Cybersecurity e AI: GFT coordina progetto UE Vigilance

GFT Technologies Italia coordina VIGILANCE, progetto europeo finanziato dal programma Digital Europe – European Cybersecurity Competence Center (ECCC) che riunisce 18 partner da 8 Paesi con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma di cybersecurity basata su intelligenza artificiale e simulazione di attacchi informatici. L’iniziativa punta ad aiutare organizzazioni di ogni dimensione — incluse le piccole e medie imprese — a rafforzare la propria resilienza digitale e a gestire in modo più efficace minacce cyber sempre più sofisticate.

Per rispondere a questa sfida, VIGILANCE svilupperà la VIGILANCE Platform, una piattaforma basata su architetture Zero Trust e intelligenza artificiale agentica, progettata per analizzare grandi volumi di dati di sicurezza, individuare minacce emergenti e automatizzare la gestione delle vulnerabilità. L’obiettivo è favorire il passaggio da un modello di cybersecurity prevalentemente reattivo a uno proattivo, in cui i sistemi siano in grado di anticipare e mitigare gli attacchi prima che possano compromettere dati o servizi, in grado anche di adeguarsi automaticamente alle evoluzioni degli attacchi.

Tra gli elementi distintivi del progetto vi sarà l’utilizzo di digital twin, che consentiranno di simulare scenari di attacco e risposta in ambienti controllati, permettendo alle organizzazioni di testare strategie di difesa e migliorare la propria capacità di resilienza. Questo approccio renderà accessibili strumenti avanzati di analisi delle minacce anche alle realtà con minori risorse, riducendo costi e complessità della gestione della sicurezza.

Tra le iniziative previste spicca la creazione di una Cybersecurity Academy, pensata per sviluppare competenze specialistiche nel settore attraverso la collaborazione tra imprese, centri di ricerca e università: un investimento sul capitale umano che guarda al futuro della sicurezza digitale europea.

Il consorzio riunisce 18 partner tra PMI innovative, grandi aziende, centri di ricerca e università, oltre a operatori di infrastrutture critiche coinvolti nella validazione delle soluzioni sviluppate. Le tecnologie saranno sperimentate in diversi scenari applicativi e sviluppate in linea con il quadro normativo europeo in materia di sicurezza digitale, inclusi NIS2, DORA e il Cyber Resilience Act.

“Essere il coordinatore di VIGILANCE significa per GFT assumersi una responsabilità concreta verso le imprese europee: contribuire allo sviluppo di tecnologie capaci di rendere la cybersecurity più accessibile, automatizzata e sostenibile,” afferma Fabrizio Di Peppo, Delivery Executive Manager di GFT Technologies Italia. “Con VIGILANCE trasformiamo l’AI in uno scudo concreto per le imprese europee”.

Per GFT, il coordinamento di VIGILANCE rafforza il posizionamento dell’azienda nello sviluppo di soluzioni di cybersecurity basate su AI e consolida la sua presenza nelle principali iniziative europee di innovazione tecnologica. Con una durata di 36 mesi, il progetto vedrà GFT impegnata non solo sul fronte tecnologico, ma anche nel coordinamento strategico del consorzio e nel dialogo con gli organismi europei di standardizzazione.