessi e l’espansione dell’attività, e non offriva nessuna informazione sull’uso e sui servizi di localizzazione all’interno dei negozi, per aiutare a ottimizzare le strategie di vendita. Quindi, Colruyt ha scelto Extreme per migrare verso una rete gestita dal cloud più flessibile, robusta e affidabile, per gestire un aumento della capacità e fornire maggiore visibilità e informazioni operative. Basata su ExtremeCloud IQ, la nuova rete offre una connettività wireless senza soluzione di continuità sia per i dipendenti che per i clienti.

· Connettività continua e affidabile: Con più di 10.000 punti di accesso ExtremeWireless Wi-Fi 6, Colruyt offre un’esperienza mobile senza soluzione di continuità nei negozi, negli uffici e nei magazzini a ogni utente, dai dipendenti con dispositivi palmari ai clienti con smartphone.

· Informazioni sulla rete: La piattaforma di gestione unificata ExtremeCloud IQ fornisce approfondimenti e analisi sull’uso della rete wireless di Colruyt, e questo permette all’azienda di valutare come migliorare e ottimizzare sia le operazioni che l’esperienza dei clienti, sia che si tratti della tecnologia impiegata nei magazzini sia nei punti vendita.

· Risoluzione dei problemi intelligente e proattiva: ExtremeCloud IQ Co-Pilot, una soluzione in abbonamento basata su AI e ML, permette a Colruyt di rilevare in modo proattivo le anomalie della rete, affrontare i problemi e suggerire le soluzioni, per evitare le interruzioni del servizio e garantire un’esperienza utente migliore.

· Supporto tecnico, strategico e finanziario completo: Colruyt gestirà l’implementazione e lo sviluppo della rete con la collaborazione dei professionisti di Extreme Premier Services, del supporto hardware 24/7/365 di ExtremeWorks Advanced Hardware Replacement Service, del supporto hardware e software avanzato per la manutenzione della rete e del centro dati del Four Wall Premier Support Agreement, e grazie alla flessibilità finanziaria di Extreme Capital Solutions.

Markus Nispel, VP International Markets, Office of the CTO, di Extreme Networks, ha commentato: “Il settore della vendita al dettaglio è in un costante stato di transizione, e questo è stato ancora più evidente durante la pandemia. Spesso, il successo è basato sui progressi a livello operativo. Colruyt ha scelto Extreme per aiutare a guidare la propria trasformazione, e crediamo che la combinazione della nostra piattaforma ExtremeCloud IQ e dei punti di accesso Wi-Fi fornirà l’agilità, la sicurezza e le informazioni necessari per creare esperienze uniche per i clienti e a prendere migliori decisioni di business”.