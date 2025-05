Impresoft e il centro d’eccellenza SAP: un modello sinergico che trasforma la tecnologia in valore per tutti

Nel contesto attuale, è ormai chiaro che l’innovazione tecnologica non è più un’opzione: è una leva critica per la competitività e la sostenibilità delle imprese. Ma perché questa innovazione sia realmente efficace, serve un approccio chiaro e distintivo, capace di combinare specializzazione integrata, scalabilità e una visione strategica di lungo periodo. È da questa visione che nasce il centro d’eccellenza SAP di Impresoft che unisce le competenze e l’esperienza di realtà come Syscons, HBS, Perigeo e Ribes Solutions, con l’obiettivo di accompagnare le imprese italiane – dalle PMI alle grandi organizzazioni – in un percorso evolutivo strutturato e coerente all’interno dell’ecosistema SAP.

Oggi, il centro di eccellenza creato da Impresoft, conta su oltre 450 consulenti specializzati, una presenza estesa sul territorio nazionale e un’offerta che copre in modo trasversale tutti i layer tecnologici SAP: SAP Business One, SAP S/4HANA Public Cloud, SAP S/4HANA Private Cloud e le soluzioni di LoB (Line Of Business), in particolare SAP Digital Supply Chain, SAP Digital Manufacturing e SAP Business Technology Platform. L’obiettivo è offrire soluzioni tecnologiche avanzate, capaci di trasformare la complessità in opportunità concrete e fare dell’innovazione un’abitudine quotidiana e sostenibile. Con la creazione di questo centro d’eccellenza, Impresoft ha saputo costruire un modello unico e differenziante, in grado di adattarsi alle diverse esigenze in base alle dimensioni aziendali. Dalle piccole e medie imprese ai grandi gruppi industriali, l’approccio resta lo stesso: unire visione strategica e capacità esecutiva, valorizzando l’integrazione tra competenze e tecnologie.

DNA aziendali diversi per offrire competenze integrate

La forza distintiva del centro d’eccellenza SAP risiede nella specializzazione integrata e nella sinergia fra le aziende che lo compongono. Questo si traduce in un approccio consulenziale completo – dalla modellazione di scenari alternativi all’analisi dei processi, fino all’identificazione delle leve di miglioramento – combinato a una solida conoscenza dei processi di industry e delle best practice. Agiamo come advisor e coach, con un focus particolare su settori strategici come industrial manufacturing, pharma & healthcare, food & beverage, logistica e trasporti, beni di consumo, fashion e retail. Ciò che distingue il centro d’eccellenza è la capacità di unificare processi, tecnologia, dati e cloud in una proposta coerente, scalabile e sostenibile. Non frammenti, ma un sistema.

Un esempio concreto è il recente progetto realizzato in ambito Digital Manufacturing sviluppato per una consolidata realtà industriale italiana di medie dimensioni che ha adottato la soluzione SAP Digital Manufacturing su architettura SAP S/4HANA Public Cloud, integrandola con i sistemi di fabbrica. Una doppia sfida: tecnologica, per l’integrazione di componenti tecnologiche sofisticate, e culturale, per l’adozione di processi nuovi in un contesto organizzativo più snello. È anche questo il senso del centro d’eccellenza di Impresoft: portare esperienze e tecnologie maturate su realtà complesse all’interno di contesti più agili, valorizzando il trasferimento di know-how e democratizzando l’accesso all’innovazione.

Impresoft, abilitatore digitale che connette aziende, tecnologie e persone

Per noi di Impresoft, infatti, innovare significa anticipare il cambiamento e contribuire attivamente a disegnare il futuro delle imprese italiane. Significa investire nel reskilling delle persone, integrare tecnologia d’avanguardia e costruire soluzioni accessibili anche alle piccole medie imprese, rendendo ciò che prima era esclusivo un patrimonio diffuso. È un modello inclusivo di innovazione, che amplia il perimetro delle possibilità e ne assicura la sostenibilità nel tempo. Questo approccio end-to-end, frutto dell’integrazione tra realtà con DNA diversi, consente di affrontare la trasformazione digitale con maggiore visione e sicurezza, riducendo i rischi legati a soluzioni frammentate e aumentando l’efficacia complessiva delle iniziative. Ogni componente del centro d’eccellenza porta in dote le proprie competenze e la propria cultura, e questa diversità diventa valore per il cliente finale.

È da questo lavoro quotidiano che prende forma e si consolida il ruolo di Impresoft come abilitatore digitale. Un gruppo che ha costruito la propria identità mettendo in relazione aziende, tecnologie, persone e processi, e che, attraverso il centro d’eccellenza SAP, rafforza uno snodo strategico del proprio sviluppo. Non si tratta di un’entità autonoma ma è parte integrante di un disegno più ampio, in cui ogni azienda del Gruppo Impresoft contribuisce a semplificare la trasformazione digitale delle imprese, rendendola più concreta, coerente e sostenibile. Impresoft non si limita a implementare soluzioni: costruisce connessioni, per far sì che il valore digitale nasca dalla continuità e dalla condivisione.

Grazie alla collaborazione con altre aree di competenza – come il competence center Customer First – stiamo sviluppando nuove practice su soluzioni SAP per la Customer Experience e l’eCommerce, ampliando ulteriormente il perimetro delle nostre capacità. E guardiamo oltre i confini nazionali: sono già attivi progetti in diversi paesi EMEA, a testimonianza di una proiezione sempre più internazionale e della solidità del modello.

In uno scenario in costante trasformazione come quello di oggi, è fondamentale affidarsi a un partner in grado di comprendere le dinamiche del business, valorizzare al meglio dati e tecnologie e supportare le aziende lungo tutto il loro cammino. Non basta adottare soluzioni: è necessario saper interpretare e prevedere il cambiamento, per affrontare il futuro generando valore concreto.

A cura di Gianni Pelizzo, Partner & Board Member, Syscons