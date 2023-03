SAP accetta di vendere la propria quota in Qualtrics nell’ambito dell’acquisizione della società da parte di Silver Lake e CPP Investments

SAP ha accettato di vendere tutte le sue 423 milioni di azioni di Qualtrics International nell’ambito dell’acquisizione di Qualtrics da parte di fondi affiliati a Silver Lake (collettivamente, “Silver Lake”) e Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments).

Al prezzo di acquisto di 18,15 dollari in contanti per azione, la transazione corrisponde a un valore azionario di Qualtrics di circa 12,5 miliardi di dollari su base completamente dilazionata, che rappresenta un premio del 73% rispetto al prezzo medio di negoziazione di 30 giorni prima dell’annuncio di SAP di esplorare una vendita (circa il 62% di premio rispetto al prezzo di chiusura non influenzato del 25 gennaio 2023). La partecipazione di SAP sarà acquisita per circa 7,7 miliardi di dollari.

“Silver Lake ha un’esperienza operativa e una comprovata esperienza con le aziende di software che contribuiranno a estendere la leadership di Qualtrics nella categoria XM di cui è stata pioniera”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e Member of the Executive Board di SAP. “Da quando abbiamo acquisito Qualtrics nel 2019, l’azienda ha più che triplicato il suo fatturato, garantendo al contempo la redditività. SAP intende rimanere uno stretto partner tecnologico e di go-to-market, assistendo i clienti comuni e continuando a contribuire al successo di Qualtrics”.

Il numero di aziende e marchi che utilizzano il software di Qualtrics è passato da 10.000 al momento dell’acquisto da parte di SAP a oltre 18.000 oggi.

L’accordo è il risultato di un concreto processo avviato il 26 gennaio, che ha identificato la proposta congiunta di Silver Lake e CPP Investments come la più interessante. La transazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Qualtrics, che comprende un comitato di amministratori indipendenti, e dai consigli di amministrazione e vigilanza di SAP.

Mentre la transazione è soggetta alle consuete autorizzazioni normative e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2023, si prevede che i risultati finanziari di SAP per il primo trimestre, previsti per il 21 aprile, presentino Qualtrics come un’attività dismessa.

Barclays ha agito come consulente finanziario di SAP per la transazione, mentre Shearman & Sterling ha agito come consulente legale di SAP.