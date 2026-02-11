Dynatrace: superato il miliardo di dollari di vendite complessive su AWS Marketplace

Dynatrace ha superato 1 miliardo di dollari di vendite nel corso del ciclo di vita di AWS Marketplace e ha ottenuto la AWS Financial Services Competency, un traguardo che riflette l’espansione della co-innovazione, le capacità di osservabilità potenziate dall’intelligenza artificiale, la crescita sostenuta a tre cifre negli ultimi tre anni e l’accelerazione dell’adozione da parte dei clienti nei mercati globali.

Questi risultati si basano sui progressi annunciati all’AWS re:Invent 2025 , tra cui il conseguimento della specializzazione AWS Agentic AI, l’espansione delle integrazioni con Amazon Bedrock AgentCore e AWS DevOps Agent e la nomina di AWS Public Sector Technology Partner of the Year per l’America Latina.

Ecco uno sguardo più approfondito a come queste pietre miliari migliorano l’osservabilità dell’intelligenza artificiale agentica e le operazioni cloud per i clienti su scala globale.

Il potere di una collaborazione strategica che mette i clienti al primo posto

Il raggiungimento di 1 miliardo di dollari di vendite su AWS Marketplace testimonia la potente sinergia tra Dynatrace e AWS. La crescita di Dynatrace nelle vendite su AWS Marketplace è aumentata vertiginosamente negli ultimi tre anni, registrando una crescita sostenuta a tre cifre.

Con l’adozione da parte delle aziende di soluzioni di procurement cloud-native per accelerare la modernizzazione, la domanda di Dynatrace continua a crescere a livello globale. AWS Marketplace ha svolto un ruolo determinante nel supportare questa crescita, consentendo a Dynatrace di raggiungere clienti di diversi settori in oltre 20 regioni attraverso una gestione fiscale semplificata, il supporto multivaluta e altre offerte strategiche.

“Collaborare con Dynatrace tramite AWS Marketplace ha rappresentato un’esperienza trasformativa per i nostri clienti comuni”, ha affermato Ed Smoke, Vicepresidente di Intelligent Operations Partner Alliances presso AHEAD. “Il processo di approvvigionamento semplificato e la perfetta integrazione della piattaforma di osservabilità Dynatrace basata sull’intelligenza artificiale con i servizi AWS consentono alle organizzazioni di accelerare la modernizzazione in tutta sicurezza. Sfruttando AWS Marketplace, abbiamo aiutato i clienti ad allineare i loro investimenti con i programmi AWS Enterprise Discount, offrendo maggiore valore ed efficienza”.

La scala globale incontra l’impatto locale

Le aziende continuano ad accelerare l’adozione di Dynatrace tramite AWS Marketplace per semplificare gli acquisti, ridurre i tempi di onboarding e allineare la spesa con l’Addendum sui prezzi privati ​​di AWS. I clienti si affidano alla piattaforma Dynatrace per:

Semplificare gli acquisti, snellendo il processo di acquisto per far arrivare più rapidamente la tecnologia ai team.

Ottimizza la spesa cloud, utilizzando la spesa impegnata di AWS per investire nell’osservabilità che favorisce l’efficienza.

Scalabilità sicura, distribuendo Dynatrace con facilità in ambienti AWS complessi e multi-regione.

Queste organizzazioni non si limitano ad acquistare software; investono in una piattaforma che funge da base per la loro resilienza digitale. Questo percorso semplificato consente ai clienti di adottare rapidamente la piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale di Dynatrace, massimizzando al contempo il valore dei loro investimenti in AWS.

“Collaborare con Dynatrace tramite AWS Marketplace è stata una vittoria strategica per Storio Group”, ha dichiarato Alex Hibbitt, Engineering Director, Customer Platform di Storio Group. “Il processo di approvvigionamento semplificato, che garantisce efficienza sia ai nostri team che ai nostri fornitori, ci ha permesso di adottare rapidamente la piattaforma di osservabilità Dynatrace basata sull’intelligenza artificiale per ottenere informazioni in tempo reale sui nostri ambienti cloud. Centralizzando i nostri acquisti tramite AWS Marketplace, siamo stati in grado di allineare la nostra spesa con il nostro impegno verso AWS, massimizzando il valore dei nostri investimenti cloud e accelerando al contempo il nostro percorso di modernizzazione. La perfetta integrazione della piattaforma Dynatrace con i servizi AWS ci ha consentito di innovare più rapidamente, ridurre la complessità operativa e concentrarci sull’offerta di un valore eccezionale ai nostri clienti”.

