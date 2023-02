ExtremeCloud SD-WAN più ricca con la tecnologia Fabric

Extreme Networks ha annunciato l’integrazione delle funzionalità di network fabric nella piattaforma ExtremeCloud SD-WAN, che permette ai clienti di connettere in modo sicuro ambienti diversi come data center, sedi e filiali da un’unica piattaforma. Le novità integrano flussi di lavoro automatizzati all’interno di un’interfaccia e di un’esperienza utente più semplici, oltre a visibilità e controllo per il miglioramento delle prestazioni applicative. Quindi, i clienti possono automatizzare il provisioning di nuovi siti e servizi, ridurre i tempi di implementazione della tecnologia Fabric di oltre il 90% e aumentare la sicurezza della rete grazie all’iper-segmentazione.

Con la crescita della complessità delle organizzazioni, la progressiva migrazione delle applicazioni verso il cloud aumenta la necessità di una connettività in grado di mettere insieme data center, sedi, filiali e reti cloud. Per esempio, i fornitori di servizi sanitari devono gestire più cliniche remote, i distretti scolastici devono fornire connettività per i nuovi edifici, e i retailer devono gestire punti vendita in tutto il mondo. Extreme semplifica la connessione sicura di questi ambienti eterogenei all’interno di un’unica piattaforma, la configurazione rapida dei nuovi siti, l’identificazione e la soluzione delle cause principali delle interruzioni di rete e il miglioramento delle prestazioni delle applicazioni.

I vantaggi principali di ExtremeCloud SD-WAN includono:

Fabric to the Edge riduce i costi operativi e semplifica la gestione della rete: i clienti possono estendere facilmente la tecnologia Fabric alle nuove sedi e all’intera rete e gestire tutta l’infrastruttura attraverso un solo pannello di controllo centrale. L’integrazione di Extreme Fabric con ExtremeCloud SD-WAN consente ai clienti di automatizzare l’identificazione e la configurazione degli switch e degli access point compatibili Fabric, semplificando l’estensione della connettività alle nuove sedi, mantenendo bassi i costi e migliorando la sicurezza, la visibilità e le prestazioni delle applicazioni. Inoltre, gli amministratori possono sfruttare l’iper-segmentazione per aumentare la sicurezza della rete prevenendo gli attacchi laterali, ed evitando in questo modo le violazioni della sicurezza potenzialmente più costose.

Flussi di lavoro automatizzati per una maggiore efficienza IT: i nuovi flussi di lavoro semplificati di ExtremeCloud SD-WAN per la pianificazione, l’implementazione e la gestione consentono ai team IT di svolgere le attività in pochi minuti anziché in ore. Questi flussi di lavoro includono l’individuazione automatica delle applicazioni SaaS, una più rapida configurazione iniziale del sito e una visualizzazione più approfondita delle prestazioni delle applicazioni. Ora i team IT possono identificare più facilmente – sulla base di questi dati – le cause principali dei problemi che hanno un impatto sull’esperienza degli utenti e le relative soluzioni basate.

Miglioramento delle prestazioni delle applicazioni: Extreme ha sviluppato un approccio automatizzato che non richiede nessuna manutenzione per connettersi ai principali servizi cloud come AWS e Microsoft Azure, e che non limita la visibilità o la gestione delle prestazioni. I clienti possono connettersi a questi servizi utilizzando tunnel IPSec (Internet Protocol Security), senza installare o gestire apparati SD-WAN o software nell’ambiente del provider di servizi cloud. Questo porta la connettività alla periferia della rete, semplifica le connessioni ai nuovi servizi, riduce i colli di bottiglia della rete e fornisce al team IT maggiore controllo e visibilità sia a livello di applicazione che di rete.

Supporto per casi d’uso con ampiezza di banda a 10Gbps: Con la diffusione di Internet a 10Gbps, la nuova appliance IPE2200 di Extreme è pronta a supportare i casi d’uso dei data center con elevata ampiezza di banda. L’appliance, disponibile nell’ambito dell’abbonamento ExtremeCloud SD-WAN, è ideale per i clienti con sedi aziendali di grandi dimensioni che devono supportare un grande volume di traffico, come l’uso estensivo di servizi di collaborazione video.

Come sottolineato da Dan DeBacker, Senior VP Products di Extreme Networks: «Con la crescita delle organizzazioni, la rete deve essere in grado di scalare facilmente per offrire agli utenti la stessa esperienza ovunque si trovino. Le soluzioni Extreme Fabric permettono di ridurre i rischi, semplificare le operazioni e minimizzare il tempo necessario per configurare e proteggere i nuovi siti. L’integrazione di Fabric ed ExtremeCloud SD-WAN aiuta i clienti a unificare reti complesse ed eterogenee e a migliorare la sicurezza delle reti stesse. Con la propria implementazione di SD-WAN, Extreme alza l’asticella della competitività, semplificando l’implementazione in qualsiasi organizzazione».