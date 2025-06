IT4 di Aruba: più connettività con il nuovo PoP di EXA Infrastructure

Aruba, specialista italiano nel settore data center, cloud e servizi digitali, ed EXA Infrastructure, tra le più grandi piattaforme di infrastruttura digitale dedicate in Europa, annunciano l’attivazione di un nuovo Point of Presence (PoP) presso l’Hyper Cloud Data Center (IT4) di Aruba a Roma.

L’annuncio è stato dato in occasione di NAM 2025, l’evento annuale organizzato da Namex, il principale Internet Exchange Point del Centro Italia. Grazie a questo nuovo PoP, il data center campus IT4 di Aruba è ora direttamente connesso alla rete globale di EXA Infrastructure attraverso due collegamenti diversificati in fibra ottica ad alta capacità, che garantiscono massima sicurezza, continuità operativa e resilienza. I collegamenti, capaci di raggiungere velocità fino a 400 Gbps, sono progettati per supportare le esigenze di connettività più avanzate – dalle grandi aziende tecnologiche ai fornitori di servizi cloud e agli operatori internazionali.

Caratteristiche del campus IT4 e le capacità di EXA Infrastructure

L’attivazione di questo PoP rappresenta un ulteriore passo per rafforzare Roma come nodo strategico nella rete digitale globale. I clienti che scelgono l’Hyper Cloud Data Center possono infatti contare su connessioni ad alte prestazioni verso la rete internazionale di EXA Infrastructure.

Il campus IT4 di Aruba, situato nella Capitale, si estende su una superficie di 74.000 m² e, a regime, potrà ospitare fino a cinque data center indipendenti, con una capacità IT complessiva di 30 MW e livelli di ridondanza fino a 2N o superiori, sinonimo di massima affidabilità e continuità del servizio. Il primo data center del campus, DC-A, è già operativo e ha ottenuto la prestigiosa certificazione ANSI/TIA-942-C Rating 4 Constructed Facility, che attesta l’aderenza ai più alti standard internazionali in termini di progettazione e costruzione. L’intero sito è collegato ai data center Aruba di Arezzo (IT1 e IT2) e Bergamo (IT3) attraverso una moderna rete backbone con ridondanza avanzata, che assicura prestazioni superiori e la massima continuità dei servizi.

EXA Infrastructure è un operatore internazionale che possiede e gestisce oltre 155.000 km di rete in fibra in 37 paesi, inclusi sei cavi transatlantici che collegano Europa e Nord America. Con sedi principali a Londra, EXA supporta la domanda crescente di connettività ad alta capacità e bassa latenza, offrendo soluzioni mission-critical per governi, grandi imprese, aziende tech, servizi finanziari, gaming e broadcasting.

Dichiarazioni

“L’attivazione del nuovo Point of Presence di EXA Infrastructure rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di un ecosistema digitale sempre più connesso, resiliente e performante”, ha commentato Andrea Colangelo, Director of Network Infrastructure di Aruba. “Questo tipo di integrazione tra infrastrutture data center e reti di ultima generazione è essenziale per attrarre realtà internazionali e abilitare servizi innovativi sul territorio, rafforzando il ruolo di Roma come snodo tecnologico nel Mediterraneo”.