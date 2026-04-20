Luca Beltramino è il nuovo Presidente di IDA (Italian Datacenter Association)

Italian Datacenter Association, l’associazione italiana dei costruttori e operatori di data center, annuncia la nomina di Luca Beltramino a nuovo Presidente dell’associazione. Beltramino succede a Sherif Rizkalla, che ha guidato IDA nella sua fase di consolidamento, contribuendo a posizionarla come interlocutore autorevole nel panorama nazionale dei data center.

Manager con oltre 25 anni di esperienza a livello internazionale nei settori delle infrastrutture digitali, telecomunicazioni e trasformazione tecnologica, Luca Beltramino ha ricoperto ruoli apicali in alcune delle principali realtà globali del comparto. Tra questi, quello di Managing Director di Equinix Italia e Senior Vice President Global presso Uptime Institute, dove ha guidato strategie globali legate all’edge computing. È stato Managing Director di Supernap Italia, occupandosi dell’apertura di Supernap, il primo datacenter di Switch/Stack situato fuori dagli Stati Uniti, oltre che Managing Director di Interxion (oggi Digital Realty). Più recentemente, in qualità di Chief Data Center Officer di Rai Way, è stato responsabile dello sviluppo di infrastrutture data center su scala nazionale. Co-fondatore di IDA e già Vice Presidente dell’associazione, Beltramino è inoltre promotore di iniziative strategiche come Open Hub Med, primo hub neutrale di interconnessione nel Mediterraneo.

Luca Beltramino ha commentato: “Assumere la presidenza di IDA rappresenta per me un grande onore e una responsabilità significativa in una fase cruciale per l’evoluzione del settore. Desidero ringraziare il Presidente uscente, Sherif Rizkalla, e i membri del precedente Board per il lavoro svolto e per la fiducia che mi è stata accordata. Il percorso intrapreso negli ultimi anni ha consentito all’Associazione di raggiungere risultati significativi, in particolare nel consolidamento del proprio posizionamento istituzionale, che rappresenta oggi una base solida da cui proseguire. La nuova Presidenza si pone in piena continuità con quanto costruito, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo di IDA”.

La nomina del Presidente è stata deliberata dal nuovo Consiglio Direttivo di IDA, in carica per il triennio 2026–2028, composto da rappresentanti dei principali operatori del settore, tra cui Emmanuel Becker (Mediterranean Data Centers), Luca Beltramino (EdgeConnex), Laura Castagna (Retelit), Emma Creola (Amazon Web Services), Michele Gallo (Rai Way), Emanuela Grandi (Equinix), Alberto Riva (Microsoft), Sherif Rizkalla (Vaultica Data Centers) e Lorenzo Rossi (Stack Infrastructure).

Nell’ambito della nuova governance, il Consiglio ha inoltre nominato le altre cariche associative: Laura Castagna Vicepresidente, Michele Gallo Segretario Generale e Sherif Rizkalla Tesoriere.

Fondata con l’obiettivo di rappresentare e sviluppare l’ecosistema dei data center in Italia, IDA riunisce i principali operatori del settore, promuovendo standard condivisi, best practice e iniziative di sistema. Negli ultimi anni, l’associazione ha svolto un ruolo chiave nel favorire il confronto tra industria e istituzioni, contribuendo alla definizione di politiche strategiche per la digitalizzazione del Paese. In un contesto caratterizzato da una crescente domanda di capacità computazionale, cloud ed edge computing, IDA si conferma un attore centrale per sostenere l’innovazione, la competitività e la resilienza delle infrastrutture digitali italiane.