Stormshield e Bitdefender insieme nella cybersicurezza

Stormshield e Bitdefender hanno deciso di unire le forze per proporre una cybersicurezza europea affidabile. Nello specifico, Stormshield ha deciso di integrare la soluzione antimalware Bitdefender quale motore delle funzionalità “Advanced Antivirus” e Breach Fighter delle soluzioni Stormshield Network Security.

Le soluzioni Stormshield Network Security rappresentano da molti anni la colonna portante del portafoglio prodotti di Stormshield. Bitdefender, specialista di mercato per le soluzioni di cybersecurity attivo in 170 Paesi e sempre al primo posto nei test indipendenti sulle tecnologie di prevenzione, è ora partner esclusivo di Stormshield per quanto riguarda i motori avanzati di protezione contro il malware.

Stormshield e Bitdefender: chi fa che cosa

Avvalendosi di molteplici motori di analisi di applicazioni e protocolli che agiscono a tutti i livelli del traffico di rete, i firewall Stormshield Network Security sono sinonimo di sicurezza, affidabilità ed efficienza nelle aziende. Il ruolo della soluzione antimalware di Bitdefender in questo contesto consiste nell’identificare e bloccare software malevoli (malware, ransomware e altri) prima che raggiungano la rete aziendale.

Per far fronte alle minacce più sofisticate, le soluzioni Stormshield Network Security offrono non solo un sistema basato sulle signature dei malware, ma anche una protezione tramite sandboxing. La soluzione SaaS Breach Fighter è dotata infatti di ulteriori meccanismi di emulazione e di analisi comportamentale per identificare codici maligni non noti. La combinazione di scansione locale e cloud-based fa leva sul motore antimalware Bitdefender, garantendo alle soluzioni Stormshield prestazioni elevate e affidabilità.

“In qualità di fornitori di soluzioni di cybersicurezza europee, dovevamo offrire un prodotto antimalware sicuro e di fiducia che garantisse ai nostri prodotti elevati livelli di identificazione dei malware. Bitdefender è un leader riconosciuto nel settore della cybersecurity e dispone di una soluzione OEM ad alte prestazioni facile da integrare e omologata per tutti i nostri sistemi operativi e processori. Ciò assicura le eccellenti prestazioni del motore integrato nei nostri prodotti”, afferma Sebastien Viou, direttore dei prodotti di cybersecurity di Stormshield.

“Siamo lieti della nostra partnership con Stormshield e di mettere quindi a disposizione la nostra tecnologia antimalware all’avanguardia per supportare gli utenti nella difesa contro ransomware, trojan, attacchi privi di file e altre minacce in continua evoluzione”, dichiara Sorin Dediu, Vicepresidente Engineering & Products di Bitdefender. “Le aziende e le organizzazioni sono vessate da continui attacchi da parte di criminali informatici che sfruttano il malware per carpire dati, estorcere denaro e fare spionaggio. L’antimalware Bitdefender è rinomato in tutto il settore per la capacità di bloccare le minacce, siano esse note o meno, nel momento stesso in cui si manifestano”.

A fronte di una visione condivisa della sovranità digitale europea, Stormshield e Bitdefender sostengono questo approccio promuovendo la creazione di un cyber-ecosistema europeo di fiducia. Questo ecosistema costituisce un fattore di crescita per Stormshield in Europa e nel mondo, dove la trasparenza, la riservatezza dei dati e la fiducia acquisiscono sempre più rilievo.