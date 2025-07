Cegeka potenzia la sua piattaforma con l’AI di Expert.ai

Expert.ai, specialista nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, e Cegeka, fornitore europeo di soluzioni e servizi IT, hanno siglato una partnership per integrare un agente AI di compliance intelligence nell’offerta di Cegeka dedicata a monitoraggio, tracciabilità e analisi avanzata delle certificazioni aziendali.

Cegeka e il nuovo agente AI di expert.ai

Dalla qualità all’ambiente, dalla sicurezza sul lavoro alla responsabilità sociale fino ai diversi standard per settori industriali, le certificazioni sono sempre più presenti in ambito aziendale per sostenere reputazione e resilienza, favorire l’accesso a nuovi mercati e ottimizzare i processi interni. Cegeka affianca i propri clienti offrendo una piattaforma innovativa a servizio della compliance interna e del monitoraggio del rischio delle terze parti. Per semplificare e automatizzare il controllo delle certificazioni, ha integrato una soluzione di expert.ai specializzata nella segmentazione documentale e nella validazione intelligente delle informazioni (agente AI di compliance intelligence), abilitando una gestione più rapida, precisa ed efficiente della conformità normativa.

L’agente intelligente di compliance fornito da expert.ai a Cegeka supporterà la valutazione del rischio di un fornitore attraverso l’analisi automatica dei contenuti documentali forniti, indicando i requisiti norma non soddisfatti e la relativa motivazione. I dati estratti da documenti e certificati saranno parte della valutazione di rischio, si potranno inviare comunicazioni automatiche ai fornitori, reminder in caso di scadenza, come anche agire sui sistemi integrati per sospendere accreditamenti o iniziare piani di rimedio.

La capacità di compiere in pochi secondi analisi testuali approfondite, accelerando ricerca e identificazione di tutti i dati importanti – ma solo quelli, apre nuove opportunità per la tracciabilità dei requisiti, alleggerendo lo sforzo umano e aumentando l’efficienza.

Dichiarazioni

“WEMAIND, la piattaforma di Business Process Automation di Cegeka, si arricchisce di un nuovo importante tassello: un agente intelligente per la valutazione della compliance normativa”, afferma Marco Castaldi, Business Line Director di Cegeka. “Grazie ad expert.ai, Cegeka ha ampliato le funzionalità del TPRM (Third Party Risk Management) basato su WEMAIND permettendo alla soluzione di posizionarsi tra i più completi ed innovativi strumenti di valutazione del rischio fornitori attualmente presenti sul mercato”.

“Siamo lieti che Cegeka ci abbia scelto come partner per arricchire la propria offerta per il monitoraggio delle certificazioni”, ha dichiarato Andrea Ricotti, SVP Sales Nord Europa & Channel Development EMEA di expert.ai. “L’integrazione di un agente AI di compliance intelligence in WEMAIND di Cegeka consente di estendere il raggio d’azione dell’automazione. Grazie all’AI, è possibile oggi acquisire in tempo reale ampia visibilità sulla presenza o meno dei requisiti richiesti a un fornitore, gestendo in modo veloce e sicuro anche tutti gli aspetti delle certificazioni con evidenti vantaggi in termini di efficienza, accuratezza, eliminazione di errori e ottimizzazione dei costi”.