SentinelOne completa l’integrazione con Wiz

In linea con il proprio impegno di assicurare un approccio olistico alla sicurezza informatica, SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, ha completato l’integrazione con Wiz. Questa prevede un immediato vantaggio: la possibilità di accedere in anticipo a Singularity Skylight, una soluzione molto sofisticata che consente di acquisire senza problemi i dati di terze parti nel Singularity Security DataLake di SentinelOne.

“Le organizzazioni gestiscono troppi dati in altrettanti silos, il che determina un quadro parziale dei rischi per la sicurezza”, ha dichiarato Ely Kahn, Vice President of Product Management for Cloud Security and AI/ML di SentinelOne. “Unendo la capacità di rilevamento delle minacce cloud in tempo reale da parte di SentinelOne con l’abilità di identificare i problemi con Wiz in un unico data lake di sicurezza, i clienti possono eseguire il triage e risolvere i propri problemi in modo più rapido ed efficace, favorendo un’innovazione agile in cloud”.

Una rivoluzione della sicurezza in cloud

SentinelOne Singularity Skylight è progettato in modo unico per semplificare la normalizzazione e la raccolta dei dati e, i clienti che utilizzano sia SentinelOne che Wiz, ottengono grandi vantaggi. Quando SentinelOne rileva una minaccia a livello di runtime a un server o a un container cloud, arricchisce automaticamente i dettagli della minaccia con i dati di contesto forniti da Wiz sulla risorsa cloud in oggetto, comprese eventuali vulnerabilità, configurazioni errate o codici esposti, e li trasmette nella console di gestione di SentinelOne. Grazie a questa innovativa tecnologia, i clienti congiunti possono:

Semplificare l’analisi e la risposta agli incidenti: grazie alle funzionalità avanzate sul rilevamento delle minacce in tempo reale del Cloud Workload Protection Program (CWPP) di SentinelOne ottenute grazie ai Wiz Issues sull’infrastruttura cloud sottostante, Singularity Skylight fornisce ai team della sicurezza cloud un contesto aggiuntivo che consente di prendere decisioni migliori e più approfondite.

ü Semplificare la ricerca delle minacce: con Singularity Skylight, i team della sicurezza possono effettuare una ricerca proattiva e intuitiva grazie alla telemetria del cloud workload in tempo reale, le risorse non configurate correttamente, le autorizzazioni eccessive e altro ancora, per scoprire e gestire le minacce in cloud prima che diventino problematiche.

Rafforzare le ricerche: utilizzando Singularity Skylight, le organizzazioni possono migliorare gli aspetti legati alla sicurezza, fornendo agli analisti a tutti i livelli, dall’amministratore di base ai team di ricerca delle minacce più sofisticate, potenti strumenti che possono utilizzare per filtrare, calcolare ed estrarre facilmente nuovi campi, nonché per gestire, indagare e rispondere ad attività sospette e dannose in tempo reale.

“La sicurezza in cloud diventa sempre più complessa e le soluzioni frammentate di oggi ne rendono difficile la gestione”, ha commentato Kahn. “Per proteggersi con successo dalle minacce in un panorama in costante evoluzione è necessario un approccio end-to-end e la nostra rafforzata integrazione con Wiz ci permette di fornirlo”.