Fortinet supera il traguardo del milione di certificazioni NSE

Fortinet ha annunciato di aver rilasciato oltre un milione di certificazioni NSE, in linea con il proprio impegno a colmare il divario nelle competenze in materia di sicurezza informatica. Inoltre, Fortinet continua a espandere l’impatto globale dei propri programmi di formazione e certificazione con l’aggiunta di nuovi corsi in aree prioritarie della sicurezza informatica e di nuovi partner di formazione, e facilitando l’accesso alla formazione e all’istruzione informatica ai talenti in cerca di nuove qualificazioni. Fortinet continua anche ad aiutare le organizzazioni a rendere il proprio personale consapevole delle problematiche informatiche attraverso il Security Awareness and Training Service e attraverso una recente iniziativa legata al 2022 National Cyber Workforce and Education Summit della Casa Bianca, fornendo una versione personalizzata del servizio disponibile gratuitamente per i distretti scolastici K-12 negli Stati Uniti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da John Maddison, EVP of Products and CMO di Fortinet: «Fortinet è da sempre impegnata a colmare il divario di competenze in ambito informatico e siamo orgogliosi di annunciare che di recente abbiamo raggiunto un importante traguardo, superando il milione di certificazioni NSE rilasciate fino ad oggi. L’apprendimento continuo attraverso la formazione e le certificazioni è uno strumento importante per tenere il passo con i criminali informatici che evolvono costantemente le proprie strategie e i propri metodi di attacco. Per questo motivo, il Training Institute di Fortinet si dedica all’offerta di formazione e certificazioni informatiche di qualità per i professionisti della sicurezza che desiderano aggiornarsi e migliorare le proprie conoscenze o per coloro che intendono riqualificarsi. Allo stesso tempo, per le organizzazioni che desiderano rendere il proprio personale consapevole delle problematiche informatiche e rafforzare la propria situazione, il Fortinet Training Institute offre il servizio di Security Awareness and Training».

Migliorare le competenze dei professionisti della sicurezza informatica per stare al passo con le minacce

Secondo uno studio globale di Fortinet del 2022, oltre l’80% delle violazioni è attribuito alla mancanza di competenze informatiche, non sorprende quindi che il divario di competenze in materia di sicurezza informatica continui a essere un elemento di primaria importanza per le aziende. Nel tentativo di contribuire a colmare il divario di competenze informatiche, Fortinet, attraverso le iniziative Training Advancement Agenda (TAA) e Fortinet Training Institute, mira ad aggiornare i professionisti della sicurezza in modo che siano sempre al passo con le minacce, attraverso le seguenti iniziative:

Convalida delle competenze e dell’esperienza con le certificazioni NSE : nell’ambito dei progressi compiuti da Fortinet per colmare il divario di competenze, il Fortinet Training Institute ha raggiunto il traguardo di oltre un milione di certificazioni NSE rilasciate fino ad oggi. Il programma di formazione e certificazione a otto livelli è progettato per fornire ai professionisti tecnici una convalida indipendente delle loro competenze in materia di sicurezza e networking, nonché della loro esperienza lavorativa. Il rapporto 2022 Global Skills Gap di Fortinet ha rivelato che il 95% dei responsabili ritiene che le certificazioni legate alla tecnologia abbiano un impatto positivo sul proprio ruolo e sul proprio team, mentre l’81% dei responsabili preferisce assumere persone con certificazioni. Il Fortinet Training Institute si propone di offrire ai professionisti non solo l’opportunità di acquisire competenze per prevenire le minacce informatiche, ma anche opportunità di crescita professionale. Inoltre, il programma di formazione NSE favorisce un facile accesso all’apprendimento ed è offerto in formati di formazione con istruttore, con istruttore virtuale e con autoapprendimento gratuito.

