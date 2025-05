DXC Complete: modernizzazione SAP su Microsoft Azure

DXC Technology, società di servizi tecnologici, parte delle Fortune 500, ha annunciato l’introduzione di DXC Complete con SAP e Microsoft, un servizio pensato per offrire ai clienti SAP un percorso accelerato verso la modernizzazione. In qualità di soluzione Managed Service Provider (MSP), DXC Complete fornisce alle aziende un approccio unificato che permette di adottare i percorsi RISE with SAP, GROW with SAP e le soluzioni di SAP Business AI su Microsoft Azure mediante un unico contratto e modelli di prezzo flessibili. Grazie a una trasformazione semplificata, abilitata dalla transizione verso SAP S/4HANA Cloud, i clienti possono ottimizzare le operazioni e perseguire una crescita sostenibile.

Il servizio DXC Complete offre una migrazione cloud end-to-end per gli ambienti SAP, garantendo una transizione fluida, oltre che l’ottimizzazione dei processi aziendali, la gestione efficace delle applicazioni e il miglioramento continuo dei carichi di lavoro di SAP. I clienti possono sfruttare RISE with SAP, GROW with SAP e SAP Business AI su Microsoft Azure attraverso modelli di consumo singoli e flessibili, contribuendo alla riduzione dei costi e alla semplificazione della gestione.

Cosa include DXC Complete?

Le caratteristiche principali del servizio DXC Complete con SAP e Microsoft includono:

Servizi cloud end-to-end di SAP : DXC offre soluzioni SAP interamente gestite che coprono l’intero ciclo di vita, dalla consulenza iniziale, alle fasi di migrazione e modernizzazione, fino al supporto continuo, assicurando un’integrazione fluida e una trasformazione efficace negli ambienti cloud di SAP.

: DXC offre soluzioni SAP interamente gestite che coprono l’intero ciclo di vita, dalla consulenza iniziale, alle fasi di migrazione e modernizzazione, fino al supporto continuo, assicurando un’integrazione fluida e una trasformazione efficace negli ambienti cloud di SAP. Maggiore efficienza e innovazione più rapida : opzioni di prezzo flessibili come abbonamenti, modalità pay-as-you-go, servizi integrati e fatturazione unificata contribuiscono a ridurre i costi e accelerare il time-to-value. L’offerta evolve con i bisogni del cliente, includendo funzionalità di intelligenza artificiale e approcci cloud native.

: opzioni di prezzo flessibili come abbonamenti, modalità pay-as-you-go, servizi integrati e fatturazione unificata contribuiscono a ridurre i costi e accelerare il time-to-value. L’offerta evolve con i bisogni del cliente, includendo funzionalità di intelligenza artificiale e approcci cloud native. Competenza SAP specifica : con un team internazionale di oltre 50.000 ingegneri e consulenti, DXC affronta alcune delle sfide più complesse in diversi settori, offrendo soluzioni SAP che rispondono a esigenze concrete e reali, garantendo risultati tangibili.

: con un team internazionale di oltre 50.000 ingegneri e consulenti, DXC affronta alcune delle sfide più complesse in diversi settori, offrendo soluzioni SAP che rispondono a esigenze concrete e reali, garantendo risultati tangibili. Integrazione con Microsoft Azure: combinando SAP Business AI con gli strumenti analitici e di intelligenza artificiale di Microsoft Azure, DXC abilita l’automazione intelligente, l’elaborazione di approfondimenti analitici predittivi e l’ottimizzazione dei processi. I dati SAP sono integrati in modo fluido tra Azure, Microsoft 365, Teams, Power BI e Power Platform, al fine di creare un’organizzazione più intelligente e connessa.

DXC è orgogliosa di essere stata nominata tra i vincitori dei SAP Pinnacle Awards 2025 nella categoria “Partner Learning and Skills Growth”, un riconoscimento dell’eccellenza dimostrata nella promozione del business e nella co-innovazione, con l’obiettivo di aiutare i clienti condivisi a raggiungere il successo. DXC, SAP e Microsoft parteciperanno a SAP Sapphire, ad Orlando, dal 19 al 21 maggio, e a Madrid, dal 26 al 28 maggio.

Disponibilità

Il servizio DXC Complete è disponibile a livello globale per i clienti e può essere implementato su numerose piattaforme cloud.

Dichiarazioni

“Le aziende si trovano oggi di fronte a una crescente complessità tecnica e a costi sempre più elevati legati alla manutenzione dei sistemi legacy. Grazie a DXC Complete con SAP e Microsoft, possiamo semplificare il panorama tecnologico, riducendo il debito tecnico e accelerando l’innovazione per i nostri clienti”, ha affermato Keith Costello, Global Managing Director e Lead of Applications di DXC Consulting and Engineering Services. “Grazie all’esperienza e alle comprovate competenze in ambito SAP, cloud e Managed Services di DXC, offriamo ai clienti un approccio ottimizzato alla modernizzazione di SAP, garantendo scalabilità, sicurezza ed eccellenza operativa”.

“Attraverso questa collaborazione, intendiamo supportare i clienti nella semplificazione e nell’implementazione della business transformation, sfruttando la suite di servizi cloud all’avanguardia di SAP, unita alle funzionalità di SAP Business AI su Microsoft Azure e alla solida esperienza di DXC nel settore dei Managed Services”, ha dichiarato Peter Pluim, President, Enterprise Cloud Services di SAP SE.

“In Microsoft, aiutiamo i nostri clienti a raggiungere risultati migliori grazie all’innovazione; collaborando con DXC e SAP, offriamo una soluzione integrata e lineare che permetterà di accelerare la modernizzazione di SAP”, ha dichiarato Stephen Boyle, GSI Leader di Microsoft. “Grazie a Microsoft Azure, i clienti possono incrementare la propria efficienza e scalabilità, favorendo la crescita sostenibile e l’eccellenza operativa”.