L’intelligenza artificiale agentica sta alimentando la prossima ondata di innovazione

Mentre l’IA generativa rimane estremamente popolare, l’IA agentica, ovvero sistemi che non si limitano a generare contenuti, ma intraprendono azioni, sta prendendo piede. Infatti, secondo il recente rapporto di ricerca di Dynatrace, “The Pulse of Agentic AI” , il 50% dei progetti di IA agentica è in produzione per usi o reparti limitati, e il 23% è in fase di integrazione matura a livello aziendale. Inoltre, il 72% degli intervistati prevede un aumento dei budget per l’IA agentica nel prossimo anno.

Dynatrace ha recentemente ottenuto la specializzazione AWS Agentic AI, un riconoscimento che certifica la nostra profonda competenza tecnica nell’osservazione e nella gestione di sistemi di intelligenza artificiale agentica.

Passando dalla sperimentazione alla produzione, le organizzazioni si trovano ad affrontare nuove sfide, tra cui come monitorare un agente di intelligenza artificiale che agisce in modo autonomo e come garantire che rispetti i propri limiti.

La nostra collaborazione ampliata con AWS risponde direttamente a queste esigenze attraverso integrazioni progettate per fornire visibilità end-to-end in un ecosistema di intelligenza artificiale.

1. Osservabilità di Amazon Bedrock AgentCore

Dynatrace continua ad ampliare le profonde integrazioni tecniche con AWS per supportare le moderne architetture cloud-native e basate sull’intelligenza artificiale. Dynatrace fornisce analisi full-stack su servizi come Amazon Bedrock AgentCore e pipeline di automazione AWS, consentendo ai team di gestire, proteggere e scalare carichi di lavoro di intelligenza artificiale agentica in tutta sicurezza.

Per creare agenti su Amazon Bedrock, i team hanno bisogno di più dei semplici log: hanno bisogno di contesto. Questa nuova integrazione fornisce osservabilità nativa end-to-end per Amazon Bedrock AgentCore, consentendo a sviluppatori e ingegneri addetti all’affidabilità del sito di:

Monitora le interazioni degli agenti nelle varie offerte AWS.

Esegui il debug di flussi di lavoro complessi tracciando le richieste dall’utente all’LLM e viceversa.

Eseguire audit delle prestazioni per garantire che gli agenti forniscano risultati accurati, sicuri ed efficienti.

2. Poteri di Kiro e agente autonomo di Kiro

Dynatrace si sta inoltre integrando con Kiro, l’ambiente di sviluppo integrato e agentico di AWS. Kiro sfrutta le informazioni approfondite della piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale di Dynatrace per accelerare la produttività degli sviluppatori.

Immagina un agente di intelligenza artificiale in grado di gestire la selezione dei bug, suggerire correzioni al codice o persino implementare funzionalità, il tutto guidato dai precisi dati di telemetria di Dynatrace. Questa integrazione con Kiro Powers estende l’osservabilità direttamente al flusso di lavoro dello sviluppatore, consentendo:

Analisi delle cause profonde più rapida. Gli agenti possono risolvere autonomamente i problemi basandosi sui dati sulle prestazioni in tempo reale.

Sviluppo basato sulle specifiche. Informazioni fruibili aiutano gli sviluppatori a creare codice di qualità superiore fin dall’inizio.

3. Agente AWS DevOps

Per semplificare ulteriormente le operazioni, Dynatrace si è integrato con AWS DevOps Agent. Questa collaborazione accelera l’isolamento delle cause principali aggiungendo il contesto AWS specifico del dominio ai risultati di Dynatrace.

Il risultato è una risoluzione autonoma dei problemi che rileva i degradi delle prestazioni, quantifica il loro impatto sul business e fornisce chiare istruzioni di risoluzione. Si tratta di ridurre il rumore per consentire ai team di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi più importanti.

“Grazie ad AWS Marketplace, siamo riusciti ad allineare la nostra spesa con il nostro programma AWS Enterprise Discount, massimizzando il valore dei nostri investimenti nel cloud e accelerando al contempo il nostro percorso di modernizzazione”, ha affermato Luca Domenella di Soldo.

Accelera il tuo percorso verso il cloud con Dynatrace e AWS

Raggiungere 1 miliardo di dollari su AWS Marketplace è un momento storico per Dynatrace, ma è solo l’inizio. Grazie alla combinazione di una crescita a tre cifre delle vendite su AWS Marketplace negli ultimi tre anni, all’aumento delle dimensioni delle transazioni e all’innovazione rivoluzionaria nell’intelligenza artificiale agentica, Dynatrace sta procedendo più velocemente che mai.

Che tu voglia semplificare le tue operazioni cloud, proteggere i tuoi carichi di lavoro di intelligenza artificiale o semplicemente ottenere più valore dal tuo investimento in AWS, Dynatrace è il partner che fa per te.