Facilitare l’accesso alla formazione informatica e valorizzare i talenti in cerca di nuove qualificazioni

Fortinet sta facilitando l’accesso alla formazione in materia di sicurezza informatica in modo che un maggior numero di persone, indipendentemente dal loro percorso di studi, dalla loro attuale carriera o dalla loro esperienza di vita, possa accedere ai corsi di sicurezza informatica e avviare una carriera in questo settore. Fortinet sta anche dando la possibilità a gruppi di talenti in cerca di nuove qualificazioni, tra cui donne, studenti, veterani e altri, di riqualificare o ampliare le proprie competenze per una carriera nel settore informatico, contribuendo a risolvere la carenza di talenti nel settore. Nell’ambito di questo programma, nel settembre 2021 Fortinet si è impegnata a formare un milione di persone nel settore della sicurezza informatica nell’arco di 5 anni, tra il 2022 e il 2026, ed è sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo attraverso varie iniziative, tra cui:

Rafforzare la formazione per rendere il personale consapevole delle problematiche di sicurezza informatica attraverso il Security Awareness and Training Service : tutte le aziende che desiderano migliorare la propria sicurezza aumentando le competenze e le conoscenze informatiche dei propri dipendenti possono facilmente implementare il Security Awareness and Training Service del Fortinet Training Institute. Questo servizio, introdotto all’inizio di quest’anno, è un’offerta SaaS che fornisce una formazione tempestiva sulle minacce odierne alla sicurezza informatica. Aiuta i responsabili dell’IT, della sicurezza e della compliance a costruire una cultura consapevole delle minacce informatiche, in cui i dipendenti riconoscono ed evitano di cadere vittime di attacchi informatici.

: tutte le aziende che desiderano migliorare la propria sicurezza aumentando le competenze e le conoscenze informatiche dei propri dipendenti possono facilmente implementare il Security Awareness and Training Service del Fortinet Training Institute. Questo servizio, introdotto all’inizio di quest’anno, è un’offerta SaaS che fornisce una formazione tempestiva sulle minacce odierne alla sicurezza informatica. Aiuta i responsabili dell’IT, della sicurezza e della compliance a costruire una cultura consapevole delle minacce informatiche, in cui i dipendenti riconoscono ed evitano di cadere vittime di attacchi informatici. Offerta di un Security Awareness and Training Service gratuito per i distretti scolastici K-12 negli Stati Uniti : Fortinet ha annunciato di aver messo a disposizione dei distretti scolastici K-12 di tutti gli Stati Uniti il proprio servizio di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza, a titolo gratuito, rendendo la formazione disponibile per circa otto milioni di docenti e personale. Gli istituti scolastici hanno assistito a un aumento dei dispositivi BYOD (Bring Your Own Device), cosa che rende le scuole e gli studenti più vulnerabili alle minacce informatiche a causa dell’espansione della superficie di attacco e, pertanto, devono garantire la protezione delle proprie risorse digitali critiche e delle informazioni sensibili. Con questo servizio su misura, i distretti scolastici possono implementare la formazione del personale e dei docenti per ampliare le loro competenze e conoscenze informatiche, in modo che non cadano vittime dei metodi di minaccia più diffusi, nell’ambito delle strategie generali di sicurezza informatica della scuola.

: Fortinet ha annunciato di aver messo a disposizione dei distretti scolastici K-12 di tutti gli Stati Uniti il proprio servizio di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza, a titolo gratuito, rendendo la formazione disponibile per circa otto milioni di docenti e personale. Gli istituti scolastici hanno assistito a un aumento dei dispositivi BYOD (Bring Your Own Device), cosa che rende le scuole e gli studenti più vulnerabili alle minacce informatiche a causa dell’espansione della superficie di attacco e, pertanto, devono garantire la protezione delle proprie risorse digitali critiche e delle informazioni sensibili. Con questo servizio su misura, i distretti scolastici possono implementare la formazione del personale e dei docenti per ampliare le loro competenze e conoscenze informatiche, in modo che non cadano vittime dei metodi di minaccia più diffusi, nell’ambito delle strategie generali di sicurezza informatica della scuola. Ampliamento delle collaborazioni con i partner accademici e i programmi di formazione: con più di 470 Authorized Academic Partner in tutto il mondo in oltre 90 Paesi e territori, il Fortinet Training Institute continua a collaborare con gli istituti di formazione a livello globale per aiutare a preparare la forza lavoro informatica del futuro. Tra i nuovi istituti di tutto il mondo che hanno aderito all’Academic Partner Program ci sono: Universidad Panamericana (UP) in Messico, Technological University of Queretaro (UTEQ) in Messico, KLE Tech University in India, South Regional TAFE in Australia, Università di Tor Vergata di Roma in Italia, Cybersecurity Business School in Francia, UIB – Universitat de les Illes Balears in Spagna, Polytechnic Institute of Guarda in Portogallo, University West – Högskolan Väst in Svezia, South Texas College negli Stati Uniti e altri ancora. In qualità di Authorized Academic Partner, queste istituzioni utilizzano la prestigiosa formazione tecnica di Fortinet nelle loro classi e forniscono agli studenti preziose certificazioni di settore da aggiungere al loro curriculum dopo la laurea.

