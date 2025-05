AI e Partnership pilastri della strategia di SAP

In occasione della conferenza annuale SAP Sapphire, SAP ha presentato innovazioni e partnership che mettono la potenza della Business AI nelle mani di tutti gli utenti, rivoluzionando il modo di gestire il lavoro. Da un onnipresente assistente virtuale Joule a una rete estesa di Joule Agents che operano in tutti i sistemi e linee di business, SAP annuncia una nuova era che rende più democratico l’accesso alla Business AI e può generare incrementi di produttività fino al 30%.

L’AI aumenta la produttività

Joule, il copilota di AI generativa di SAP, può essere ovunque una persona lavori, fornendo risposte personalizzate a tutto ciò di cui ha bisogno per essere più produttiva.

Joule può accompagnare gli utenti aziendali durante tutta la giornata, dentro e fuori dall’universo delle applicazioni SAP, per trovare dati, far emergere insight in tempo reale e semplificare i flussi di lavoro. La nuova ubiquità di Joule include una barra delle azioni basata su SAP WalkMe che studia il comportamento degli utenti in tutte le applicazioni, trasformando Joule in un’intelligenza artificiale sempre disponibile e proattiva, in grado di anticipare le esigenze degli utenti prima che si presentino, sempre nel rispetto delle rigorose linee guida di SAP sull’etica dell’AI.

La collaborazione con Perplexity, azienda che sviluppa motori di risposta basati sull’intelligenza artificiale, migliora la capacità di Joule di attingere a dati strutturati e non strutturati per risolvere problemi di business complessi. Grazie a Perplexity e SAP Knowledge Graph, Joule ora risponde istantaneamente alle domande con risposte organizzate e visive, come grafici e diagrammi, basate su dati aziendali in tempo reale all’interno dei flussi di lavoro SAP. Ad esempio, un utente potrebbe chiedere allo strumento in che modo eventi esterni recenti potrebbero avere un impatto sulla sua attività e ottenere una previsione basata sia sugli eventi attuali che sui dati interni dell’organizzazione.

SAP ha anche presentato una libreria ampliata di agenti di Joule che reinventano i processi e i flussi di lavoro di business da zero. Alimentati in tempo reale dai più potenti dati aziendali del mondo e orchestrati da Joule, questi agenti AI operano in tutti i sistemi e aree dell’impresa per anticipare, adattarsi e agire in modo autonomo, consentendo alle organizzazioni di rimanere agili in un mondo che cambia rapidamente. In collaborazione con i leader del settore, SAP offre un ecosistema di agenti interoperabili in grado di eseguire processi end-to-end. I nuovi agenti coprono diversi ambiti: customer experience, gestione della supply chain, spending, finance e gestione del capitale umano.

Inoltre, SAP ha introdotto un sistema operativo per lo sviluppo dell’AI che trasforma il modo in cui le imprese creano, implementano e scalano le soluzioni di AI. L‘AI Foundation fornisce agli sviluppatori un unico punto di accesso per la creazione, l’estensione e l’esecuzione di soluzioni di AI personalizzate su larga scala, rendendolo il primo vero sistema operativo per la Business AI. Un nuovo ottimizzatore di prompt, progettato in collaborazione con l’innovativo laboratorio di intelligenza artificiale Not Diamond, aiuta gli sviluppatori a creare rapidamente prompt di intelligenza artificiale più efficaci, riducendo il lavoro sui casi d’uso complessi da giorni a minuti.

Dati che promuovono decisioni più intelligenti

SAP ha anche annunciato nuove applicazioni intelligenti per SAP Business Data Cloud, ciascuna progettata per una specifica linea di business. Queste applicazioni sono in grado di apprendere costantemente, simulare risultati e guidare le azioni utilizzando dati critici dell’azienda, rilevando i cambiamenti per ottimizzare i processi, anticipare le esigenze e collaborare con pensatori umani e artificiali per ottenere un impatto significativo. L’applicazione People Intelligence, ad esempio, ottimizza le prestazioni dei team trasformando i dati relativi a persone e competenze in insight sulla forza lavoro e raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Inoltre, SAP e Palantir stanno collaborando per facilitare il percorso di migrazione al cloud e i programmi di modernizzazione dei clienti congiunti. La connettività fluida tra Palantir e SAP Business Data Cloud consentirà ai clienti di costruire una base dati armonizzata per l’intero ambiente aziendale. Insieme, le due imprese forniranno in modo responsabile risultati essenziali e supporteranno i clienti, incluso il governo degli Stati Uniti, nell’adattarsi rapidamente a cambiamenti ed eventuali interruzioni

Applicazioni che accelerano l’adozione del cloud

Infine, l’azienda ha presentato i pacchetti SAP Business Suite, progettati per semplificare l’adozione di soluzioni cloud SAP che rispondono alle specifiche sfide dei clienti. SAP Build è integrato in questi pacchetti, consentendo alle organizzazioni di personalizzare le applicazioni in base alle proprie uniche esigenze.

SAP ha lanciato una nuova soluzione che aiuta i clienti a velocizzare la transizione al cloud. Con Joule come punto di ingresso e basandosi su insight provenienti da soluzioni SAP, tra cui SAP Signavio e SAP LeanIX, la nuova soluzione offre una guida personalizzata e suggerimenti concreti, pensati su misura per gli obiettivi di trasformazione di un’organizzazione, e può contribuire a ridurre il time-to-value fino al 35%.

Dichiarazioni

“SAP combina la suite di applicazioni aziendali più potente al mondo con dati di una ricchezza unica e le ultime innovazioni in ambito AI per creare un circolo virtuoso di valore per il cliente“, ha dichiarato Christian Klein, CEO di SAP. “Con l’espansione di Joule, le nostre collaborazioni con i principali pionieri dell’AI e i progressi di SAP Business Data Cloud, manteniamo la promessa della Business AI, mentre guidiamo trasformazioni digitali che aiutano i clienti a prosperare in un mondo sempre più imprevedibile“.