Exprivia va su Marte con la missione spaziale ExoMars

Exprivia parteciperà alla prossima grande sfida europea dell’esplorazione marziana nella missione ExoMars.

applicazione di realtà virtuale e aumentata che consentirà agli scienziati dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) di simulare, testare e perfezionare le operazioni del rover Rosalind Franklin il cui atterraggio su Marte è previsto nel 2030.

La piattaforma permetterà di ricreare in un ambiente immersivo le condizioni operative che il rover incontrerà una volta approdato sulla superficie del pianeta rosso, offrendo agli operatori la possibilità di addestrarsi all’uso del veicolo robotico in modalità virtuale prima dell’arrivo effettivo nella regione di Oxia Planum.

Attraverso simulazioni avanzate, sarà possibile sperimentare procedure, manovre e scenari complessi, migliorando la preparazione delle squadre e riducendo i rischi operativi una volta avviata la missione reale.