Allo stesso modo, l’Education Outreach Program sta ampliando la portata di Fortinet collaborando con altre organizzazioni che rappresentano gruppi tradizionalmente sottorappresentati nel settore high-tech, quali donne, veterani, persone economicamente svantaggiate e altri ancora. I nuovi partner includono Cerco IT e National Economic Education Trust (NEET).

Come commentato da Fabio Pesenti, Responsabile della formazione, eForHum – Cisco Training & Certifications: «Il numero di professionisti qualificati nel campo della sicurezza informatica non cresce abbastanza velocemente per coprire i circa 3 milioni di posizioni non coperte in tutto il mondo. Per contribuire ad affrontare questo tema delicato, eForHum ha creato un programma di studi incentrato sulla sicurezza informatica. Una parte fondamentale del nostro programma è costituita dalla formazione e dalle certificazioni Network Security Expert (NSE) di Fortinet Training Institute, che ci permettono di sfruttare le competenze sviluppate dagli esperti del settore, consentendoci di integrare lezioni reali relative alle aree più critiche della sicurezza. L’implementazione della formazione di Fortinet nelle nostre classi ci permette di fornire un solido curriculum ai nostri studenti per sviluppare ulteriormente i professionisti dell’informatica del futuro».

A sua volta, secondo Gennaro Boggia, Responsabile del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) – Politecnico di Bari: «Il periodo della pandemia ha evidenziato come ormai l’interconnessione tra vita reale e mondo digitale sia imprescindibile. Questo ha portato ad un aumento delle problematiche legate alla sicurezza in ambito ICT. Il mercato del lavoro richiede perciò ancor più di prima figure professionali in grado di rispondere in modo pronto e flessibile alle sfide della sicurezza informatica. Per questa ragione il Politecnico di Bari dal 2017 ha avviato un processo di inserimento di percorsi dedicati per la formazione specifica sulle tematiche della sicurezza informatica nell’ambito dei Corsi di Laurea Magistrale di Ingegneria delle Telecomunicazioni e di Ingegneria Informatica. Questi percorsi si sono rafforzati negli ultimi anni integrandoli con il programma di Certificazione proposto da Fortinet. La possibilità di lavorare con un partner industriale di valore come Fortinet (di cui attualmente il nostro ateneo utilizza anche apparati quale cliente) permette agli studenti di sperimentare le tecnologie più moderne e accrescere le loro competenze oltre che le loro conoscenze. Si riescono così a tradurre direttamente i concetti teorici in applicazioni sperimentali sfruttando l’expertise di una delle realtà principali nel mercato della sicurezza informatica».

Infine, come concluso da Raffaele Gravina, Professore Associato, DIMES – Università della Calabria: «L’Università della Calabria e il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dedicano da tempo grande attenzione formativa e di ricerca ai temi della sicurezza informatica. L’UNICAL partecipa attivamente alla “CyberChallenge.it”, giunta già alla quinta edizione. Presso il DIMES opera il Cyber Security Lab e, nell’ambito della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, è attivo l’indirizzo Cyber Security. Siamo pertanto entusiasti di aver avviato una nuova collaborazione con Fortinet, tra gli attori più importanti della sicurezza informatica a livello globale, entrando nella Fortinet Training Academy come Academic Partner. L’introduzione nei nostri corsi del materiale didattico e della tecnologia Fortinet darà certamente un importante valore aggiunto agli studenti, rafforzando le loro competenze sulle tecnologie di network security, che molto probabilmente incontreranno nel mondo lavorativo, e dando modo di arricchire il loro curriculum affrontando con serenità il percorso di certificazione NSE Fortinet».