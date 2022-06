SAS acquisisce Kamakura per promuovere l’innovazione in ambito risk

SAS, player specializzato in ambito intelligenza artificiale e analytics, ha acquisito Kamakura

Corporation, con sede a Honolulu. Kamakura fornisce software, dati e consulenza specializzata che aiutano le

organizzazioni finanziarie – banche, compagnie assicurative, gestori patrimoniali, fondi pensione e altro ancora – a gestire i rischi finanziari.

La decisione di SAS arriva mentre l’ottimismo post-pandemia è oscurato dalla guerra, dalle interruzioni della supply chain e dalla fine di molti programmi di sicurezza finanziaria e sociale dell’era pandemica. L’aumento dell’inflazione e le voci di recessione sono emerse come nuvole scure all’orizzonte economico globale, segnalando potenziali turbolenze per il futuro – un momento in cui le organizzazioni di servizi finanziari, grandi e piccole, devono esaminare attentamente il rischio di liquidità e altri rischi nei loro portafogli.

“Questa acquisizione è un’estensione degli investimenti già effettuati nella piattaforma di risk management cloudready e nelle soluzioni integrate di SAS”, ha dichiarato Jim Goodnight, cofondatore e CEO di SAS. “È un segnale della nostra intenzione di promuovere soluzioni di rischio innovative per risolvere le sfide più urgenti che i nostri clienti si trovano ad affrontare. Prevediamo che la forza della tecnologia SAS, abbinata all’analisi del rischio e ai modelli di credito di Kamakura, si rivelerà di gran lunga superiore alla somma delle sue parti”.

Con l’acquisizione di Kamakura, SAS intende offrire una suite di soluzioni integrate per il rischio senza precedenti, in particolare in ambito asset liability management (ALM).

“Il valore sinergico dell’unione di due portafogli tecnologici in ambito risk altamente complementari è innegabile per chiunque abbia familiarità con SAS e Kamakura; è come unire i pezzi di un puzzle”, ha dichiarato Sidhartha Dash, Research Director di Chartis. “L’unione dei punti di forza di Kamakura – solide capacità di ALM e di rischio di tasso d’interesse, modelli di credito proprietari e sofisticati e risk data – con le capacità di SAS nella gestione del rischio di credito e nell’integrazione su SAS® Viya® è una potente combinazione per soluzioni che coprono l’intero bilancio.”

Una visione singolare

Kamakura è nota per la sua visione pionieristica e il suo rigore quantitativo. Da oltre tre decenni è specializzata in

software e risk management per il settore bancario e assicurativo, attualmente forniti attraverso due offerte:

• Kamakura Risk Manager (KRM). KRM è uno dei sistemi di gestione del rischio più avanzati e completamente integrati per l’ALM presenti sul mercato. Il software offre valutazione, simulazione, stress test e analisi dei flussi di cassa.

• Kamakura Risk Information Services (KRIS). Questo software as a service (SaaS) basato su cloud è un

servizio in abbonamento che fornisce dati sul rischio di credito e analytics che aiutano le aziende e nazioni

a prevedere gli spread di credito e a calcolare le probabilità di default sulla base di modelli proprietari.

L’acquisizione porterà le capacità di queste soluzioni in SAS, così come gli executive, il leadership team e i dipendenti di Kamakura: competenze specialistiche in ambito rischio che richiederebbero anni per essere messe

insieme nel mercato attuale.

Due facce della stessa medaglia

Per Don van Deventer, Presidente e CEO di Kamakura, che ha fondato l’azienda nel 1990, la scelta di SAS rispetto

ad altri potenziali acquirenti si è basata sulle similitudini delle culture delle due aziende, orientate alla ricerca e ai

dati, e sulla reciproca eccellenza nella modellazione e nell’analisi dei dati.

SAS e Kamakura condividono la stessa filosofia: gestire con successo il rischio finanziario, ottimizzando al

contempo i rendimenti e soddisfacendo i requisiti normativi, richiede analisi solide, applicazioni completamente

integrate, esecuzione impeccabile e risultati quantificabili.

“L’ingresso nella famiglia SAS rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo nei 32 anni di storia di Kamakura”, ha dichiarato van Deventer “. L’unione delle nostre culture creerà sinergie che alimenteranno l’innovazione dei clienti e del mercato. Inoltre, la tecnologia cloud-native Viya di SAS, le capacità in ambito rischio e le interfacce intuitive e facili da usare unite alla proprietà intellettuale di Kamakura daranno vita a un’offerta ALM di alto livello, in grado di cambiare il mercato”.

Oltre a van Deventer, autore di quattro libri sul rischio, il leadership team di Kamakura comprende il direttore della ricerca Robert Jarrow, noto nel campo del rischio quantitativo per aver co-creato due importanti framework di modellazione del rischio: il modello di tasso di interesse Heath-Jarrow-Morton e il modello di rischio di credito a forma ridotta Jarrow-Turnbull. Sia van Deventer che Jarrow, insieme al COO di Kamakura Martin Zorn, si uniranno a SAS per facilitare la transizione e guidare lo sviluppo delle future offerte di ALM e di bilancio integrato e di altre soluzioni di rischio.

“I modi frammentati e isolati con cui le organizzazioni finanziarie hanno tradizionalmente gestito le attività, le

passività e i bilanci stanno diventando insostenibili e proibitivi dal punto di vista dei costi”, ha dichiarato Troy Haines, Senior Vice President e Head of Risk Research and Quantitative Solutions di SAS. “L’integrazione e l’unione dell’esperienza pluridecennale di SAS nella gestione del rischio e nelle soluzioni finanziarie con le capacità avanzate di Kamakura nel campo dell’ALM consentirà di supportare meglio gli oneri normativi del settore in termini di rischio computazionale e di promuovere il processo decisionale basato sui dati”.