Axiante in partnership con 3DVR Solutions

Axiante, Business Innovation Integrator che supporta le aziende, locali e internazionali, nella trasformazione digitale, annuncia una partnership strategica con 3DVR Solutions, società australiana specializzata in software di virtual reality per il retail, per aiutare le aziende a ottimizzare in modo interattivo il layout dei propri punti vendita.

Riprogettare gli spazi e l’organizzazione interna dei punti vendita è oggi un obiettivo comune a molte catene, consapevoli che i modelli consolidati di store spesso risultano carenti nell’incontrare le esigenze del consumatore attuale. A essere cambiate, oltre alle abitudini di consumo, sono le modalità di acquisto – anche per effetto della diffusione dell’e-commerce – e la stessa composizione della famiglia intesa come “consumatore tipo”.

Finora, però, ripensare i punti vendita ha sempre richiesto un significativo investimento di tempo e di risorse economiche, limitando notevolmente sia la quantità sia gli obiettivi tattici o strategici dei progetti. Questo ha sicuramente ostacolato la possibilità di affrontare revisioni di categoria e revisioni di layout in modo parallelo e integrato.

La Retail Visualisation Suite (RVS) di 3DVR Solutions proposta sul mercato italiano da Axiante permette di superare queste difficoltà. La soluzione consente infatti di realizzare un vero e proprio gemello digitale in 3D del punto vendita, offrendo una visualizzazione completa di corsie, casse e prodotti a scaffale. Superando i tradizionali modelli AutoCAD, RVS crea in breve tempo un negozio virtuale, risparmiando tempo e risorse, ma soprattutto aumentando l’accuratezza complessiva delle planimetrie merceologiche.

Incorporando analisi avanzate di dati e intelligenza artificiale, la soluzione rivoluziona i processi di progettazione, offrendo un modo semplice e veloce per visualizzare i planogrammi nel contesto di un negozio 3D in cui è possibile percorrere le corsie e aggirarsi tra gli scaffali. Ciò offre alle aziende anche la possibilità di sottoporre il nuovo modello a focus group e clienti selezionati, per verificare il livello di gradimento del nuovo layout prima di implementarlo anche nei negozi fisici.

Prima realtà ad aver portato in Europa la tecnologia innovativa di 3DVR Solutions, dopo i successi registrati in Nord America, Asia Pacifico e Regno Unito, Axiante vuole aiutare le imprese retail italiane a ripensare e “svecchiare” i propri punti vendita, per avvicinarsi alle nuove esigenze dei consumatori. Forte di una solida esperienza al fianco dell’industria di marca e dei retailer nella pianificazione degli assortimenti espositivi, nell’adozione di strategie di merchandising e nella sistemazione dei prodotti a scaffale, Axiante si propone di affiancare i retailer italiani con un ruolo di consulenza e formazione, aiutandoli a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

“Riprogettare il punto vendita è una necessità sempre più sentita dalle aziende retail italiane. Poterlo fare attraverso uno schermo, visualizzando il risultato prima ancora di realizzarlo, permette di essere molto più interattivi e di progettare spazi che siano davvero vicini alle esigenze del consumatore”, spiega Romeo Scaccabarozzi, Amministratore Delegato di Axiante. “Abbiamo selezionato una tecnologia nata dall’altra parte del mondo per aiutare le imprese italiane in questo processo di riprogettazione. 3DVR Solutions offre ciò di cui le aziende italiane hanno bisogno per eccellere in un mercato sempre più competitivo e Axiante è pronta a guidarle e accompagnarle in questo percorso di innovazione”.

“Siamo entusiasti di poter estendere la nostra presenza in Europa e di cominciare, grazie ad Axiante, dall’Italia”, sottolinea Nigel Hemer, CEO di 3DVR Solutions. “Le competenze tecniche e consulenziali di Axiante la rendono il business partner giusto per aiutare i retailer a comprendere le nuove esigenze dei punti vendita e a rispondere alle aspettative dei clienti ridisegnando in modo interattivo l’organizzazione interna dei negozi. Axiante potrà svolgere un ruolo di formazione e consulenza proattiva e ad alto valore aggiunto per aiutare le aziende del settore a migliorare i propri spazi e ad accrescere il business”.