Infor e Atlantic Technologies rafforzano la partnership globale

Infor, realtà operante nel settore dei software aziendali in cloud, e Atlantic Technologies, società di consulenza ICT, parte del Gruppo Engineering, hanno annunciato l’espansione della loro collaborazione strategica a livello globale.

Forte di una partnership pluriennale su Infor M3, la nuova alleanza si estende anche a Infor LN, il sistema ERP internazionale che offre funzionalità specifiche per i settori manifatturiero, aerospaziale e difesa, automotive, distribuzione, high-tech ed elettronica, per supportare le aziende nei loro percorsi di trasformazione digitale.

Termini della partnership Infor-Atlantic Technologies

Le due aziende stanno già collaborando a progetti su scala internazionale, combinando le soluzioni Infor CloudSuite specifiche per settore, con la consolidata expertise consulenziale di Atlantic Technologies, per generare maggiore valore per le organizzazioni a livello globale.

Il rafforzamento della partnership è sostenuto anche dalle competenze avanzate di Atlantic Technologies sulla piattaforma Infor ION, che permette l’integrazione fluida tra sistemi, processi e dati in modo trasversale. Proprio grazie a questa expertise, Atlantic ha attivato un competence center internazionale in India, sviluppato in collaborazione con Engineering. Questo hub strategico ospita un team altamente qualificato che supporta i progetti globali, contribuisce alla crescita delle skill dei consulenti e integra un’unità dedicata all’intelligenza artificiale, già attiva su use case AI di Infor, portando ulteriore valore all’ecosistema tecnologico dei clienti.

Oltre al competence center in India, Atlantic Technologies ha esteso la propria presenza internazionale con team specializzati su Infor anche negli Stati Uniti e in Romania.

Questa struttura internazionale consente ai due partner di essere ancora più vicini ai propri clienti globali e di garantire un supporto continuo e specializzato.

Dichiarazioni

“Atlantic Technologies è un partner strategico per noi: la loro capacità di coniugare competenze tecniche, focus sulle persone e presenza internazionale rappresenta un valore distintivo per i clienti. Quello di oggi è un passo importante nella nostra collaborazione per supportare in maniera ancora più completa la crescita delle aziende che hanno scelto le nostro Cloudsuite per settore verticale”, ha dichiarato Bruno Pagani, Country Manager Italia di Infor.

“Il rafforzamento della partnership conferma il nostro impegno a offrire soluzioni all’avanguardia che rispondono in modo efficace alle sfide delle aziende del mercato industriale globale. Le nostre competenze su Infor ION, la creazione del competence center in India, la presenza internazionale e gli investimenti sull’AI rappresentano tappe fondamentali nel nostro percorso di innovazione continua”, ha aggiunto Vittorio Billa, BU Manager Infor Practice di Atlantic Technologies.